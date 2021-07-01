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Адвокат Сафронова заявил, что очные ставки с чиновниками не проводились
Адвокат Сафронова заявил, что очные ставки с чиновниками не проводились - РИА Новости, 01.07.2021
Адвокат Сафронова заявил, что очные ставки с чиновниками не проводились
Следствие по делу обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова не провело ни одной очной ставки, в том числе с чиновниками и... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T15:57
2021-07-01T16:04
россия
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
владимир путин
москва
сша
иван сафронов
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Следствие по делу обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова не провело ни одной очной ставки, в том числе с чиновниками и функционерами, которые были знакомы экс-журналисту по работе, сообщил адвокат Дмитрий Катчев."Никаких очных ставок не было, никаких фамилий известных или неизвестных функционеров и чиновников от следствия не звучало", - заявил он в четверг в ходе пресс-конференции, связанной с годовщиной нахождения Сафронова в СИЗО.Накануне суд оставил Сафронова в изоляторе ещё на три месяца. В день предыдущего продления ареста, 30 апреля, ФСБ задержала руководителя правозащитного объединения журналистов и юристов "Команда 29" Ивана Павлова – основного адвоката Сафронова. Ему вменяют статью УК РФ "Разглашение данных предварительного расследования" - речь идет как раз о материалах дела Сафронова.Бывший журналист, а затем советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, в тот же день Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США. Вину Сафронов не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.Президент России Владимир Путин называл "чушью собачьей" предположения, что дело Сафронова связано с неким "заговором" против него и недоброжелателями из силовых структур. По словам главы государства, у Сафронова "нет врагов", но то, что он "собирал какую-то информацию, которую не должен был передавать представителям спецслужб, сознательно делая это, - это очевидный факт".
https://ria.ru/20210701/statya-1739429806.html
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россия, роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, владимир путин, москва, сша, иван сафронов, происшествия
Адвокат Сафронова заявил, что очные ставки с чиновниками не проводились
15:57 01.07.2021 (обновлено: 16:04 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЭкс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Мосгорсуда
Экс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Мосгорсуда - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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Адвокат Ивана Сафронова заявил, что очные ставки с чиновниками не проводились

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Следствие по делу обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова не провело ни одной очной ставки, в том числе с чиновниками и функционерами, которые были знакомы экс-журналисту по работе, сообщил адвокат Дмитрий Катчев.
"Никаких очных ставок не было, никаких фамилий известных или неизвестных функционеров и чиновников от следствия не звучало", - заявил он в четверг в ходе пресс-конференции, связанной с годовщиной нахождения Сафронова в СИЗО.
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
15:45
Сафронов написал в СИЗО статью-исследование
Накануне суд оставил Сафронова в изоляторе ещё на три месяца. В день предыдущего продления ареста, 30 апреля, ФСБ задержала руководителя правозащитного объединения журналистов и юристов "Команда 29" Ивана Павлова – основного адвоката Сафронова. Ему вменяют статью УК РФ "Разглашение данных предварительного расследования" - речь идет как раз о материалах дела Сафронова.
Бывший журналист, а затем советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, в тот же день Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.
Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США. Вину Сафронов не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Президент России Владимир Путин называл "чушью собачьей" предположения, что дело Сафронова связано с неким "заговором" против него и недоброжелателями из силовых структур. По словам главы государства, у Сафронова "нет врагов", но то, что он "собирал какую-то информацию, которую не должен был передавать представителям спецслужб, сознательно делая это, - это очевидный факт".
Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, на заседании Лефортовского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
Вчера, 14:24
Суд продлил арест советнику главы "Роскосмоса" Сафронову
 
РоссияРоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваСШАИван СафроновПроисшествия
 
 
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