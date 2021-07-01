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В Вооруженных силах началась ревакцинация от COVID-19
В Вооруженных силах началась ревакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 01.07.2021
В Вооруженных силах началась ревакцинация от COVID-19
В Вооруженных силах РФ началась ревакцинация от новой коронавирусной инфекции, сообщили журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T17:32
2021-07-01T17:32
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
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коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
вооруженные силы рф
здоровье - общество
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В Вооруженных силах РФ началась ревакцинация от новой коронавирусной инфекции, сообщили журналистам в Минобороны России."В соответствии с решениями Министра обороны РФ и оперативного штаба Министерства обороны РФ по предупреждению заноса и распространения в ВС РФ новой коронавирусной инфекции в ВС РФ с 1 июля 2021 года в военно-медицинских организациях Минобороны России организована ревакцинация против новой коронавирусной инфекции военнослужащих всех категорий уже получивших полный курс вакцинации до 1 января 2021 года, а также членов их семей, федеральных государственных гражданских служащих, гражданского персонала и военных пенсионеров", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что вместе с тем в результате проведения массовой иммунизации военнослужащих в Вооруженных Силах РФ "сформирован коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции".
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, вооруженные силы рф, здоровье - общество, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
В Вооруженных силах началась ревакцинация от COVID-19
17:32 01.07.2021
 
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Вакцинация мигрантов от COVID-19 российским препаратом Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Минобороны сообщило о начале ревакцинации от COVID-19 в Вооруженных силах

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В Вооруженных силах РФ началась ревакцинация от новой коронавирусной инфекции, сообщили журналистам в Минобороны России.
"В соответствии с решениями Министра обороны РФ и оперативного штаба Министерства обороны РФ по предупреждению заноса и распространения в ВС РФ новой коронавирусной инфекции в ВС РФ с 1 июля 2021 года в военно-медицинских организациях Минобороны России организована ревакцинация против новой коронавирусной инфекции военнослужащих всех категорий уже получивших полный курс вакцинации до 1 января 2021 года, а также членов их семей, федеральных государственных гражданских служащих, гражданского персонала и военных пенсионеров", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что вместе с тем в результате проведения массовой иммунизации военнослужащих в Вооруженных Силах РФ "сформирован коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции".
 
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