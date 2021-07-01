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Посол США провел первую встречу в МИД после возвращения в Москву

Посол США провел первую встречу в МИД после возвращения в Москву - РИА Новости, 01.07.2021

Посол США провел первую встречу в МИД после возвращения в Москву

Посол США Джон Салливан заявил РИА Новости, что его первая после возвращения в Москву встреча с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым прошла позитивно. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T10:55

2021-07-01T10:55

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россия

москва

джон салливан

сергей рябков

сша

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Посол США Джон Салливан заявил РИА Новости, что его первая после возвращения в Москву встреча с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым прошла позитивно.Салливан посетил в четверг российский МИД, по данным корреспондента РИА Новости, встреча продлилась около полутора часов.Ранее Рябков сообщил РИА Новости, что в ходе переговоров с Салливаном будут обсуждаться вопросы стратегической стабильности и двусторонние отношения.Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что первый раунд консультаций в рамках запускаемого стратегического диалога Москвы и Вашингтона ожидается к середине июля.

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россия

москва

сша

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2021

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Первый визит посла Салливана в МИД после возвращения Посол Салливан нанес первый после возвращения визит в МИД. 2021-07-01T10:55 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, москва, джон салливан, сергей рябков, сша