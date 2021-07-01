https://ria.ru/20210701/qr-1739416673.html

Песков прокомментировал работу системы QR-кодов

Песков прокомментировал работу системы QR-кодов - РИА Новости, 01.07.2021

Песков прокомментировал работу системы QR-кодов

Система QR-кодов пока работает не должным образом, но нет сомнения, что все нормализуется в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T14:42

2021-07-01T14:42

2021-07-01T15:07

коронавирус в россии

дмитрий песков

москва

общество

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июл - РИА Новости. Система QR-кодов пока работает не должным образом, но нет сомнения, что все нормализуется в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Песков призвал не забывать о том, что по уровню цифровизации, по уровню внедрения всех цифровых систем в жизнь Москва является одним из самых передовых городов мира."Поэтому, я не сомневаюсь, что это все будет налажено", - заявил он."У меня тоже, кстати, пока нет QR-кода", - сказал он в эфире Первого канала.В Москве с 28 июня посещать заведения общественного питания и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Подобные ограничения введены и в Московской области.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий 2021-07-01T14:42 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, дмитрий песков, москва, общество, россия