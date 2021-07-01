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Песков назвал критерии попадания в список недружественных стран
Песков назвал критерии попадания в список недружественных стран - РИА Новости, 01.07.2021
Песков назвал критерии попадания в список недружественных стран
Список недружественных стран включает только те государства, которые в своей недружественнности по отношению к России переходят границы разумного, заявил... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T15:13
2021-07-01T15:14
чехия
россия
дмитрий песков
политика
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июл - РИА Новости. Список недружественных стран включает только те государства, которые в своей недружественнности по отношению к России переходят границы разумного, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Правительство России утвердило перечень недружественных государств 13 мая 2021 года. В списке перечислены две страны - США и Чехия."По списку все очевидно: конечно же, никто не собирается злоупотреблять включением в этот список большого числа государств. Это список тех государств, которые действительно переходят границы разумного в недружественности РФ", - сказал Песков в эфире Первого канала, отвечая на вопрос о длине списка таких стран.
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чехия, россия, дмитрий песков, политика
Песков назвал критерии попадания в список недружественных стран
15:13 01.07.2021 (обновлено: 15:14 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Песков: в список недружественных стран входят те, кто перешел границы разумного

Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июл - РИА Новости. Список недружественных стран включает только те государства, которые в своей недружественнности по отношению к России переходят границы разумного, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Правительство России утвердило перечень недружественных государств 13 мая 2021 года. В списке перечислены две страны - США и Чехия.
"По списку все очевидно: конечно же, никто не собирается злоупотреблять включением в этот список большого числа государств. Это список тех государств, которые действительно переходят границы разумного в недружественности РФ", - сказал Песков в эфире Первого канала, отвечая на вопрос о длине списка таких стран.
Место взрыва в чешском Врбетице - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
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ЧехияРоссияДмитрий ПесковПолитика
 
 
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