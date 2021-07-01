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В России могут увеличить допустимую скорость до 150 километров в час
В России могут увеличить допустимую скорость до 150 километров в час - РИА Новости, 01.07.2021
В России могут увеличить допустимую скорость до 150 километров в час
ГИБДД рассматривает возможность увеличения допустимой скорости до 150 километров в час на некоторых участках дороги, рассказал журналистам глава... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T11:50
2021-07-01T11:59
михаил черников
общество
россия
авто
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. ГИБДД рассматривает возможность увеличения допустимой скорости до 150 километров в час на некоторых участках дороги, рассказал журналистам глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников."Мы сейчас рассматриваем повышение скорости до 150 километров в час по отдельным участкам дороги. Там, где это безопасно... Я думаю, что водители как раз будут благодарны, где они смогут проехать спокойно, комфортно, со скоростью, которая обеспечит безопасность, и она не будет минимизирована до какого-то очень мелкого предела", - сказал он.
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михаил черников, общество, россия, авто
В России могут увеличить допустимую скорость до 150 километров в час
11:50 01.07.2021 (обновлено: 11:59 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на МКАДе
Автомобильное движение на МКАДе - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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В России могут увеличить допустимую скорость на некоторых участках дорог до 150 км/ч

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. ГИБДД рассматривает возможность увеличения допустимой скорости до 150 километров в час на некоторых участках дороги, рассказал журналистам глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников.
"Мы сейчас рассматриваем повышение скорости до 150 километров в час по отдельным участкам дороги. Там, где это безопасно... Я думаю, что водители как раз будут благодарны, где они смогут проехать спокойно, комфортно, со скоростью, которая обеспечит безопасность, и она не будет минимизирована до какого-то очень мелкого предела", - сказал он.
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