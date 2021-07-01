Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210701/qr-1739416673.html
Песков прокомментировал работу системы QR-кодов
Песков прокомментировал работу системы QR-кодов - РИА Новости, 01.07.2021
Песков прокомментировал работу системы QR-кодов
Система QR-кодов пока работает не должным образом, но нет сомнения, что все нормализуется в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T14:42
2021-07-01T15:07
коронавирус в россии
дмитрий песков
москва
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738394079_0:110:3047:1824_1920x0_80_0_0_ef95f759cffd2ffbb22a2757a34f1c4c.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июл - РИА Новости. Система QR-кодов пока работает не должным образом, но нет сомнения, что все нормализуется в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Песков призвал не забывать о том, что по уровню цифровизации, по уровню внедрения всех цифровых систем в жизнь Москва является одним из самых передовых городов мира."Поэтому, я не сомневаюсь, что это все будет налажено", - заявил он."У меня тоже, кстати, пока нет QR-кода", - сказал он в эфире Первого канала.В Москве с 28 июня посещать заведения общественного питания и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Подобные ограничения введены и в Московской области.
https://ria.ru/20210629/qr-1739078690.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий
Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий
2021-07-01T14:42
true
PT1M05S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738394079_47:0:2776:2047_1920x0_80_0_0_0d4f035a796ce37fd624f77b07961fd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, дмитрий песков, москва, общество, россия
Песков прокомментировал работу системы QR-кодов
14:42 01.07.2021 (обновлено: 15:07 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЭлектронное меню (QR код) на столике летней веранды ресторана "Сахалин" в Москве
Электронное меню (QR код) на столике летней веранды ресторана Сахалин в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк

Песков не сомневается, что система QR-кодов заработает должным образом в ближайшее время

Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июл - РИА Новости. Система QR-кодов пока работает не должным образом, но нет сомнения, что все нормализуется в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Есть ли трудности с получением QR-кодов? Да, они есть. Да, система работает пока, ну, наверное, не должным образом. Но у меня нет сомнений, что в течение нескольких дней, в течение недели все это будет нормализовано", - сказал он в эфире Первого канала.
Песков призвал не забывать о том, что по уровню цифровизации, по уровню внедрения всех цифровых систем в жизнь Москва является одним из самых передовых городов мира.
"Поэтому, я не сомневаюсь, что это все будет налажено", - заявил он.
"У меня тоже, кстати, пока нет QR-кода", - сказал он в эфире Первого канала.
В Москве с 28 июня посещать заведения общественного питания и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Подобные ограничения введены и в Московской области.
Проверка QR-кода у входа в ресторан McDonald's в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 16:53Распространение коронавируса
Юрист прокомментировала введение QR-кодов для посещения ресторанов
 
Коронавирус в РоссииДмитрий ПесковМоскваОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:54Рада приняла закон о коренных народах Украины
16:52Рябков и Салливан обсудили выстраивание отношений России и США
16:52РАН поддержала идею создания российско-белорусской вакцины в виде йогурта
16:50В церковной больнице будут внедрять технологии искусственного интеллекта
16:50Умерла актриса Наталья Смирнова
16:48Ректор ПМГМУ рассказал, как увеличить число пунктов вакцинации от COVID
16:47На юге Испании загорелись склады с хамоном
16:45Синоптик призвала не верить слухам о новом наводнении в Крыму
16:45Посольство в Литве ответило на обвинение в отправке конверта с порошком
16:45На директора турагентства, помогавшей со сдачей ПЦР-теста, возбудили дело
16:44Совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию русскоязычного радио
16:42В Анапе проверят видео, где сотрудница отеля говорит, что "всем платит"
16:39Эксперты рассказали, как жара повлияет на урожай зерна и картофеля
16:39Полиция Москвы объяснила жесткое задержание дебошира в центре города
16:36Захарова рассказала о прогрессе на переговорах по СВПД
16:34В Москве рассказали, сколько прокатных самокатов попадает в ДТП
16:23На Чукотке выпал снег
16:20Чернышенко отметил важность субсидий на российское ПО для малого бизнеса
16:20"Лжец": в Сети раскритиковали заявление Кулебы об украинцах и русских
16:18Эксперт рассказала о детях с гиперплазией коры надпочечников из России
Лента новостейМолния