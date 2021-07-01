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https://ria.ru/20210701/samolet-1739343601.html
У самолета после посадки в Якутске обнаружили повреждения фюзеляжа
У самолета после посадки в Якутске обнаружили повреждения фюзеляжа - РИА Новости, 01.07.2021
У самолета после посадки в Якутске обнаружили повреждения фюзеляжа
Повреждения фюзеляжа, предварительно, от элементов покрытия взлетно-посадочной полосы, обнаружены у пассажирского самолета после посадки в Якутске, сообщает... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T07:54
2021-07-01T07:54
республика саха (якутия)
происшествия
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ЯКУТСК, 1 июл - РИА Новости. Повреждения фюзеляжа, предварительно, от элементов покрытия взлетно-посадочной полосы, обнаружены у пассажирского самолета после посадки в Якутске, сообщает пресс-служба авиакомпании "Якутия"."Первого июля 2021 года самолет Boeing 737-700, выполнявший рейс № 456 по маршруту Краснодар – Новосибирск – Якутск, в штатном режиме совершил посадку в аэропорту города Якутск. По прилете были обнаружены повреждения негерметичной части фюзеляжа (предварительно, от элементов покрытия ИВПП аэропорта)", - рассказали в пресс-службе.Как отметили в авиакомпании, создана комиссия по расследованию инцидента. "О конечном результате проверок авиакомпания уведомит позже", - добавили в пресс-службе.Также отмечается, что с 24 мая по 1 ноября 2021 года в связи с проведением реконструкции искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта полеты выполняются в условиях ограниченной длины ВПП.На сегодня из-за ограничений авиакомпания эксплуатирует три самолета Boeing 737-700 и три Dash Q-300."Информируем пассажиров, что рейсы Якутск – Владивосток, Якутск – Иркутск, Якутск – Санкт-Петербург, Якутск – Москва, Якутск – Хабаровск будут выполняться с задержками", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210701/samolet-1739340325.html
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республика саха (якутия), происшествия
У самолета после посадки в Якутске обнаружили повреждения фюзеляжа
07:54 01.07.2021
 
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing

У пассажирского самолета после посадки в Якутске обнаружили повреждения фюзеляжа

Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 1 июл - РИА Новости. Повреждения фюзеляжа, предварительно, от элементов покрытия взлетно-посадочной полосы, обнаружены у пассажирского самолета после посадки в Якутске, сообщает пресс-служба авиакомпании "Якутия".
"Первого июля 2021 года самолет Boeing 737-700, выполнявший рейс № 456 по маршруту Краснодар – Новосибирск – Якутск, в штатном режиме совершил посадку в аэропорту города Якутск. По прилете были обнаружены повреждения негерметичной части фюзеляжа (предварительно, от элементов покрытия ИВПП аэропорта)", - рассказали в пресс-службе.
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Самолет вернулся в аэропорт Благовещенска по технической причине
Как отметили в авиакомпании, создана комиссия по расследованию инцидента. "О конечном результате проверок авиакомпания уведомит позже", - добавили в пресс-службе.
Также отмечается, что с 24 мая по 1 ноября 2021 года в связи с проведением реконструкции искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта полеты выполняются в условиях ограниченной длины ВПП.
На сегодня из-за ограничений авиакомпания эксплуатирует три самолета Boeing 737-700 и три Dash Q-300.
"Информируем пассажиров, что рейсы Якутск – Владивосток, Якутск – Иркутск, Якутск – Санкт-Петербург, Якутск – Москва, Якутск – Хабаровск будут выполняться с задержками", - добавили в пресс-службе.
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