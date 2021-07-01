https://ria.ru/20210701/roskomnadzor-1739329396.html

Роскомнадзор попросил сообщить об использовании ряда сервисов VPN

Роскомнадзор попросил сообщить об использовании ряда сервисов VPN - РИА Новости, 01.07.2021

Роскомнадзор попросил сообщить об использовании ряда сервисов VPN

Роскомнадзор направил в российские ведомства просьбу информировать Центр мониторинга управления сетями связи общего пользования (ЦМУ ССОП) об использовании... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T00:00

2021-07-01T00:00

2021-07-01T00:02

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/151956/31/1519563130_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_07ec4ba30ca1b08fb8c49de3172580e3.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Роскомнадзор направил в российские ведомства просьбу информировать Центр мониторинга управления сетями связи общего пользования (ЦМУ ССОП) об использовании предприятиями и организациями ряда сервисов VPN, сообщила пресс-служба Роскомнадзора."В ведомства направлен запрос с просьбой информировать Центр мониторинга управления сетями связи общего пользования (ЦМУ ССОП) об использовании сервисов VPN (Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN) для обеспечения работы технологических процессов предприятий и организаций", - говорится в сообщении.Сведения об использовании этих сервисов могут быть направлены на электронный адрес Роскомнадзора и должны включать в себя название организации и контактную информацию. Ведомство также сообщило о "планируемом введении централизованного управления в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации".В середине июня Роскомнадзор сообщил, что ввел ограничения на использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN с 17 июня "в соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещенному контенту". Как уточняло ведомство, ограничения не коснутся российских компаний, использующих VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах.

https://ria.ru/20210617/opera-1737486850.html

https://ria.ru/20210625/issledovanie-1738571185.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии