https://ria.ru/20210701/putin-1739414328.html

Путин подписал закон о едином измерителе аудитории интернет-ресурсов

Путин подписал закон о едином измерителе аудитории интернет-ресурсов - РИА Новости, 01.07.2021

Путин подписал закон о едином измерителе аудитории интернет-ресурсов

Президент России Владимир Путин подписал закон о едином измерителе аудитории интернет-ресурсов, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T14:33

2021-07-01T14:33

2021-07-01T14:33

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

владимир путин

технологии

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о едином измерителе аудитории интернет-ресурсов, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Законом распространяется зарекомендовавший себя механизм измерения аудитории телеканалов уполномоченной на это организацией на проведение исследования объема аудитории в интернете.Ранее отмечалось, что "под исследованием объема аудитории понимаются систематический сбор, запись, систематизация и анализ данных, относящихся к объему и предпочтениям аудитории телеканалов, телепрограмм, телепередач, сетевых изданий, а также передача полученных результатов исследований".Роскомнадзор до 1 августа 2021 года должен провести отбор уполномоченной организации по исследованию объема аудитории. При этом перечень данных, необходимых для проведения анализа, и порядок их предоставления владельцами информационных ресурсов устанавливаются правительством РФ.Отмечается, что в отношении такой организации предусматривается ряд ограничений, в частности, запрет на использование данных, полученных от владельцев информационных ресурсов, кроме как в целях проведения исследований объема аудитории.Также уполномоченной организацией по исследованию объема аудитории может выступать только российское юридическое лицо, при этом доля иностранного владения им ограничивается 20% от уставного капитала.

https://ria.ru/20210601/internet-1735082379.html

https://ria.ru/20210701/putin-1739413445.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), владимир путин, технологии, общество