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Путин подписал закон о едином измерителе аудитории интернет-ресурсов
Путин подписал закон о едином измерителе аудитории интернет-ресурсов - РИА Новости, 01.07.2021
Путин подписал закон о едином измерителе аудитории интернет-ресурсов
Президент России Владимир Путин подписал закон о едином измерителе аудитории интернет-ресурсов, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T14:33
2021-07-01T14:33
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
владимир путин
технологии
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о едином измерителе аудитории интернет-ресурсов, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Законом распространяется зарекомендовавший себя механизм измерения аудитории телеканалов уполномоченной на это организацией на проведение исследования объема аудитории в интернете.Ранее отмечалось, что "под исследованием объема аудитории понимаются систематический сбор, запись, систематизация и анализ данных, относящихся к объему и предпочтениям аудитории телеканалов, телепрограмм, телепередач, сетевых изданий, а также передача полученных результатов исследований".Роскомнадзор до 1 августа 2021 года должен провести отбор уполномоченной организации по исследованию объема аудитории. При этом перечень данных, необходимых для проведения анализа, и порядок их предоставления владельцами информационных ресурсов устанавливаются правительством РФ.Отмечается, что в отношении такой организации предусматривается ряд ограничений, в частности, запрет на использование данных, полученных от владельцев информационных ресурсов, кроме как в целях проведения исследований объема аудитории.Также уполномоченной организацией по исследованию объема аудитории может выступать только российское юридическое лицо, при этом доля иностранного владения им ограничивается 20% от уставного капитала.
https://ria.ru/20210601/internet-1735082379.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), владимир путин, технологии, общество
Путин подписал закон о едином измерителе аудитории интернет-ресурсов
14:33 01.07.2021
 
© РИА Новости / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на традиционной встрече с членами олимпийской сборной России перед в преддверии ее проводов для участия в XXXII летних Олимпийских играх в Токио
Президент РФ Владимир Путин на традиционной встрече с членами олимпийской сборной России перед в преддверии ее проводов для участия в XXXII летних Олимпийских играх в Токио - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк

Путин подписал закон о едином измерителе аудитории интернет-ресурсов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о едином измерителе аудитории интернет-ресурсов, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Законом распространяется зарекомендовавший себя механизм измерения аудитории телеканалов уполномоченной на это организацией на проведение исследования объема аудитории в интернете.
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Ранее отмечалось, что "под исследованием объема аудитории понимаются систематический сбор, запись, систематизация и анализ данных, относящихся к объему и предпочтениям аудитории телеканалов, телепрограмм, телепередач, сетевых изданий, а также передача полученных результатов исследований".
Роскомнадзор до 1 августа 2021 года должен провести отбор уполномоченной организации по исследованию объема аудитории. При этом перечень данных, необходимых для проведения анализа, и порядок их предоставления владельцами информационных ресурсов устанавливаются правительством РФ.
Отмечается, что в отношении такой организации предусматривается ряд ограничений, в частности, запрет на использование данных, полученных от владельцев информационных ресурсов, кроме как в целях проведения исследований объема аудитории.
Также уполномоченной организацией по исследованию объема аудитории может выступать только российское юридическое лицо, при этом доля иностранного владения им ограничивается 20% от уставного капитала.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Владимир ПутинТехнологииОбщество
 
 
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