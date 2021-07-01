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Пьяные жители Воронежской области пытались забодать дорожный знак
Пьяные жители Воронежской области пытались забодать дорожный знак - РИА Новости, 01.07.2021
Пьяные жители Воронежской области пытались забодать дорожный знак
Полицейские устанавливают молодых людей, которые с размаха бились головой о дорожный знак в Воронежской области и пытались достать до него ногами, сообщил в... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T14:51
2021-07-01T14:51
гумвд
воронежская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 1 июл - РИА Новости. Полицейские устанавливают молодых людей, которые с размаха бились головой о дорожный знак в Воронежской области и пытались достать до него ногами, сообщил в четверг РИА Новости представитель ГУМВД по региону.Видео случившегося появилось в среду вечером в одном из федеральных Telegram-каналов, вызвав резонанс. Сообщалось, что дело было в городе Бутурлиновка Воронежской области. На видео запечатлено, как двое молодых и, судя по всему, нетрезвых мужчин стали бить дорожный знак пешеходного перехода.При этом поднять ногу и ударить по знаку у них не особо получалось, а вот треснуться в него с размаха головой - даже очень. И итоге знак с одной стороны оказался помят, а головы, судя по видео, целы."Да, это Бутурлиновский район. Проводится проверка, лица устанавливаются", - сообщил собеседник агентства в полиции.
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Голову не жалко: вандалы сломали дорожный знак в Воронежской области
В Бутурлиновке на видео сняли вандалов, которые ради забавы разбивают головой дорожный знак «Пешеходный переход».
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гумвд, воронежская область, происшествия
Пьяные жители Воронежской области пытались забодать дорожный знак
14:51 01.07.2021
 

Пьяные жители Воронежской области бились головой о дорожный знак переходного перехода

Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 1 июл - РИА Новости. Полицейские устанавливают молодых людей, которые с размаха бились головой о дорожный знак в Воронежской области и пытались достать до него ногами, сообщил в четверг РИА Новости представитель ГУМВД по региону.
Видео случившегося появилось в среду вечером в одном из федеральных Telegram-каналов, вызвав резонанс. Сообщалось, что дело было в городе Бутурлиновка Воронежской области. На видео запечатлено, как двое молодых и, судя по всему, нетрезвых мужчин стали бить дорожный знак пешеходного перехода.
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Пьяный иркутянин устроил гонки с полицией, думая, что он в видеоигре
При этом поднять ногу и ударить по знаку у них не особо получалось, а вот треснуться в него с размаха головой - даже очень. И итоге знак с одной стороны оказался помят, а головы, судя по видео, целы.
"Да, это Бутурлиновский район. Проводится проверка, лица устанавливаются", - сообщил собеседник агентства в полиции.
 
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