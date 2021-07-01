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Украинцы Крыма призвали Зеленского прекратить разделение братских народов
Украинцы Крыма призвали Зеленского прекратить разделение братских народов - РИА Новости, 01.07.2021
Украинцы Крыма призвали Зеленского прекратить разделение братских народов
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала президента Украины Владимира Зеленского прекратить "тотальное разделение" стран и братских народов. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T14:49
2021-07-01T14:49
россия
анастасия гридчина
владимир зеленский
республика крым
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала президента Украины Владимира Зеленского прекратить "тотальное разделение" стран и братских народов.Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в среду заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. В четверг Зеленский в своем аккаунте в Twitter написал, что украинцы и русские не являются одним народом и что у каждого свой путь."Я бы рекомендовала Владимиру Зеленскому остановить тотальное разделение между странами, между братскими народами, ведь общая история и культура делает русских и украинцев близкими и родными", - сказала РИА Новости Гридчина.По ее словам, Зеленский продолжает делить народ на "своих" и "чужих"."Очевидно, что именно после прихода Зеленского к власти на Украине произошел триумф национализма, и попытки такого разделения давно происходят и в самой Украине", - подчеркнула Гридчина.
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республика крым
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россия, анастасия гридчина, владимир зеленский, республика крым, украина, в мире
Украинцы Крыма призвали Зеленского прекратить разделение братских народов
14:49 01.07.2021
 
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГород Симферополь
Город Симферополь - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава украинской общины Крыма призвала Зеленского прекратить разделение русских и украинцев

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала президента Украины Владимира Зеленского прекратить "тотальное разделение" стран и братских народов.
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в среду заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. В четверг Зеленский в своем аккаунте в Twitter написал, что украинцы и русские не являются одним народом и что у каждого свой путь.
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет во время круглого стола на тему: Крым – открытая трибуна в пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
14:41
В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о русских и украинцах
"Я бы рекомендовала Владимиру Зеленскому остановить тотальное разделение между странами, между братскими народами, ведь общая история и культура делает русских и украинцев близкими и родными", - сказала РИА Новости Гридчина.
По ее словам, Зеленский продолжает делить народ на "своих" и "чужих".
"Очевидно, что именно после прихода Зеленского к власти на Украине произошел триумф национализма, и попытки такого разделения давно происходят и в самой Украине", - подчеркнула Гридчина.
 
РоссияАнастасия ГридчинаВладимир ЗеленскийРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
 
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