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Рада переименовала поселок в Донецкой области в Нью-Йорк
Рада переименовала поселок в Донецкой области в Нью-Йорк - РИА Новости, 01.07.2021
Рада переименовала поселок в Донецкой области в Нью-Йорк
Верховная рада переименовала поселок городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области в Нью-Йорк. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T14:59
2021-07-01T16:15
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донецкая область
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КИЕВ, 1 июл — РИА Новости. Верховная рада переименовала поселок городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области в Нью-Йорк.Постановление поддержал 301 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.Решение приняли на основании представления Донецкой военно-гражданской администрации. Как говорится в обращении, Нью-Йорк — историческое название поселка, его использовали до 1951 года. Сейчас там проживают около 12 тысяч человек.С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает в том числе переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти опубликовал список из 520 исторических личностей, чья деятельность попадает под действие закона "о декоммунизации", — поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ спровоцировал большой общественный резонанс, в частности из-за того, что в нем четко не прописали границы его применения.
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верховная рада украины, донецкая область, украина, в мире
Рада переименовала поселок в Донецкой области в Нью-Йорк
14:59 01.07.2021 (обновлено: 16:15 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Верховная Рада переименовала поселок городского типа Новгородское Донецкой области в Нью-Йорк

Читать ria.ru в
КИЕВ, 1 июл — РИА Новости. Верховная рада переименовала поселок городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области в Нью-Йорк.
Постановление поддержал 301 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.
Решение приняли на основании представления Донецкой военно-гражданской администрации. Как говорится в обращении, Нью-Йорк — историческое название поселка, его использовали до 1951 года. Сейчас там проживают около 12 тысяч человек.
С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает в том числе переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти опубликовал список из 520 исторических личностей, чья деятельность попадает под действие закона "о декоммунизации", — поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ спровоцировал большой общественный резонанс, в частности из-за того, что в нем четко не прописали границы его применения.
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