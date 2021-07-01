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В России изменились правила сертификации ввозимых автомобилей
В России изменились правила сертификации ввозимых автомобилей - РИА Новости, 01.07.2021
В России изменились правила сертификации ввозимых автомобилей
Новые правила проверки безопасности и сертификации единично ввозимых в Россию автомобилей с пробегом начали действовать с 1 июля 2021 года. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T10:47
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россия
авто
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Новые правила проверки безопасности и сертификации единично ввозимых в Россию автомобилей с пробегом начали действовать с 1 июля 2021 года.Речь идет о вступлении в силу ГОСТа 33670-2015 "Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия".Теперь автовладельцы обязаны предоставить ввозимый автомобиль в испытательную лабораторию для проверки, ее дистанционная оценка больше не доступна.Ожидается, что нововведение в большей степени коснется праворульных автомобилей, ввозимых из Японии в ДФО.
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россия, авто, общество
В России изменились правила сертификации ввозимых автомобилей
10:47 01.07.2021 (обновлено: 11:11 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТехнический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте технического осмотра
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте технического осмотра - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В России вступили в силу новые правила сертификации ввозимых подержанных автомобилей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Новые правила проверки безопасности и сертификации единично ввозимых в Россию автомобилей с пробегом начали действовать с 1 июля 2021 года.
Речь идет о вступлении в силу ГОСТа 33670-2015 "Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия".
Теперь автовладельцы обязаны предоставить ввозимый автомобиль в испытательную лабораторию для проверки, ее дистанционная оценка больше не доступна.
Ожидается, что нововведение в большей степени коснется праворульных автомобилей, ввозимых из Японии в ДФО.
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