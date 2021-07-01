https://ria.ru/20210701/samokat-1739442374.html

В Москве рассказали, сколько прокатных самокатов попадает в ДТП

В Москве рассказали, сколько прокатных самокатов попадает в ДТП - РИА Новости, 01.07.2021

В Москве рассказали, сколько прокатных самокатов попадает в ДТП

Более 90% ДТП с самокатами в Москве приходится на личный транспорт и только 8% - на прокатные самокаты, сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T16:34

2021-07-01T16:34

2021-07-01T19:20

московский урбанистический форум 2021

транспорт

максим ликсутов

москва

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Более 90% ДТП с самокатами в Москве приходится на личный транспорт и только 8% - на прокатные самокаты, сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Мы с коллегами из правоохранительных органов собрали статистику за несколько месяцев работы прокатных самокатов в сезон и оказалось, что от 100% всех дорожно-транспортных происшествий, которые в городе случаются с самокатами, только 8% из них - это ДТП, совершенные на прокатных самокатах", - сказал Ликсутов на сессии Московского урбанистического форума.По его словам, остальные происшествия происходят с личными самокатами."Это не значит, что проблемы безопасности нет. Она есть, и мы занимаемся этим вопросом. Здесь во многом еще идет привыкание к этому виду транспорта со стороны и пользователей, и пешеходов, и автомобилистов. Вопрос инфраструктуры, действительно, крайне важный, и вопрос медленных зон, которые мы делаем с коллегами", - добавил заммэра.

https://ria.ru/20210701/transport-1739430538.html

https://ria.ru/20210629/samokaty-1738993547.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский урбанистический форум 2021, транспорт, максим ликсутов , москва, общество