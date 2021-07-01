https://ria.ru/20210701/rada-1739420137.html

Рада переименовала поселок в Донецкой области в Нью-Йорк

Рада переименовала поселок в Донецкой области в Нью-Йорк - РИА Новости, 01.07.2021

Рада переименовала поселок в Донецкой области в Нью-Йорк

Верховная рада переименовала поселок городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области в Нью-Йорк. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T14:59

2021-07-01T14:59

2021-07-01T16:15

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КИЕВ, 1 июл — РИА Новости. Верховная рада переименовала поселок городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области в Нью-Йорк.Постановление поддержал 301 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.Решение приняли на основании представления Донецкой военно-гражданской администрации. Как говорится в обращении, Нью-Йорк — историческое название поселка, его использовали до 1951 года. Сейчас там проживают около 12 тысяч человек.С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает в том числе переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти опубликовал список из 520 исторических личностей, чья деятельность попадает под действие закона "о декоммунизации", — поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ спровоцировал большой общественный резонанс, в частности из-за того, что в нем четко не прописали границы его применения.

https://ria.ru/20210301/yazyk-1599461128.html

донецкая область

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верховная рада украины, донецкая область, украина, в мире