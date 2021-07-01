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В Нижнем Новгороде на директора колледжа завели дело за обман с грантами
В Нижнем Новгороде на директора колледжа завели дело за обман с грантами - РИА Новости, 01.07.2021
В Нижнем Новгороде на директора колледжа завели дело за обман с грантами
Директора колледжа в Автозаводском районе Нижнего Новгорода подозревают в превышении должностных полномочий из-за обмана с получением гранта на обучение... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T17:50
2021-07-01T17:50
2021-07-01T17:50
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июл — РИА Новости. Директора колледжа в Автозаводском районе Нижнего Новгорода подозревают в превышении должностных полномочий из-за обмана с получением гранта на обучение студентов, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.По версии следствия, в 2020 году подозреваемый, в рамках гранта – безвозмездной государственной субсидии на получение профессионального образования - получил денежные средства на обучение более 150 студентов. При этом фактически не обучались более половины студентов, а по документам числились знакомые и сами сотрудники колледжа. Окончательная сумма причиненного ущерба будет установлена в ходе расследования уголовного дела, в настоящее время уже можно констатировать, что ущерб превысит 1 миллион рублей, добавляет СУСК."По материалам прокурорской проверки в отношении директора колледжа возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Расследование продолжается", - говорится в сообщении СУСК.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, нижегородская область, происшествия
В Нижнем Новгороде на директора колледжа завели дело за обман с грантами
В Нижнем Новгороде завели дело на директора колледжа, получившего грант на "мертвые души"