https://ria.ru/20210701/revaktsinatsiya-1739424044.html

Иммунолог заявил, что ревакцинироваться от COVID-19 можно любой вакциной

Иммунолог заявил, что ревакцинироваться от COVID-19 можно любой вакциной - РИА Новости, 01.07.2021

Иммунолог заявил, что ревакцинироваться от COVID-19 можно любой вакциной

Ревакцинироваться от коронавируса можно любой зарегистрированной вакциной независимо от того, каким препаратом человек прививался изначально, заявил РИА Новости РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T15:14

2021-07-01T15:14

2021-07-01T15:21

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вакцинация россиян от covid-19

институт аллергологии и клинической иммунологии

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Ревакцинироваться от коронавируса можно любой зарегистрированной вакциной независимо от того, каким препаратом человек прививался изначально, заявил РИА Новости директор ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России Муса Хаитов."В соответствии с рекомендациями, сейчас можно ревакцинироваться любой зарегистрированной вакциной, вне зависимости от того, какой вакциной изначально прививался человек", - сказал Хаитов.Он отметил, что на сегодняшний день рекомендация по ревакцинации – раз в полгода, без учета титра антител. Если произошло падение уровня антител, которое сам пациент заметил, то можно проконсультироваться со специалистом, который решит этот вопрос, добавил Хаитов."Вирус, к сожалению, просто так уже не уйдет, слишком много инфицированных, но хочется верить, что он перейдет в ранг сезонных инфекций, а это зависит от каждого из нас, главное сейчас - привиться", - подчеркнул он.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210701/allergiki-1739422936.html

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вакцинация россиян от covid-19, институт аллергологии и клинической иммунологии, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, общество