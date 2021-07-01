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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210701/revaktsinatsiya-1739424044.html
Иммунолог заявил, что ревакцинироваться от COVID-19 можно любой вакциной
Иммунолог заявил, что ревакцинироваться от COVID-19 можно любой вакциной - РИА Новости, 01.07.2021
Иммунолог заявил, что ревакцинироваться от COVID-19 можно любой вакциной
Ревакцинироваться от коронавируса можно любой зарегистрированной вакциной независимо от того, каким препаратом человек прививался изначально, заявил РИА Новости РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T15:14
2021-07-01T15:21
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
институт аллергологии и клинической иммунологии
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Ревакцинироваться от коронавируса можно любой зарегистрированной вакциной независимо от того, каким препаратом человек прививался изначально, заявил РИА Новости директор ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России Муса Хаитов."В соответствии с рекомендациями, сейчас можно ревакцинироваться любой зарегистрированной вакциной, вне зависимости от того, какой вакциной изначально прививался человек", - сказал Хаитов.Он отметил, что на сегодняшний день рекомендация по ревакцинации – раз в полгода, без учета титра антител. Если произошло падение уровня антител, которое сам пациент заметил, то можно проконсультироваться со специалистом, который решит этот вопрос, добавил Хаитов."Вирус, к сожалению, просто так уже не уйдет, слишком много инфицированных, но хочется верить, что он перейдет в ранг сезонных инфекций, а это зависит от каждого из нас, главное сейчас - привиться", - подчеркнул он.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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вакцинация россиян от covid-19, институт аллергологии и клинической иммунологии, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, общество
Иммунолог заявил, что ревакцинироваться от COVID-19 можно любой вакциной
15:14 01.07.2021 (обновлено: 15:21 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВакцинация мигрантов от COVID-19 российским препаратом "Спутник Лайт"
Вакцинация мигрантов от COVID-19 российским препаратом Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Директор института иммунологии заявил, что ревакцинироваться от COVID-19 можно любой вакциной

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Ревакцинироваться от коронавируса можно любой зарегистрированной вакциной независимо от того, каким препаратом человек прививался изначально, заявил РИА Новости директор ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России Муса Хаитов.
"В соответствии с рекомендациями, сейчас можно ревакцинироваться любой зарегистрированной вакциной, вне зависимости от того, какой вакциной изначально прививался человек", - сказал Хаитов.
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18 июня, 12:41
Он отметил, что на сегодняшний день рекомендация по ревакцинации – раз в полгода, без учета титра антител. Если произошло падение уровня антител, которое сам пациент заметил, то можно проконсультироваться со специалистом, который решит этот вопрос, добавил Хаитов.
"Вирус, к сожалению, просто так уже не уйдет, слишком много инфицированных, но хочется верить, что он перейдет в ранг сезонных инфекций, а это зависит от каждого из нас, главное сейчас - привиться", - подчеркнул он.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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Иммунолог дал аллергикам советы по вакцинации от коронавируса
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Институт аллергологии и клинической иммунологииКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыОбщество
 
 
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