https://ria.ru/20210701/sertifikatsiya-1739362974.html

В России изменились правила сертификации ввозимых автомобилей

В России изменились правила сертификации ввозимых автомобилей - РИА Новости, 01.07.2021

В России изменились правила сертификации ввозимых автомобилей

Новые правила проверки безопасности и сертификации единично ввозимых в Россию автомобилей с пробегом начали действовать с 1 июля 2021 года. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T10:47

2021-07-01T10:47

2021-07-01T11:11

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авто

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Новые правила проверки безопасности и сертификации единично ввозимых в Россию автомобилей с пробегом начали действовать с 1 июля 2021 года.Речь идет о вступлении в силу ГОСТа 33670-2015 "Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия".Теперь автовладельцы обязаны предоставить ввозимый автомобиль в испытательную лабораторию для проверки, ее дистанционная оценка больше не доступна.Ожидается, что нововведение в большей степени коснется праворульных автомобилей, ввозимых из Японии в ДФО.

https://radiosputnik.ria.ru/20210507/pdd-1731439584.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авто, общество