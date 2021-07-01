Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210701/sk-1739459856.html
В Нижнем Новгороде на директора колледжа завели дело за обман с грантами
В Нижнем Новгороде на директора колледжа завели дело за обман с грантами - РИА Новости, 01.07.2021
В Нижнем Новгороде на директора колледжа завели дело за обман с грантами
Директора колледжа в Автозаводском районе Нижнего Новгорода подозревают в превышении должностных полномочий из-за обмана с получением гранта на обучение... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T17:50
2021-07-01T17:50
россия
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
нижегородская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июл — РИА Новости. Директора колледжа в Автозаводском районе Нижнего Новгорода подозревают в превышении должностных полномочий из-за обмана с получением гранта на обучение студентов, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.По версии следствия, в 2020 году подозреваемый, в рамках гранта – безвозмездной государственной субсидии на получение профессионального образования - получил денежные средства на обучение более 150 студентов. При этом фактически не обучались более половины студентов, а по документам числились знакомые и сами сотрудники колледжа. Окончательная сумма причиненного ущерба будет установлена в ходе расследования уголовного дела, в настоящее время уже можно констатировать, что ущерб превысит 1 миллион рублей, добавляет СУСК."По материалам прокурорской проверки в отношении директора колледжа возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Расследование продолжается", - говорится в сообщении СУСК.
https://ria.ru/20210701/ptsr-1739445100.html
россия
нижний новгород
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, нижегородская область, происшествия
В Нижнем Новгороде на директора колледжа завели дело за обман с грантами
17:50 01.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

В Нижнем Новгороде завели дело на директора колледжа, получившего грант на "мертвые души"

Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июл — РИА Новости. Директора колледжа в Автозаводском районе Нижнего Новгорода подозревают в превышении должностных полномочий из-за обмана с получением гранта на обучение студентов, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, в 2020 году подозреваемый, в рамках гранта – безвозмездной государственной субсидии на получение профессионального образования - получил денежные средства на обучение более 150 студентов. При этом фактически не обучались более половины студентов, а по документам числились знакомые и сами сотрудники колледжа. Окончательная сумма причиненного ущерба будет установлена в ходе расследования уголовного дела, в настоящее время уже можно констатировать, что ущерб превысит 1 миллион рублей, добавляет СУСК.
"По материалам прокурорской проверки в отношении директора колледжа возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Расследование продолжается", - говорится в сообщении СУСК.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Вчера, 16:45Туризм
На директора турагентства, помогавшей со сдачей ПЦР-теста, возбудили дело
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Нижний НовгородНижегородская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:17В Иркутской области арестовали девочку, зарезавшую школьника
08:17Додон: Западу нужно в парламенте Молдавии антироссийское большинство
08:10Москвичам пообещали небольшой дождь и до 23 градусов тепла
08:00Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
07:32"Ъ": в России впервые изъяли единственное жилье у должника
07:10Создатель "Викингов" снимет сериал о блокаде Ленинграда
07:09Касперский не считает США единственной киберсверхдержавой
07:04Экономисты подсчитали, насколько вырастут цены в России в июле
06:59Касперский представит телефон, который невозможно взломать
06:57В МХАТе прокомментировали письмо Дорониной к Путину
06:50Из-под завалов обрушившегося в Вашингтоне здания извлекли рабочего
06:20Десятилетняя девочка умерла от старости
06:18Украинцев предупредили о риске голода из-за открытия рынка земли
06:07Касперский рассказал, почему хакерам удается избежать наказания
06:06Россияне стали чаще помогать деньгами своим взрослым детям
06:03Россияне рассказали, поддерживают ли введение нового локдауна
05:42"Би-2" выпустили анимационное видео на песню "Падал свет"
05:20Юрист назвал нарушения, за которые водителей не станут штрафовать
05:07Эксперты назвали самое популярное у мошенников время для звонков
05:02Касперский рассказал, как устроена киберпреступная экономика
Лента новостейМолния