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Наука
https://ria.ru/20210701/samsung-1739428623.html
Самый дорогой смартфон Samsung рассекречен до презентации
Самый дорогой смартфон Samsung рассекречен до презентации - РИА Новости, 01.07.2021
Самый дорогой смартфон Samsung рассекречен до презентации
Третье поколение смартфона с гибким экраном Samsung Galaxy Z Fold выйдет раньше, чем ожидалось. Об этом сообщает портал 91mobiles. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T15:39
2021-07-01T15:39
наука
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qualcomm
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Третье поколение смартфона с гибким экраном Samsung Galaxy Z Fold выйдет раньше, чем ожидалось. Об этом сообщает портал 91mobiles.Samsung Galaxy Z Fold3 получит два экрана, один из которых будет гибким. Характеристики матриц остаются в тайне, но известно, что основной экран будет оснащаться подэкранной селфи-камерой.Как и предшественник, Galaxy Z Fold3 будет работать на процессоре Qualcomm — флагманском Snapdragon 888. Максимальная версия получит накопитель в 512 ГБ. Основной модуль камер включит три сенсора по 12 Мп каждый: основной, сверхширокоугольный и телефото.Премьера, как считают инсайдеры, состоится уже в июле, а поступит в продажу трубка в августе-сентябре. Стоимость смартфона не раскрывается, но Galaxy Z Fold3 останется самой дорогой моделью южнокорейского производителя.
https://ria.ru/20210623/samsung-1738207082.html
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РИА Новости
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samsung, android, qualcomm, гаджеты, технологии

Самый дорогой смартфон Samsung рассекречен до презентации

15:39 01.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНовый смартфон с гибким экраном Samsung Galaxy Z Fold2
Новый смартфон с гибким экраном Samsung Galaxy Z Fold2 - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Третье поколение смартфона с гибким экраном Samsung Galaxy Z Fold выйдет раньше, чем ожидалось. Об этом сообщает портал 91mobiles.
Samsung Galaxy Z Fold3 получит два экрана, один из которых будет гибким. Характеристики матриц остаются в тайне, но известно, что основной экран будет оснащаться подэкранной селфи-камерой.
Как и предшественник, Galaxy Z Fold3 будет работать на процессоре Qualcomm — флагманском Snapdragon 888. Максимальная версия получит накопитель в 512 ГБ. Основной модуль камер включит три сенсора по 12 Мп каждый: основной, сверхширокоугольный и телефото.
Премьера, как считают инсайдеры, состоится уже в июле, а поступит в продажу трубка в августе-сентябре. Стоимость смартфона не раскрывается, но Galaxy Z Fold3 останется самой дорогой моделью южнокорейского производителя.
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