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Самолет вернулся в аэропорт Благовещенска по технической причине
Самолет вернулся в аэропорт Благовещенска по технической причине - РИА Новости, 01.07.2021
Самолет вернулся в аэропорт Благовещенска по технической причине
Самолет авиакомпании "ИрАэро" вернулся в аэропорт Благовещенска на 36-й минуте полета по технической причине, сообщает минтранс Амурской области. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T06:25
2021-07-01T06:25
2021-07-01T06:36
амурская область
благовещенск
ираэро
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июл - РИА Новости. Самолет авиакомпании "ИрАэро" вернулся в аэропорт Благовещенска на 36-й минуте полета по технической причине, сообщает минтранс Амурской области.Самолет сел штатно. Повреждений воздушного судна нет, помощь пассажирам не потребовалась. Уточняется, что на борту было 90 пассажиров и шесть членов экипажа.Рейс из Благовещенска в Южно-Сахалинск должен был вылететь в 12.00 (6.00 мск). Точной информации пока нет.
https://ria.ru/20210629/samolet-1739062003.html
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амурская область, благовещенск, ираэро, происшествия
Самолет вернулся в аэропорт Благовещенска по технической причине
06:25 01.07.2021 (обновлено: 06:36 01.07.2021)
Самолет "ИрАэро" вернулся в аэропорт Благовещенска по технической причине