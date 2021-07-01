https://ria.ru/20210701/pyanye-1739418940.html
Пьяные жители Воронежской области пытались забодать дорожный знак
Пьяные жители Воронежской области пытались забодать дорожный знак - РИА Новости, 01.07.2021
Пьяные жители Воронежской области пытались забодать дорожный знак
Полицейские устанавливают молодых людей, которые с размаха бились головой о дорожный знак в Воронежской области и пытались достать до него ногами, сообщил в... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T14:51
2021-07-01T14:51
2021-07-01T14:51
гумвд
воронежская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739417189_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_cb31d23a75ea484e77ce949352e7b3ed.jpg
ВОРОНЕЖ, 1 июл - РИА Новости. Полицейские устанавливают молодых людей, которые с размаха бились головой о дорожный знак в Воронежской области и пытались достать до него ногами, сообщил в четверг РИА Новости представитель ГУМВД по региону.Видео случившегося появилось в среду вечером в одном из федеральных Telegram-каналов, вызвав резонанс. Сообщалось, что дело было в городе Бутурлиновка Воронежской области. На видео запечатлено, как двое молодых и, судя по всему, нетрезвых мужчин стали бить дорожный знак пешеходного перехода.При этом поднять ногу и ударить по знаку у них не особо получалось, а вот треснуться в него с размаха головой - даже очень. И итоге знак с одной стороны оказался помят, а головы, судя по видео, целы."Да, это Бутурлиновский район. Проводится проверка, лица устанавливаются", - сообщил собеседник агентства в полиции.
https://ria.ru/20210629/gibdd-1739063599.html
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739417189_0:0:481:360_1920x0_80_0_0_3ddc18f1b246f934c70c28d882326c39.jpg
Голову не жалко: вандалы сломали дорожный знак в Воронежской области
В Бутурлиновке на видео сняли вандалов, которые ради забавы разбивают головой дорожный знак «Пешеходный переход».
2021-07-01T14:51
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гумвд, воронежская область, происшествия
Пьяные жители Воронежской области пытались забодать дорожный знак
Пьяные жители Воронежской области бились головой о дорожный знак переходного перехода