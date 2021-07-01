https://ria.ru/20210701/rabota-1739341607.html

Россияне рассказали, что больше всего их раздражает на работе

Россияне рассказали, что больше всего их раздражает на работе - РИА Новости, 01.07.2021

Россияне рассказали, что больше всего их раздражает на работе

Основные недовольства россиян на работе - это уровень дохода, необходимость работать сверх нормы и температурные колебания в офисе, говорится в отчете... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T07:04

2021-07-01T07:04

2021-07-01T07:04

россия

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Основные недовольства россиян на работе - это уровень дохода, необходимость работать сверх нормы и температурные колебания в офисе, говорится в отчете Исследовательского центра сервиса Зарплата.ру.Так, 23% респондентов жалуются на низкую зарплату или ее несвоевременную выплату, 16% бесит необходимость работать сверхурочно при отсутствии оплаты переработок, 14% - жара или холод в офисе и отсутствие кондиционера, 12% опрошенных раздражает теснота или формат опенспейса, 10% - невозможность нормально пообедать из-за отсутствия в офисе кухни, столовой или холодильника.Кроме того, 6% сотрудников с трудом выносят общительных коллег, 5% – начальника-самодура, а 3% опрошенных страдают от отсутствия комфорта в туалетной комнате (грязно, нет бумаги, не закрывается дверь, все время занято).Также среди раздражающих факторов сограждане упоминали наличие в компании корпоративной культуры, поборы на праздники, дресс-код или необходимость носить форму, требование проходить вакцинацию или постоянно носить во время работы маску и перчатки.При этом низкий доход, руководство и коллеги больше бесят "синих воротничков" (водителей, разнорабочих, строителей, комплектовщиков, продавцов и кассиров), а недостаточно комфортные офисы и строгая корпоративная культура – работников умственного труда – "белых воротничков" (менеджеров, служащих, чиновников, IT-специалистов).

https://ria.ru/20210518/molodezh-1732736538.html

https://ria.ru/20210425/oklad-1729814121.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество