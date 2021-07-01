https://ria.ru/20210701/samolet-1739340325.html

Самолет вернулся в аэропорт Благовещенска по технической причине

Самолет вернулся в аэропорт Благовещенска по технической причине - РИА Новости, 01.07.2021

Самолет вернулся в аэропорт Благовещенска по технической причине

Самолет авиакомпании "ИрАэро" вернулся в аэропорт Благовещенска на 36-й минуте полета по технической причине, сообщает минтранс Амурской области. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T06:25

2021-07-01T06:25

2021-07-01T06:36

амурская область

благовещенск

ираэро

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июл - РИА Новости. Самолет авиакомпании "ИрАэро" вернулся в аэропорт Благовещенска на 36-й минуте полета по технической причине, сообщает минтранс Амурской области.Самолет сел штатно. Повреждений воздушного судна нет, помощь пассажирам не потребовалась. Уточняется, что на борту было 90 пассажиров и шесть членов экипажа.Рейс из Благовещенска в Южно-Сахалинск должен был вылететь в 12.00 (6.00 мск). Точной информации пока нет.

https://ria.ru/20210629/samolet-1739062003.html

амурская область

благовещенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амурская область, благовещенск, ираэро, происшествия