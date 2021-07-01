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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210701/simptomy-1739340711.html
Ученые составили список ранних симптомов COVID-19
Ученые составили список ранних симптомов COVID-19 - РИА Новости, 01.07.2021
Ученые составили список ранних симптомов COVID-19
Британские ученые перечислили набор признаков, который, по их мнению, позволит выявлять больше случаев заражения коронавирусом на ранней стадии или протекающих... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T06:33
2021-07-01T06:33
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
татьяна голикова
великобритания
лондон
в мире
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Британские ученые перечислили набор признаков, который, по их мнению, позволит выявлять больше случаев заражения коронавирусом на ранней стадии или протекающих в легкой форме, соответствующая статья опубликована в журнале The BMJ.Ученые из Университетского колледжа Лондона вместе с коллегами из других британских университетов и медицинских учреждений решили составить расширенный список симптомов, характерных для самых ранних стадий коронавируса. Авторы предлагают использовать в ранней диагностике COVID-19 наряду с официальными рекомендациями и тестами ПЦР комбинации признаков и стратифицированный по возрастным группам подход.По оценкам исследователей, официальный набор — кашель, лихорадка, потеря запаха или вкуса — позволяет выявить только 69 процентов симптоматических случаев, а комбинация с большим охватом — усталость, потеря запаха или вкуса, кашель, диарея, головная боль, боль в горле — уже 96 процентов. Для молодых людей до 17 лет наиболее показательный признак — головная боль, для лиц, старше 18 лет — потеря аппетита, от 18 до 54 лет — мышечные боли.Такой подход, по мнению исследователей, увеличит выявляемость коронавируса на ранних стадиях как минимум на треть, что поможет быстрее справиться с пандемией.Симптомы коронавируса у вакцинированныхБританские исследователи ранее выявили четыре признака COVID-19, которые чаще всего встречаются у привитых пациентов. По данным ZOE COVID Symptom Study — крупнейшего приложения для исследования и отслеживания симптомов коронавируса, — у получивших оба компонента вакцины пациентов распространены головная боль, насморк, чихание и боль в горле. У получивших только первую дозу вакцины, помимо четырех перечисленных симптомов, встречается также кашель.Исследователи подчеркнули, что вакцина не дает стопроцентной защиты от коронавируса, однако значительно снижает риск тяжелого течения болезни. Так, прежние "традиционные" признаки болезни — потеря обоняния, одышка и лихорадка — встречаются у привитых пациентов довольно редко.Симптомы "индийского" штамма коронавирусаСимптомы заболевания индийским штаммом простые - насморк, боль в горле, головная боль, сообщила в середине июня вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге по ситуации с распространением COVID-19."Сейчас, с учетом преобладания на территории Москвы и Московской области нового штамма, мы видим, что публикуют западные ученые, это очень простые симптомы заболевания - насморк, боль в горле, как при фарингите, головная боль. И все. По привычной для нас ситуации люди используют обычные противовирусные средства, а иногда антибиотики, принимают их, поскольку симптомы схожи с простудным заболеванием", — заявила Голикова.По ее словам, россияне зачастую не различают симптомы обычной простуды и коронавируса, запускают болезнь, поэтому при первых же респираторных симптомах необходимо обращаться к доктору. Вице-премьер отметила, что наблюдения последних дней показывают, что у молодых людей, которые традиционно не обращаются к врачу, спустя три, четыре или пять дней запускается очень сложный механизм развития заболевания, и оно переходит в форму средней тяжести или тяжелого течения.
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коронавирус covid-19, татьяна голикова, великобритания, лондон, в мире
Ученые составили список ранних симптомов COVID-19
06:33 01.07.2021
 
© РИА Новости / Идрис Мухамед / Перейти в фотобанкМедицинские работники в одной из больниц Дели
Медицинские работники в одной из больниц Дели - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Идрис Мухамед
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Британские ученые составили список ранних симптомов COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Британские ученые перечислили набор признаков, который, по их мнению, позволит выявлять больше случаев заражения коронавирусом на ранней стадии или протекающих в легкой форме, соответствующая статья опубликована в журнале The BMJ.
Ученые из Университетского колледжа Лондона вместе с коллегами из других британских университетов и медицинских учреждений решили составить расширенный список симптомов, характерных для самых ранних стадий коронавируса. Авторы предлагают использовать в ранней диагностике COVID-19 наряду с официальными рекомендациями и тестами ПЦР комбинации признаков и стратифицированный по возрастным группам подход.
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По оценкам исследователей, официальный набор — кашель, лихорадка, потеря запаха или вкуса — позволяет выявить только 69 процентов симптоматических случаев, а комбинация с большим охватом — усталость, потеря запаха или вкуса, кашель, диарея, головная боль, боль в горле — уже 96 процентов. Для молодых людей до 17 лет наиболее показательный признак — головная боль, для лиц, старше 18 лет — потеря аппетита, от 18 до 54 лет — мышечные боли.
Такой подход, по мнению исследователей, увеличит выявляемость коронавируса на ранних стадиях как минимум на треть, что поможет быстрее справиться с пандемией.

Симптомы коронавируса у вакцинированных

Британские исследователи ранее выявили четыре признака COVID-19, которые чаще всего встречаются у привитых пациентов.
По данным ZOE COVID Symptom Study — крупнейшего приложения для исследования и отслеживания симптомов коронавируса, — у получивших оба компонента вакцины пациентов распространены головная боль, насморк, чихание и боль в горле. У получивших только первую дозу вакцины, помимо четырех перечисленных симптомов, встречается также кашель.
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Исследователи подчеркнули, что вакцина не дает стопроцентной защиты от коронавируса, однако значительно снижает риск тяжелого течения болезни. Так, прежние "традиционные" признаки болезни — потеря обоняния, одышка и лихорадка — встречаются у привитых пациентов довольно редко.

Симптомы "индийского" штамма коронавируса

Симптомы заболевания индийским штаммом простые - насморк, боль в горле, головная боль, сообщила в середине июня вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге по ситуации с распространением COVID-19.
"Сейчас, с учетом преобладания на территории Москвы и Московской области нового штамма, мы видим, что публикуют западные ученые, это очень простые симптомы заболевания - насморк, боль в горле, как при фарингите, головная боль. И все. По привычной для нас ситуации люди используют обычные противовирусные средства, а иногда антибиотики, принимают их, поскольку симптомы схожи с простудным заболеванием", — заявила Голикова.
По ее словам, россияне зачастую не различают симптомы обычной простуды и коронавируса, запускают болезнь, поэтому при первых же респираторных симптомах необходимо обращаться к доктору. Вице-премьер отметила, что наблюдения последних дней показывают, что у молодых людей, которые традиционно не обращаются к врачу, спустя три, четыре или пять дней запускается очень сложный механизм развития заболевания, и оно переходит в форму средней тяжести или тяжелого течения.
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