https://ria.ru/20210701/putin-1739425325.html

Путин подписал закон о бесплатной системе интернет-трансляций телеканалов

Путин подписал закон о бесплатной системе интернет-трансляций телеканалов - РИА Новости, 01.07.2021

Путин подписал закон о бесплатной системе интернет-трансляций телеканалов

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании бесплатной общероссийской системы интернет-трансляций телеканалов первого и второго мультиплексов,... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T15:20

2021-07-01T15:20

2021-07-01T15:20

леонид левин

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

владимир путин

интернет

технологии

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании бесплатной общероссийской системы интернет-трансляций телеканалов первого и второго мультиплексов, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Инициатива была внесена в Госдуму депутатами Леонидом Левиным и Сергеем Боярским еще в 2019 году. Ко второму чтению в документ были внесены поправки, фиксирующие определенный баланс интересов вещателей и владельцев интернет-площадок, осуществляющих распространение телеканалов и другого аудиовизуального контента.Закон применяется только к распространению телеканалов первого и второго мультиплексов в интернете - распространение телеканалов в сетях IP-TV выведено из сферы документа.Также не требуется заключение лицензионного договора между вещателем и владельцем аудиовизуального сервиса, распространение телеканалов будет осуществляться на основании закона. За распространение телеканалов ни вещателям, ни распространителям не надо будет платить друг другу.Помимо этого, четко определен круг обязанных субъектов – владельцы аудиовизуальных сервисов, внесенные в соответствующий реестр Роскомнадзора. Такой подход, устанавливающий обязанность обеспечивать распространение телеканалов первого и второго мультиплексов, в том числе и для владельцев аудиовизуальных сервисов, не осуществляющих стриминг, обусловлен задачей формирования единого информационного пространства в интернете.Законом урегулированы и условия использования специального программного обеспечения для распространения телеканалов в интернете. Распространение будет осуществляться с использованием специального ПО, предоставленного уполномоченной организацией, либо собственного ПО, соответствующего установленным требованиям. Требования к ПО для распространения телеканалов в интернете устанавливаются Роскомнадзором.Также в законе предусмотрена возможность существования нескольких уполномоченных организаций, количество которых будет определяться Роскомнадзором.В интересах пользователей закрепляется бесплатность телеканалов первого и второго мультиплексов, распространяемых в сети, для потребителей, а также обязательства владельцев аудиовизуальных сервисов информировать пользователей о возможности просмотра таких телеканалов в порядке, который установит Роскомнадзор.

https://ria.ru/20210701/putin-1739413445.html

https://ria.ru/20210701/zaprety-1739335573.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210615/peskov-1737094911.html

https://ria.ru/20210322/televidenie-1601983226.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид левин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, владимир путин, интернет, технологии, общество