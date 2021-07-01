https://ria.ru/20210701/sobyanin-1739358289.html
Москва выбрала свой путь в условиях пандемии, заявил Собянин
Москва выбрала свой путь в условиях пандемии, заявил Собянин - РИА Новости, 01.07.2021
Москва выбрала свой путь в условиях пандемии, заявил Собянин
Москва выбрала свой путь жизни в новых условиях пандемии, по которому принимает оперативные и достаточные меры, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на пленарной... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T10:21
2021-07-01T10:21
2021-07-01T12:37
muf 2021
коронавирус в россии
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Москва выбрала свой путь жизни в новых условиях пандемии, по которому принимает оперативные и достаточные меры, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на пленарной сессии Московского Урбанистического Форума.По его словам, большие города находятся под наибольшим ударом в пандемию."Москва выбрала свой путь решения проблем и жизни в новых условиях. Все города решают это по-своему, диапазон этих решений колоссальный и порой диаметрально противоположный от полных локдаунов до полного открытия. Москва выбрала путь, по которому принимает оперативные и достаточные меры для того, чтобы обеспечить медицинской помощью все население Москвы, сделать доступной для каждого москвича необходимую помощь, а с другой стороны - обеспечить нормальное функционирование большинства отраслей города, нормальное функционирование всего мегаполиса",- сказал Собянин.
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"Москва принимает оперативные и достаточные меры" – Собянин о ситуации в условиях пандемии
Москва выбрала свой путь жизни в новых условиях пандемии, по которому принимает оперативные и достаточные меры, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на пленарной сессии Московского Урбанистического Форума.
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коронавирус в россии, сергей собянин, москва, общество
Москва выбрала свой путь в условиях пандемии, заявил Собянин
10:21 01.07.2021 (обновлено: 12:37 01.07.2021)
Собянин заявил, что Москва выбрала свой путь жизни в новых условиях пандемии коронавируса