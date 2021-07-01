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Центр "Моя работа" с начала года трудоустроил более 47 тысяч москвичей
Центр "Моя работа" с начала года трудоустроил более 47 тысяч москвичей - РИА Новости, 01.07.2021
Центр "Моя работа" с начала года трудоустроил более 47 тысяч москвичей
Центр "Моя работа" трудоустроил более 47 тысяч москвичей с начала 2021 года, сообщается на сайте мэра российской столицы Сергея Собянина. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T09:12
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Центр "Моя работа" трудоустроил более 47 тысяч москвичей с начала 2021 года, сообщается на сайте мэра российской столицы Сергея Собянина."В 2021 году московская служба занятости трудоустроила уже более 47 тысяч человек. Ее специалисты постоянно расширяют банк актуальных и верифицированных вакансий в ходе переговоров с бизнесом. Сегодня в базе вакансий представлено более 380 тысяч предложений для людей с различным опытом и квалификацией. Она объединена с крупнейшими рекрутинговыми сайтами, такими как HeadHunter и SuperJob", - говорится в сообщении.Найти работу помогают консультации, открытые отборы, вебинары по самозанятости и другие мероприятия центра занятости, их проводят онлайн и офлайн. Тем, кто хочет поменять профессию, получить новые навыки или повысить квалификацию, подбирают одну из 150 бесплатных обучающих программ.Отмечается, что карьерные консультации проводят высококвалифицированные HR-специалисты с психологическим образованием. Они определяют барьеры, которые мешают людям найти работу, помогают составить резюме и разрабатывают пошаговый индивидуальный сценарий трудоустройства. Эксперты учат соискателей пользоваться интернет-ресурсами для самостоятельного поиска работы, подбирают вакансии исходя из персональных навыков, опыта, потребностей и пожеланий каждого.В бесплатные образовательные программы центров занятости входят вебинары, тренинги и курсы для начинающих предпринимателей и самозанятых, отмечается на сайте. На них рассказывают, как зарегистрировать статус самозанятого, пользоваться электронными платформами-агрегаторами и сервисами, продвигать товары или услуги на маркетплейсах, формировать эффективную воронку продаж, разрабатывать уникальное торговое предложение, искать клиентов без затрат и позиционировать себя в социальных сетях.Каждую неделю в центре "Моя работа" проходят открытые отборы с участием компаний-работодателей, которые ищут сотрудников, как правило, на массовые вакансии. Когда компании нужны сразу несколько человек на одну вакансию, на таком отборе она может закрыть свои потребности. А соискателям такой формат удобен тем, что они могут рассмотреть несколько предложений от разных работодателей.
https://ria.ru/20200601/1572248121.html
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superjob, headhunter, москва, общество
Центр "Моя работа" с начала года трудоустроил более 47 тысяч москвичей
09:12 01.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрохожие в районе Москва-Сити в Москве
Прохожие в районе Москва-Сити в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Центр "Моя работа" с начала 2021 года трудоустроил более 47 тысяч москвичей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Центр "Моя работа" трудоустроил более 47 тысяч москвичей с начала 2021 года, сообщается на сайте мэра российской столицы Сергея Собянина.
"В 2021 году московская служба занятости трудоустроила уже более 47 тысяч человек. Ее специалисты постоянно расширяют банк актуальных и верифицированных вакансий в ходе переговоров с бизнесом. Сегодня в базе вакансий представлено более 380 тысяч предложений для людей с различным опытом и квалификацией. Она объединена с крупнейшими рекрутинговыми сайтами, такими как HeadHunter и SuperJob", - говорится в сообщении.
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Найти работу помогают консультации, открытые отборы, вебинары по самозанятости и другие мероприятия центра занятости, их проводят онлайн и офлайн. Тем, кто хочет поменять профессию, получить новые навыки или повысить квалификацию, подбирают одну из 150 бесплатных обучающих программ.
Отмечается, что карьерные консультации проводят высококвалифицированные HR-специалисты с психологическим образованием. Они определяют барьеры, которые мешают людям найти работу, помогают составить резюме и разрабатывают пошаговый индивидуальный сценарий трудоустройства. Эксперты учат соискателей пользоваться интернет-ресурсами для самостоятельного поиска работы, подбирают вакансии исходя из персональных навыков, опыта, потребностей и пожеланий каждого.
В бесплатные образовательные программы центров занятости входят вебинары, тренинги и курсы для начинающих предпринимателей и самозанятых, отмечается на сайте. На них рассказывают, как зарегистрировать статус самозанятого, пользоваться электронными платформами-агрегаторами и сервисами, продвигать товары или услуги на маркетплейсах, формировать эффективную воронку продаж, разрабатывать уникальное торговое предложение, искать клиентов без затрат и позиционировать себя в социальных сетях.
Каждую неделю в центре "Моя работа" проходят открытые отборы с участием компаний-работодателей, которые ищут сотрудников, как правило, на массовые вакансии. Когда компании нужны сразу несколько человек на одну вакансию, на таком отборе она может закрыть свои потребности. А соискателям такой формат удобен тем, что они могут рассмотреть несколько предложений от разных работодателей.
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