Адвокат Сафронова заявил, что очные ставки с чиновниками не проводились
15:57 01.07.2021 (обновлено: 16:04 01.07.2021)
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЭкс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Мосгорсуда
Адвокат Ивана Сафронова заявил, что очные ставки с чиновниками не проводились
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Следствие по делу обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова не провело ни одной очной ставки, в том числе с чиновниками и функционерами, которые были знакомы экс-журналисту по работе, сообщил адвокат Дмитрий Катчев.
"Никаких очных ставок не было, никаких фамилий известных или неизвестных функционеров и чиновников от следствия не звучало", - заявил он в четверг в ходе пресс-конференции, связанной с годовщиной нахождения Сафронова в СИЗО.
Накануне суд оставил Сафронова в изоляторе ещё на три месяца. В день предыдущего продления ареста, 30 апреля, ФСБ задержала руководителя правозащитного объединения журналистов и юристов "Команда 29" Ивана Павлова – основного адвоката Сафронова. Ему вменяют статью УК РФ "Разглашение данных предварительного расследования" - речь идет как раз о материалах дела Сафронова.
Бывший журналист, а затем советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, в тот же день Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Президент России Владимир Путин называл "чушью собачьей" предположения, что дело Сафронова связано с неким "заговором" против него и недоброжелателями из силовых структур. По словам главы государства, у Сафронова "нет врагов", но то, что он "собирал какую-то информацию, которую не должен был передавать представителям спецслужб, сознательно делая это, - это очевидный факт".