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В Тюмени пропал восьмилетний ребенок

В Тюмени пропал восьмилетний ребенок - РИА Новости, 01.07.2021

В Тюмени пропал восьмилетний ребенок

Следователи возбудили уголовное дело после пропажи без вести в Тюмени восьмилетней девочки, ведется поиск ребенка, сообщает в пятницу региональное управление СК РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T15:31

2021-07-01T15:31

2021-07-01T15:31

россия

следственный комитет россии (ск рф)

тюмень

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после пропажи без вести в Тюмени восьмилетней девочки, ведется поиск ребенка, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.По данным следствия, вечером 30 июня девочка ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку и до сих пор не вернулась. Ребенка разыскивают следственно-оперативная группа и сотрудники полиции, а также волонтеры и местные жители."Для максимально полного, всестороннего и оперативного выяснения всех обстоятельств исчезновения и установления местонахождения без вести пропавшего ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20210625/deti-1738457183.html

россия

тюмень

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), тюмень, происшествия