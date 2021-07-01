https://ria.ru/20210701/rabota-1739348714.html

Центр "Моя работа" с начала года трудоустроил более 47 тысяч москвичей

Центр "Моя работа" с начала года трудоустроил более 47 тысяч москвичей - РИА Новости, 01.07.2021

Центр "Моя работа" с начала года трудоустроил более 47 тысяч москвичей

Центр "Моя работа" трудоустроил более 47 тысяч москвичей с начала 2021 года, сообщается на сайте мэра российской столицы Сергея Собянина. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T09:12

2021-07-01T09:12

2021-07-01T09:12

superjob

headhunter

москва

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Центр "Моя работа" трудоустроил более 47 тысяч москвичей с начала 2021 года, сообщается на сайте мэра российской столицы Сергея Собянина."В 2021 году московская служба занятости трудоустроила уже более 47 тысяч человек. Ее специалисты постоянно расширяют банк актуальных и верифицированных вакансий в ходе переговоров с бизнесом. Сегодня в базе вакансий представлено более 380 тысяч предложений для людей с различным опытом и квалификацией. Она объединена с крупнейшими рекрутинговыми сайтами, такими как HeadHunter и SuperJob", - говорится в сообщении.Найти работу помогают консультации, открытые отборы, вебинары по самозанятости и другие мероприятия центра занятости, их проводят онлайн и офлайн. Тем, кто хочет поменять профессию, получить новые навыки или повысить квалификацию, подбирают одну из 150 бесплатных обучающих программ.Отмечается, что карьерные консультации проводят высококвалифицированные HR-специалисты с психологическим образованием. Они определяют барьеры, которые мешают людям найти работу, помогают составить резюме и разрабатывают пошаговый индивидуальный сценарий трудоустройства. Эксперты учат соискателей пользоваться интернет-ресурсами для самостоятельного поиска работы, подбирают вакансии исходя из персональных навыков, опыта, потребностей и пожеланий каждого.В бесплатные образовательные программы центров занятости входят вебинары, тренинги и курсы для начинающих предпринимателей и самозанятых, отмечается на сайте. На них рассказывают, как зарегистрировать статус самозанятого, пользоваться электронными платформами-агрегаторами и сервисами, продвигать товары или услуги на маркетплейсах, формировать эффективную воронку продаж, разрабатывать уникальное торговое предложение, искать клиентов без затрат и позиционировать себя в социальных сетях.Каждую неделю в центре "Моя работа" проходят открытые отборы с участием компаний-работодателей, которые ищут сотрудников, как правило, на массовые вакансии. Когда компании нужны сразу несколько человек на одну вакансию, на таком отборе она может закрыть свои потребности. А соискателям такой формат удобен тем, что они могут рассмотреть несколько предложений от разных работодателей.

https://ria.ru/20200601/1572248121.html

https://realty.ria.ru/20190419/1552858421.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

superjob, headhunter, москва, общество