https://ria.ru/20210701/samsung-1739428623.html

Самый дорогой смартфон Samsung рассекречен до презентации

Самый дорогой смартфон Samsung рассекречен до презентации - РИА Новости, 01.07.2021

Самый дорогой смартфон Samsung рассекречен до презентации

Третье поколение смартфона с гибким экраном Samsung Galaxy Z Fold выйдет раньше, чем ожидалось. Об этом сообщает портал 91mobiles. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T15:39

2021-07-01T15:39

2021-07-01T15:39

наука

samsung

android

qualcomm

гаджеты

технологии

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Третье поколение смартфона с гибким экраном Samsung Galaxy Z Fold выйдет раньше, чем ожидалось. Об этом сообщает портал 91mobiles.Samsung Galaxy Z Fold3 получит два экрана, один из которых будет гибким. Характеристики матриц остаются в тайне, но известно, что основной экран будет оснащаться подэкранной селфи-камерой.Как и предшественник, Galaxy Z Fold3 будет работать на процессоре Qualcomm — флагманском Snapdragon 888. Максимальная версия получит накопитель в 512 ГБ. Основной модуль камер включит три сенсора по 12 Мп каждый: основной, сверхширокоугольный и телефото.Премьера, как считают инсайдеры, состоится уже в июле, а поступит в продажу трубка в августе-сентябре. Стоимость смартфона не раскрывается, но Galaxy Z Fold3 останется самой дорогой моделью южнокорейского производителя.

https://ria.ru/20210623/samsung-1738207082.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, android, qualcomm, гаджеты, технологии