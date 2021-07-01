https://ria.ru/20210701/sobyanin-1739358289.html

Москва выбрала свой путь в условиях пандемии, заявил Собянин

Москва выбрала свой путь в условиях пандемии, заявил Собянин - РИА Новости, 01.07.2021

Москва выбрала свой путь в условиях пандемии, заявил Собянин

Москва выбрала свой путь жизни в новых условиях пандемии, по которому принимает оперативные и достаточные меры, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на пленарной... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T10:21

2021-07-01T10:21

2021-07-01T12:37

muf 2021

коронавирус в россии

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Москва выбрала свой путь жизни в новых условиях пандемии, по которому принимает оперативные и достаточные меры, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на пленарной сессии Московского Урбанистического Форума.По его словам, большие города находятся под наибольшим ударом в пандемию."Москва выбрала свой путь решения проблем и жизни в новых условиях. Все города решают это по-своему, диапазон этих решений колоссальный и порой диаметрально противоположный от полных локдаунов до полного открытия. Москва выбрала путь, по которому принимает оперативные и достаточные меры для того, чтобы обеспечить медицинской помощью все население Москвы, сделать доступной для каждого москвича необходимую помощь, а с другой стороны - обеспечить нормальное функционирование большинства отраслей города, нормальное функционирование всего мегаполиса",- сказал Собянин.

https://ria.ru/20210701/prognoz-1739338662.html

москва

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"Москва принимает оперативные и достаточные меры" – Собянин о ситуации в условиях пандемии Москва выбрала свой путь жизни в новых условиях пандемии, по которому принимает оперативные и достаточные меры, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на пленарной сессии Московского Урбанистического Форума. 2021-07-01T10:21 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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коронавирус в россии, сергей собянин, москва, общество