Песков прокомментировал работу системы QR-кодов
14:42 01.07.2021 (обновлено: 15:07 01.07.2021)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЭлектронное меню (QR код) на столике летней веранды ресторана "Сахалин" в Москве
Песков не сомневается, что система QR-кодов заработает должным образом в ближайшее время
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июл - РИА Новости. Система QR-кодов пока работает не должным образом, но нет сомнения, что все нормализуется в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Есть ли трудности с получением QR-кодов? Да, они есть. Да, система работает пока, ну, наверное, не должным образом. Но у меня нет сомнений, что в течение нескольких дней, в течение недели все это будет нормализовано", - сказал он в эфире Первого канала.
Песков призвал не забывать о том, что по уровню цифровизации, по уровню внедрения всех цифровых систем в жизнь Москва является одним из самых передовых городов мира.
"Поэтому, я не сомневаюсь, что это все будет налажено", - заявил он.
"У меня тоже, кстати, пока нет QR-кода", - сказал он в эфире Первого канала.
В Москве с 28 июня посещать заведения общественного питания и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Подобные ограничения введены и в Московской области.