https://ria.ru/20210701/putin-1739425325.html
Путин подписал закон о бесплатной системе интернет-трансляций телеканалов
Путин подписал закон о бесплатной системе интернет-трансляций телеканалов - РИА Новости, 01.07.2021
Путин подписал закон о бесплатной системе интернет-трансляций телеканалов
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании бесплатной общероссийской системы интернет-трансляций телеканалов первого и второго мультиплексов,... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T15:20
2021-07-01T15:20
2021-07-01T15:20
леонид левин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
владимир путин
интернет
технологии
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании бесплатной общероссийской системы интернет-трансляций телеканалов первого и второго мультиплексов, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Инициатива была внесена в Госдуму депутатами Леонидом Левиным и Сергеем Боярским еще в 2019 году. Ко второму чтению в документ были внесены поправки, фиксирующие определенный баланс интересов вещателей и владельцев интернет-площадок, осуществляющих распространение телеканалов и другого аудиовизуального контента.Закон применяется только к распространению телеканалов первого и второго мультиплексов в интернете - распространение телеканалов в сетях IP-TV выведено из сферы документа.Также не требуется заключение лицензионного договора между вещателем и владельцем аудиовизуального сервиса, распространение телеканалов будет осуществляться на основании закона. За распространение телеканалов ни вещателям, ни распространителям не надо будет платить друг другу.Помимо этого, четко определен круг обязанных субъектов – владельцы аудиовизуальных сервисов, внесенные в соответствующий реестр Роскомнадзора. Такой подход, устанавливающий обязанность обеспечивать распространение телеканалов первого и второго мультиплексов, в том числе и для владельцев аудиовизуальных сервисов, не осуществляющих стриминг, обусловлен задачей формирования единого информационного пространства в интернете.Законом урегулированы и условия использования специального программного обеспечения для распространения телеканалов в интернете. Распространение будет осуществляться с использованием специального ПО, предоставленного уполномоченной организацией, либо собственного ПО, соответствующего установленным требованиям. Требования к ПО для распространения телеканалов в интернете устанавливаются Роскомнадзором.Также в законе предусмотрена возможность существования нескольких уполномоченных организаций, количество которых будет определяться Роскомнадзором.В интересах пользователей закрепляется бесплатность телеканалов первого и второго мультиплексов, распространяемых в сети, для потребителей, а также обязательства владельцев аудиовизуальных сервисов информировать пользователей о возможности просмотра таких телеканалов в порядке, который установит Роскомнадзор.
https://ria.ru/20210701/putin-1739413445.html
https://ria.ru/20210701/zaprety-1739335573.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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леонид левин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, владимир путин, интернет, технологии, общество
Путин подписал закон о бесплатной системе интернет-трансляций телеканалов
Путин подписал закон о создании бесплатной системы интернет-трансляций телеканалов
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал закон о создании бесплатной общероссийской системы интернет-трансляций телеканалов первого и второго мультиплексов, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Инициатива была внесена в Госдуму
депутатами Леонидом Левиным
и Сергеем Боярским еще в 2019 году. Ко второму чтению в документ были внесены поправки, фиксирующие определенный баланс интересов вещателей и владельцев интернет-площадок, осуществляющих распространение телеканалов и другого аудиовизуального контента.
Закон применяется только к распространению телеканалов первого и второго мультиплексов в интернете - распространение телеканалов в сетях IP-TV выведено из сферы документа.
Также не требуется заключение лицензионного договора между вещателем и владельцем аудиовизуального сервиса, распространение телеканалов будет осуществляться на основании закона. За распространение телеканалов ни вещателям, ни распространителям не надо будет платить друг другу.
Помимо этого, четко определен круг обязанных субъектов – владельцы аудиовизуальных сервисов, внесенные в соответствующий реестр Роскомнадзора
. Такой подход, устанавливающий обязанность обеспечивать распространение телеканалов первого и второго мультиплексов, в том числе и для владельцев аудиовизуальных сервисов, не осуществляющих стриминг, обусловлен задачей формирования единого информационного пространства в интернете.
Законом урегулированы и условия использования специального программного обеспечения для распространения телеканалов в интернете. Распространение будет осуществляться с использованием специального ПО, предоставленного уполномоченной организацией, либо собственного ПО, соответствующего установленным требованиям. Требования к ПО для распространения телеканалов в интернете устанавливаются Роскомнадзором.
Также в законе предусмотрена возможность существования нескольких уполномоченных организаций, количество которых будет определяться Роскомнадзором.
В интересах пользователей закрепляется бесплатность телеканалов первого и второго мультиплексов, распространяемых в сети, для потребителей, а также обязательства владельцев аудиовизуальных сервисов информировать пользователей о возможности просмотра таких телеканалов в порядке, который установит Роскомнадзор.