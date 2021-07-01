https://ria.ru/20210701/putin-1739413445.html
Путин подписал закон о проведении публичных слушаний через интернет
Путин подписал закон о проведении публичных слушаний через интернет - РИА Новости, 01.07.2021
Путин подписал закон о проведении публичных слушаний через интернет
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий местные власти проводить общественные обсуждения и публичные слушания для населения через интернет,... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T14:31
2021-07-01T14:31
2021-07-01T14:31
россия
госдума рф
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739250779_0:0:3310:1861_1920x0_80_0_0_1a0a936b389859fe4a62fc55a69591ce.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий местные власти проводить общественные обсуждения и публичные слушания для населения через интернет, в том числе на сайте госуслуг.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Документ был внесен в Госдуму правительством РФ."Законопроектом дополняются общие положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений... и предусматривается обязательность размещения органами местного самоуправления материалов по вопросам, которые выносятся на публичное слушание и (или) общественное обсуждение, результатов таких слушаний (обсуждений), необходимость обеспечения ими возможности направления гражданами своих предложений по указанным вопросам путем использования официального сайта органа местного самоуправления в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", - говорилось в пояснительной записке.Одновременно законом предоставляется дополнительная возможность органам местного самоуправления при проведении публичного слушания или общественного обсуждения осуществлять мероприятия путем использования федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или специальной информационной системы."Таким образом, законопроект способствует более активному участию населения в непосредственном осуществлении (участии в осуществлении) местного самоуправления, предоставляя гражданам возможность участвовать в публичном слушании и (или) общественном обсуждении в электронной форме", - отмечалось в пояснительной записке.
https://ria.ru/20210623/sovfed-1738230078.html
https://ria.ru/20210616/gosduma-1737189021.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739247063_465:123:3031:2048_1920x0_80_0_0_d723b493ab632f243cc0868f2fa8e5b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, владимир путин, общество
Путин подписал закон о проведении публичных слушаний через интернет
Путин подписал закон, обязывающий местные власти проводить публичные слушания через интернет
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал закон, обязывающий местные власти проводить общественные обсуждения и публичные слушания для населения через интернет, в том числе на сайте госуслуг.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации
. Документ был внесен в Госдуму
правительством РФ
.
"Законопроектом дополняются общие положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений... и предусматривается обязательность размещения органами местного самоуправления материалов по вопросам, которые выносятся на публичное слушание и (или) общественное обсуждение, результатов таких слушаний (обсуждений), необходимость обеспечения ими возможности направления гражданами своих предложений по указанным вопросам путем использования официального сайта органа местного самоуправления в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", - говорилось в пояснительной записке.
Одновременно законом предоставляется дополнительная возможность органам местного самоуправления при проведении публичного слушания или общественного обсуждения осуществлять мероприятия путем использования федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или специальной информационной системы.
"Таким образом, законопроект способствует более активному участию населения в непосредственном осуществлении (участии в осуществлении) местного самоуправления, предоставляя гражданам возможность участвовать в публичном слушании и (или) общественном обсуждении в электронной форме", - отмечалось в пояснительной записке.