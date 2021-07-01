https://ria.ru/20210701/putin-1739403757.html

Путин подписал закон о запрете на передачу сведений о силовиках и судьях

Путин подписал закон о запрете на передачу сведений о силовиках и судьях - РИА Новости, 01.07.2021

Путин подписал закон о запрете на передачу сведений о силовиках и судьях

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности наложить запрет на передачу сведений о силовиках и судьях, находящихся под госзащитой,... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T13:51

2021-07-01T13:51

2021-07-01T13:51

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности наложить запрет на передачу сведений о силовиках и судьях, находящихся под госзащитой, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.По решению органа, осуществляющего меры безопасности, может быть наложен запрет на распространение информации, содержащей сведения о защищаемом лице (персональные данные), выдачу находящихся у оператора сведений о защищаемом лице (персональных данных), также могут быть заменены абонентские номера его телефонов и государственные регистрационные знаки используемых им или принадлежащих ему транспортных средств.Кроме того, Роскомнадзор сможет блокировать сайты со сведениями о силовиках и других лицах, находящихся под госзащитой. Помимо этого, расширяется перечень оснований для включения в единый реестр запрещенных сайтов.

https://ria.ru/20210518/medrabotniki-1732800812.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), владимир путин, общество