https://ria.ru/20210701/putin-1739403757.html
Путин подписал закон о запрете на передачу сведений о силовиках и судьях
Путин подписал закон о запрете на передачу сведений о силовиках и судьях - РИА Новости, 01.07.2021
Путин подписал закон о запрете на передачу сведений о силовиках и судьях
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности наложить запрет на передачу сведений о силовиках и судьях, находящихся под госзащитой,... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T13:51
2021-07-01T13:51
2021-07-01T13:51
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности наложить запрет на передачу сведений о силовиках и судьях, находящихся под госзащитой, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.По решению органа, осуществляющего меры безопасности, может быть наложен запрет на распространение информации, содержащей сведения о защищаемом лице (персональные данные), выдачу находящихся у оператора сведений о защищаемом лице (персональных данных), также могут быть заменены абонентские номера его телефонов и государственные регистрационные знаки используемых им или принадлежащих ему транспортных средств.Кроме того, Роскомнадзор сможет блокировать сайты со сведениями о силовиках и других лицах, находящихся под госзащитой. Помимо этого, расширяется перечень оснований для включения в единый реестр запрещенных сайтов.
https://ria.ru/20210518/medrabotniki-1732800812.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), владимир путин, общество
Путин подписал закон о запрете на передачу сведений о силовиках и судьях
Путин подписал закон о запрете на передачу сведений о силовиках и судьях под госзащитой