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WP: Китай строит более ста пусковых шахт для баллистических ракет
WP: Китай строит более ста пусковых шахт для баллистических ракет - РИА Новости, 01.07.2021
WP: Китай строит более ста пусковых шахт для баллистических ракет
Китай начал строительство более 100 пусковых шахт для межконтинентальных баллистических ракет у Юймэня в провинции Ганьсу, пишет газета Washington Post со... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T04:04
2021-07-01T04:04
китай
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Китай начал строительство более 100 пусковых шахт для межконтинентальных баллистических ракет у Юймэня в провинции Ганьсу, пишет газета Washington Post со ссылкой на экспертов.Эксперты называют такой шаг КНР показателем вероятного значительного расширения возможностей Пекина в ядерной сфере для страны, которая, по данным издания, обладает от 250 до 350 единиц ядерного оружия. Отмечается, однако, что число самих ракет, которые, вероятно, планируется установить в этих шахтах, может быть намного меньше 100. Издание также подчеркивает, что ранее Китай создавал фальшивые пусковые шахты в качестве отвлекающего маневра.Издание ссылается на изученные исследователями в Калифорнии спутниковые снимки, на которых якобы видны строительные работы 119 идентичных конструкций, содержащих похожие элементы на те, которые существуют на уже имеющихся у КНР объектах для баллистических ракет с ядерными боеголовками.Ранее в апреле разведка США в опубликованном докладе заявила, что Китай не заинтересован в соглашениях по вооружениям, которые затрагивают планы удвоения ядерного арсенала КНР. Авторы доклада полагают, что Пекин продолжит наиболее стремительное в истории развитие и диверсификацию платформ своего ядерного арсенала, намереваясь по меньшей мере удвоить размер своего ядерного арсенала в течение последующего десятилетия и развернуть ядерную триаду. Разведка США также заявила, что ядерные ракетные силы КНР обладают лучшей выживаемостью и готовы, в частности, к применению в условиях региональной эскалации, а также их можно использовать для ответного удара.
https://ria.ru/20210504/ispytanie-1731083600.html
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китай, сша, в мире
WP: Китай строит более ста пусковых шахт для баллистических ракет
04:04 01.07.2021
 
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкБаллистические ракеты средней дальности в Китае
Баллистические ракеты средней дальности в Китае - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Washington Post: Китай строит более ста пусковых шахт для баллистических ракет

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Китай начал строительство более 100 пусковых шахт для межконтинентальных баллистических ракет у Юймэня в провинции Ганьсу, пишет газета Washington Post со ссылкой на экспертов.
Эксперты называют такой шаг КНР показателем вероятного значительного расширения возможностей Пекина в ядерной сфере для страны, которая, по данным издания, обладает от 250 до 350 единиц ядерного оружия. Отмечается, однако, что число самих ракет, которые, вероятно, планируется установить в этих шахтах, может быть намного меньше 100. Издание также подчеркивает, что ранее Китай создавал фальшивые пусковые шахты в качестве отвлекающего маневра.
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Издание ссылается на изученные исследователями в Калифорнии спутниковые снимки, на которых якобы видны строительные работы 119 идентичных конструкций, содержащих похожие элементы на те, которые существуют на уже имеющихся у КНР объектах для баллистических ракет с ядерными боеголовками.
"Если добавить к этому число других строящихся пусковых шахт по всему Китаю, общее число достигает 145 строящихся шахт… Мы считаем, что Китай наращивает свои ядерные силы отчасти для поддержания сдерживающего фактора, который сможет выстоять первый удар США и был бы достаточным для поражения противоракетной обороны США", - считает американский эксперт в вопросах нераспространения Джеффри Льюис.
Ранее в апреле разведка США в опубликованном докладе заявила, что Китай не заинтересован в соглашениях по вооружениям, которые затрагивают планы удвоения ядерного арсенала КНР. Авторы доклада полагают, что Пекин продолжит наиболее стремительное в истории развитие и диверсификацию платформ своего ядерного арсенала, намереваясь по меньшей мере удвоить размер своего ядерного арсенала в течение последующего десятилетия и развернуть ядерную триаду. Разведка США также заявила, что ядерные ракетные силы КНР обладают лучшей выживаемостью и готовы, в частности, к применению в условиях региональной эскалации, а также их можно использовать для ответного удара.
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