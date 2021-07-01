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Посол США провел первую встречу в МИД после возвращения в Москву
Посол США провел первую встречу в МИД после возвращения в Москву - РИА Новости, 01.07.2021
Посол США провел первую встречу в МИД после возвращения в Москву
Посол США Джон Салливан заявил РИА Новости, что его первая после возвращения в Москву встреча с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым прошла позитивно. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T10:55
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россия
москва
джон салливан
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Посол США Джон Салливан заявил РИА Новости, что его первая после возвращения в Москву встреча с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым прошла позитивно.Салливан посетил в четверг российский МИД, по данным корреспондента РИА Новости, встреча продлилась около полутора часов.Ранее Рябков сообщил РИА Новости, что в ходе переговоров с Салливаном будут обсуждаться вопросы стратегической стабильности и двусторонние отношения.Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что первый раунд консультаций в рамках запускаемого стратегического диалога Москвы и Вашингтона ожидается к середине июля.
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Первый визит посла Салливана в МИД после возвращения
Посол Салливан нанес первый после возвращения визит в МИД.
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россия, москва, джон салливан, сергей рябков, сша
Посол США провел первую встречу в МИД после возвращения в Москву
10:55 01.07.2021 (обновлено: 12:14 01.07.2021)
 

Посол США провел первую встречу в МИД после возвращения в Москву

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Посол США Джон Салливан заявил РИА Новости, что его первая после возвращения в Москву встреча с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым прошла позитивно.
Салливан посетил в четверг российский МИД, по данным корреспондента РИА Новости, встреча продлилась около полутора часов.
"Я встретился с замглавы МИД Рябковым, это была позитивная встреча. Мы рассчитываем на дальнейшую совместную работу",- заявил Салливан по итогам переговоров - его первого официального контакта после возвращения в Москву из Вашингтона.
Ранее Рябков сообщил РИА Новости, что в ходе переговоров с Салливаном будут обсуждаться вопросы стратегической стабильности и двусторонние отношения.
Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что первый раунд консультаций в рамках запускаемого стратегического диалога Москвы и Вашингтона ожидается к середине июля.
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