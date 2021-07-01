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Главред "России 24" рассказал о рейтингах телеканала
Главред "России 24" рассказал о рейтингах телеканала - РИА Новости, 01.07.2021
Главред "России 24" рассказал о рейтингах телеканала
Фокус внимания телеканала "Россия 24" в ближайшее время будет направлен на внутренние новости, поскольку их рейтинги намного выше, чем у сюжетов о Европе и США, РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T13:31
2021-07-01T13:31
2021-07-01T13:31
россия
евгений бекасов
россия-24 (телеканал)
журналистика
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Фокус внимания телеканала "Россия 24" в ближайшее время будет направлен на внутренние новости, поскольку их рейтинги намного выше, чем у сюжетов о Европе и США, сообщил в интервью РИА Новости главный редактор вещателя Евгений Бекасов."Само собой, в фокусе внимания, мне кажется, должна быть внутренняя повестка. Мы очень много уделяли внимания внешним событиям на контуре 2014-2020 годов. В последнее же время нас больше интересуют внутренние дела, экономические реформы, крайне важные для населения. Это сразу чувствуется: как только меняется настроение в обществе, те или иные информационные сюжеты сразу же проваливаются по рейтингам. В данном случае, европейские или американские новости смотрятся сейчас гораздо слабее, чем выпуски о проблемах коммунального хозяйства, дорожного строительства или о неурядицах, связанных с медициной. Фокус в ближайшее время будет направлен внутрь нашей страны", - рассказал Бекасов.
https://ria.ru/20210701/rossiya24-1739256363.html
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россия, евгений бекасов, россия-24 (телеканал), журналистика, общество
Главред "России 24" рассказал о рейтингах телеканала
Бекасов заявил, что рейтинги сюжетов "России 24" о внутренних событиях выше, чем о зарубежных