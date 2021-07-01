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Россияне рассказали, что больше всего их раздражает на работе
Россияне рассказали, что больше всего их раздражает на работе - РИА Новости, 01.07.2021
Россияне рассказали, что больше всего их раздражает на работе
Основные недовольства россиян на работе - это уровень дохода, необходимость работать сверх нормы и температурные колебания в офисе, говорится в отчете... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T07:04
2021-07-01T07:04
россия
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Основные недовольства россиян на работе - это уровень дохода, необходимость работать сверх нормы и температурные колебания в офисе, говорится в отчете Исследовательского центра сервиса Зарплата.ру.Так, 23% респондентов жалуются на низкую зарплату или ее несвоевременную выплату, 16% бесит необходимость работать сверхурочно при отсутствии оплаты переработок, 14% - жара или холод в офисе и отсутствие кондиционера, 12% опрошенных раздражает теснота или формат опенспейса, 10% - невозможность нормально пообедать из-за отсутствия в офисе кухни, столовой или холодильника.Кроме того, 6% сотрудников с трудом выносят общительных коллег, 5% – начальника-самодура, а 3% опрошенных страдают от отсутствия комфорта в туалетной комнате (грязно, нет бумаги, не закрывается дверь, все время занято).Также среди раздражающих факторов сограждане упоминали наличие в компании корпоративной культуры, поборы на праздники, дресс-код или необходимость носить форму, требование проходить вакцинацию или постоянно носить во время работы маску и перчатки.При этом низкий доход, руководство и коллеги больше бесят "синих воротничков" (водителей, разнорабочих, строителей, комплектовщиков, продавцов и кассиров), а недостаточно комфортные офисы и строгая корпоративная культура – работников умственного труда – "белых воротничков" (менеджеров, служащих, чиновников, IT-специалистов).
https://ria.ru/20210518/molodezh-1732736538.html
https://ria.ru/20210425/oklad-1729814121.html
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россия, общество
Россияне рассказали, что больше всего их раздражает на работе
07:04 01.07.2021
 
© Pixabay / Pixabay / Bartek ZakrzewskiЖенщина работает за ноутбуком
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Pixabay / Pixabay / Bartek Zakrzewski

Исследование: россиян на работе раздражает низкая зарплата, переработки и жара

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Основные недовольства россиян на работе - это уровень дохода, необходимость работать сверх нормы и температурные колебания в офисе, говорится в отчете Исследовательского центра сервиса Зарплата.ру.
"Среди главных раздражающих факторов респонденты указывали низкую зарплату и нефиксированный график работы, дискомфорт в офисе или на рабочем месте, необоснованные требования руководства, назойливых коллег", - говорится в исследовании, проведенном 20-24 июня во всех регионах страны (более 2 тысяч респондентов).
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Так, 23% респондентов жалуются на низкую зарплату или ее несвоевременную выплату, 16% бесит необходимость работать сверхурочно при отсутствии оплаты переработок, 14% - жара или холод в офисе и отсутствие кондиционера, 12% опрошенных раздражает теснота или формат опенспейса, 10% - невозможность нормально пообедать из-за отсутствия в офисе кухни, столовой или холодильника.
Кроме того, 6% сотрудников с трудом выносят общительных коллег, 5% – начальника-самодура, а 3% опрошенных страдают от отсутствия комфорта в туалетной комнате (грязно, нет бумаги, не закрывается дверь, все время занято).
Также среди раздражающих факторов сограждане упоминали наличие в компании корпоративной культуры, поборы на праздники, дресс-код или необходимость носить форму, требование проходить вакцинацию или постоянно носить во время работы маску и перчатки.
При этом низкий доход, руководство и коллеги больше бесят "синих воротничков" (водителей, разнорабочих, строителей, комплектовщиков, продавцов и кассиров), а недостаточно комфортные офисы и строгая корпоративная культура – работников умственного труда – "белых воротничков" (менеджеров, служащих, чиновников, IT-специалистов).
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