https://ria.ru/20210701/samolet-1739343601.html

У самолета после посадки в Якутске обнаружили повреждения фюзеляжа

У самолета после посадки в Якутске обнаружили повреждения фюзеляжа - РИА Новости, 01.07.2021

У самолета после посадки в Якутске обнаружили повреждения фюзеляжа

Повреждения фюзеляжа, предварительно, от элементов покрытия взлетно-посадочной полосы, обнаружены у пассажирского самолета после посадки в Якутске, сообщает... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T07:54

2021-07-01T07:54

2021-07-01T07:54

республика саха (якутия)

происшествия

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ЯКУТСК, 1 июл - РИА Новости. Повреждения фюзеляжа, предварительно, от элементов покрытия взлетно-посадочной полосы, обнаружены у пассажирского самолета после посадки в Якутске, сообщает пресс-служба авиакомпании "Якутия"."Первого июля 2021 года самолет Boeing 737-700, выполнявший рейс № 456 по маршруту Краснодар – Новосибирск – Якутск, в штатном режиме совершил посадку в аэропорту города Якутск. По прилете были обнаружены повреждения негерметичной части фюзеляжа (предварительно, от элементов покрытия ИВПП аэропорта)", - рассказали в пресс-службе.Как отметили в авиакомпании, создана комиссия по расследованию инцидента. "О конечном результате проверок авиакомпания уведомит позже", - добавили в пресс-службе.Также отмечается, что с 24 мая по 1 ноября 2021 года в связи с проведением реконструкции искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта полеты выполняются в условиях ограниченной длины ВПП.На сегодня из-за ограничений авиакомпания эксплуатирует три самолета Boeing 737-700 и три Dash Q-300."Информируем пассажиров, что рейсы Якутск – Владивосток, Якутск – Иркутск, Якутск – Санкт-Петербург, Якутск – Москва, Якутск – Хабаровск будут выполняться с задержками", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210701/samolet-1739340325.html

https://ria.ru/20210629/samolet-1739062003.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), происшествия