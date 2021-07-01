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Пьяные жители Воронежской области пытались забодать дорожный знак

Пьяные жители Воронежской области пытались забодать дорожный знак - РИА Новости, 01.07.2021

Пьяные жители Воронежской области пытались забодать дорожный знак

Полицейские устанавливают молодых людей, которые с размаха бились головой о дорожный знак в Воронежской области и пытались достать до него ногами, сообщил в... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T14:51

2021-07-01T14:51

2021-07-01T14:51

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воронежская область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 1 июл - РИА Новости. Полицейские устанавливают молодых людей, которые с размаха бились головой о дорожный знак в Воронежской области и пытались достать до него ногами, сообщил в четверг РИА Новости представитель ГУМВД по региону.Видео случившегося появилось в среду вечером в одном из федеральных Telegram-каналов, вызвав резонанс. Сообщалось, что дело было в городе Бутурлиновка Воронежской области. На видео запечатлено, как двое молодых и, судя по всему, нетрезвых мужчин стали бить дорожный знак пешеходного перехода.При этом поднять ногу и ударить по знаку у них не особо получалось, а вот треснуться в него с размаха головой - даже очень. И итоге знак с одной стороны оказался помят, а головы, судя по видео, целы."Да, это Бутурлиновский район. Проводится проверка, лица устанавливаются", - сообщил собеседник агентства в полиции.

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Голову не жалко: вандалы сломали дорожный знак в Воронежской области В Бутурлиновке на видео сняли вандалов, которые ради забавы разбивают головой дорожный знак «Пешеходный переход». 2021-07-01T14:51 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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гумвд, воронежская область, происшествия