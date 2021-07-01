https://ria.ru/20210701/reyting-1739399180.html

Главред "России 24" рассказал о рейтингах телеканала

Главред "России 24" рассказал о рейтингах телеканала - РИА Новости, 01.07.2021

Главред "России 24" рассказал о рейтингах телеканала

Фокус внимания телеканала "Россия 24" в ближайшее время будет направлен на внутренние новости, поскольку их рейтинги намного выше, чем у сюжетов о Европе и США, РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T13:31

2021-07-01T13:31

2021-07-01T13:31

россия

евгений бекасов

россия-24 (телеканал)

журналистика

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739199287_0:61:3068:1787_1920x0_80_0_0_02a11a44ad08ead2ae055e642d707ec3.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Фокус внимания телеканала "Россия 24" в ближайшее время будет направлен на внутренние новости, поскольку их рейтинги намного выше, чем у сюжетов о Европе и США, сообщил в интервью РИА Новости главный редактор вещателя Евгений Бекасов."Само собой, в фокусе внимания, мне кажется, должна быть внутренняя повестка. Мы очень много уделяли внимания внешним событиям на контуре 2014-2020 годов. В последнее же время нас больше интересуют внутренние дела, экономические реформы, крайне важные для населения. Это сразу чувствуется: как только меняется настроение в обществе, те или иные информационные сюжеты сразу же проваливаются по рейтингам. В данном случае, европейские или американские новости смотрятся сейчас гораздо слабее, чем выпуски о проблемах коммунального хозяйства, дорожного строительства или о неурядицах, связанных с медициной. Фокус в ближайшее время будет направлен внутрь нашей страны", - рассказал Бекасов.

https://ria.ru/20210701/rossiya24-1739256363.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евгений бекасов, россия-24 (телеканал), журналистика, общество