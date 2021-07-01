https://ria.ru/20210701/putin-1739413445.html

Путин подписал закон о проведении публичных слушаний через интернет

Путин подписал закон о проведении публичных слушаний через интернет - РИА Новости, 01.07.2021

Путин подписал закон о проведении публичных слушаний через интернет

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий местные власти проводить общественные обсуждения и публичные слушания для населения через интернет,... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T14:31

2021-07-01T14:31

2021-07-01T14:31

россия

госдума рф

владимир путин

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий местные власти проводить общественные обсуждения и публичные слушания для населения через интернет, в том числе на сайте госуслуг.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Документ был внесен в Госдуму правительством РФ."Законопроектом дополняются общие положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений... и предусматривается обязательность размещения органами местного самоуправления материалов по вопросам, которые выносятся на публичное слушание и (или) общественное обсуждение, результатов таких слушаний (обсуждений), необходимость обеспечения ими возможности направления гражданами своих предложений по указанным вопросам путем использования официального сайта органа местного самоуправления в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", - говорилось в пояснительной записке.Одновременно законом предоставляется дополнительная возможность органам местного самоуправления при проведении публичного слушания или общественного обсуждения осуществлять мероприятия путем использования федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или специальной информационной системы."Таким образом, законопроект способствует более активному участию населения в непосредственном осуществлении (участии в осуществлении) местного самоуправления, предоставляя гражданам возможность участвовать в публичном слушании и (или) общественном обсуждении в электронной форме", - отмечалось в пояснительной записке.

https://ria.ru/20210623/sovfed-1738230078.html

https://ria.ru/20210616/gosduma-1737189021.html

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россия, госдума рф, владимир путин, общество