https://ria.ru/20210701/sigarety-1739330344.html

В России запретили продавать сигареты дешевле 108 рублей за пачку

В России запретили продавать сигареты дешевле 108 рублей за пачку - РИА Новости, 01.07.2021

В России запретили продавать сигареты дешевле 108 рублей за пачку

Продажа в России сигарет, которые стоят менее 108 рублей за пачку, более не допускается, следует из закона об охране здоровья россиян от воздействия окружающего РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T00:12

2021-07-01T00:12

2021-07-01T00:12

россия

экономика

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Продажа в России сигарет, которые стоят менее 108 рублей за пачку, более не допускается, следует из закона об охране здоровья россиян от воздействия окружающего табачного дыма.Ранее, с 1 апреля, в России вступили в силу изменения в "антитабачный закон", которые ввели единую минимальную цену табачной продукции - с начала апреля и до конца года данная цена составляет 108 рублей за пачку.Продажа потребителям табачной продукции должна осуществляться по максимальным розничным ценам, а реализация по максимальным розничным ценам, которые установлены на уровне ниже действующей единой минимальной цены, запрещается (исключение составляют только отдельные случаи). Табачные изделия, произведенные или ввезенные в РФ до 1 апреля, с максимальной розничной ценой ниже единой цены могли быть реализованы до 1 июля.Поправки, которые внесли изменения в закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, были приняты в конце декабря 2020 года. Ранее закон устанавливал, что в России запрещена продажа сигарет по цене выше максимальной розничной (которая устанавливается производителем) и ниже минимальной розничной (составляла 75% от максимальной).Эксперты и участники рынка обращали внимание на недостатки данной системы, например, на возможность использования ее для применения "скидок" на сигареты, которые законом запрещены. Новая редакция закона устранила подобную коллизию.В настоящее время, согласно "антитабачному закону", меры государственного воздействия на уровень цен табачной продукции, на которую устанавливаются максимальные розничные цены, осуществляются через установление единой минимальной цены табачной продукции. Это цена, ниже которой не могут быть установлены максимальные розничные цены табачных изделий.

https://ria.ru/20210506/sigarety-1731311190.html

https://ria.ru/20210413/sigarety-1727999621.html

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россия, экономика