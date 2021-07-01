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В Тюмени пропал восьмилетний ребенок
В Тюмени пропал восьмилетний ребенок - РИА Новости, 01.07.2021
В Тюмени пропал восьмилетний ребенок
Следователи возбудили уголовное дело после пропажи без вести в Тюмени восьмилетней девочки, ведется поиск ребенка, сообщает в пятницу региональное управление СК РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T15:31
2021-07-01T15:31
2021-07-01T15:31
россия
следственный комитет россии (ск рф)
тюмень
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после пропажи без вести в Тюмени восьмилетней девочки, ведется поиск ребенка, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.По данным следствия, вечером 30 июня девочка ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку и до сих пор не вернулась. Ребенка разыскивают следственно-оперативная группа и сотрудники полиции, а также волонтеры и местные жители."Для максимально полного, всестороннего и оперативного выяснения всех обстоятельств исчезновения и установления местонахождения без вести пропавшего ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20210625/deti-1738457183.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), тюмень, происшествия
В Тюмени пропал восьмилетний ребенок
В Тюмени следователи возбудили уголовное дело после пропажи восьмилетней девочки