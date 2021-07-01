https://ria.ru/20210701/rada-1739420137.html
Рада переименовала поселок в Донецкой области в Нью-Йорк
Рада переименовала поселок в Донецкой области в Нью-Йорк - РИА Новости, 01.07.2021
Рада переименовала поселок в Донецкой области в Нью-Йорк
Верховная рада переименовала поселок городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области в Нью-Йорк. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T14:59
2021-07-01T14:59
2021-07-01T16:15
верховная рада украины
донецкая область
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573118737_0:135:2893:1762_1920x0_80_0_0_eb76efb11d9cfdb2323a569c0dd45912.jpg
КИЕВ, 1 июл — РИА Новости. Верховная рада переименовала поселок городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области в Нью-Йорк.Постановление поддержал 301 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.Решение приняли на основании представления Донецкой военно-гражданской администрации. Как говорится в обращении, Нью-Йорк — историческое название поселка, его использовали до 1951 года. Сейчас там проживают около 12 тысяч человек.С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает в том числе переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти опубликовал список из 520 исторических личностей, чья деятельность попадает под действие закона "о декоммунизации", — поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ спровоцировал большой общественный резонанс, в частности из-за того, что в нем четко не прописали границы его применения.
https://ria.ru/20210301/yazyk-1599461128.html
донецкая область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573118737_363:0:2892:1897_1920x0_80_0_0_93daf61839bd07345662fbdb196b1971.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
верховная рада украины, донецкая область, украина, в мире
Рада переименовала поселок в Донецкой области в Нью-Йорк
14:59 01.07.2021 (обновлено: 16:15 01.07.2021)
Верховная Рада переименовала поселок городского типа Новгородское Донецкой области в Нью-Йорк