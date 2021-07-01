https://ria.ru/20210701/skorost-1739375730.html

В России могут увеличить допустимую скорость до 150 километров в час

В России могут увеличить допустимую скорость до 150 километров в час - РИА Новости, 01.07.2021

В России могут увеличить допустимую скорость до 150 километров в час

ГИБДД рассматривает возможность увеличения допустимой скорости до 150 километров в час на некоторых участках дороги, рассказал журналистам глава... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T11:50

2021-07-01T11:50

2021-07-01T11:59

михаил черников

общество

россия

авто

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. ГИБДД рассматривает возможность увеличения допустимой скорости до 150 километров в час на некоторых участках дороги, рассказал журналистам глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников."Мы сейчас рассматриваем повышение скорости до 150 километров в час по отдельным участкам дороги. Там, где это безопасно... Я думаю, что водители как раз будут благодарны, где они смогут проехать спокойно, комфортно, со скоростью, которая обеспечит безопасность, и она не будет минимизирована до какого-то очень мелкого предела", - сказал он.

https://ria.ru/20210511/avto-1731705839.html

россия

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2021

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михаил черников, общество, россия, авто