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Роскомнадзор попросил сообщить об использовании ряда сервисов VPN
Роскомнадзор попросил сообщить об использовании ряда сервисов VPN - РИА Новости, 01.07.2021
Роскомнадзор попросил сообщить об использовании ряда сервисов VPN
Роскомнадзор направил в российские ведомства просьбу информировать Центр мониторинга управления сетями связи общего пользования (ЦМУ ССОП) об использовании... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T00:00
2021-07-01T00:02
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Роскомнадзор направил в российские ведомства просьбу информировать Центр мониторинга управления сетями связи общего пользования (ЦМУ ССОП) об использовании предприятиями и организациями ряда сервисов VPN, сообщила пресс-служба Роскомнадзора."В ведомства направлен запрос с просьбой информировать Центр мониторинга управления сетями связи общего пользования (ЦМУ ССОП) об использовании сервисов VPN (Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN) для обеспечения работы технологических процессов предприятий и организаций", - говорится в сообщении.Сведения об использовании этих сервисов могут быть направлены на электронный адрес Роскомнадзора и должны включать в себя название организации и контактную информацию. Ведомство также сообщило о "планируемом введении централизованного управления в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации".В середине июня Роскомнадзор сообщил, что ввел ограничения на использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN с 17 июня "в соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещенному контенту". Как уточняло ведомство, ограничения не коснутся российских компаний, использующих VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах.
https://ria.ru/20210617/opera-1737486850.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии
Роскомнадзор попросил сообщить об использовании ряда сервисов VPN
00:00 01.07.2021 (обновлено: 00:02 01.07.2021)
 
© Depositphotos / 3dmentatСерверная
Серверная - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Depositphotos / 3dmentat

Роскомнадзор попросил сообщить об использовании ряда сервисов VPN

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Роскомнадзор направил в российские ведомства просьбу информировать Центр мониторинга управления сетями связи общего пользования (ЦМУ ССОП) об использовании предприятиями и организациями ряда сервисов VPN, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.
"В ведомства направлен запрос с просьбой информировать Центр мониторинга управления сетями связи общего пользования (ЦМУ ССОП) об использовании сервисов VPN (Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN) для обеспечения работы технологических процессов предприятий и организаций", - говорится в сообщении.
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Сведения об использовании этих сервисов могут быть направлены на электронный адрес Роскомнадзора и должны включать в себя название организации и контактную информацию. Ведомство также сообщило о "планируемом введении централизованного управления в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации".
В середине июня Роскомнадзор сообщил, что ввел ограничения на использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN с 17 июня "в соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещенному контенту". Как уточняло ведомство, ограничения не коснутся российских компаний, использующих VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Технологии
 
 
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