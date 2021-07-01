https://ria.ru/20210701/putin-1739397656.html
Путин освободил врачей от наказания за утрату наркопрепаратов
Путин освободил врачей от наказания за утрату наркопрепаратов - РИА Новости, 01.07.2021
Путин освободил врачей от наказания за утрату наркопрепаратов
Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении врачей от уголовной ответственности за утрату медицинских наркопрепаратов по неосторожности,... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T13:26
2021-07-01T13:26
2021-07-01T13:26
россия
врачи
здоровье - общество
владимир путин
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении врачей от уголовной ответственности за утрату медицинских наркопрепаратов по неосторожности, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Изменения внесены в статью 228.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.Закон вносит в статью "Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ" примечание, предусматривающее, что ее нормы "не распространяются на случаи нарушения правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, совершенные по неосторожности при осуществлении медицинской деятельности, если их утрата не причинила вреда охраняемым уголовным законом интересам". При этом факт утраты фиксируется комиссией в порядке, установленном Минздравом России по согласованию с МВД РФ.В пояснительной записке отмечалось, что документ подготовлен во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина по итогам его встречи с представителями общественности в Светлогорске Калининградской области 31 октября 2019 года.Как ранее сообщал глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников, предлагаемые изменения направлены на гуманизацию уголовного законодательства в отношении врачей, других медицинских работников, лаборантов, допустивших по неосторожности нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, что повлекло их утрату. Например, случайно разбивших ампулы с наркотическими, психотропными веществами, непреднамеренно нарушивших правила перевозки или хранения веществ, совершивших ошибку при их учете и так далее. При этом норма будет иметь обратную силу, что, как отметили в комитете, "очень важно в сложившейся ситуации".В пояснительной записке приводились данные, согласно которым за период с 2016 года по июнь 2019 года возбуждено 79 уголовных дел по статье 228.2 УК, из них 29 - в отношении медицинских работников, из которых пять были прекращены на стадии расследования, а 15 направлены в суд.Ранее также отмечалось, что внесение изменения "соответствует рекомендациям Международного комитета по контролю над наркотиками, который признает одной из причин ограничения доступности наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях наличие правовых санкций за непреднамеренные ошибки при обращении с опиоидными анальгетиками".При этом внесение поправок "не исключает дисциплинарную и (или) материальную ответственность за утрату вверенных наркотических средств и психотропных веществ", также говорилось в пояснительной записке.
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россия, врачи, здоровье - общество, владимир путин
Путин освободил врачей от наказания за утрату наркопрепаратов
Путин подписал закон об освобождении врачей от наказания за утрату наркопрепаратов
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал закон об освобождении врачей от уголовной ответственности за утрату медицинских наркопрепаратов по неосторожности, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения внесены в статью 228.2 Уголовного кодекса Российской Федерации
.
Закон вносит в статью "Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ" примечание, предусматривающее, что ее нормы "не распространяются на случаи нарушения правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, совершенные по неосторожности при осуществлении медицинской деятельности, если их утрата не причинила вреда охраняемым уголовным законом интересам". При этом факт утраты фиксируется комиссией в порядке, установленном Минздравом России по согласованию с МВД РФ.
В пояснительной записке отмечалось, что документ подготовлен во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина по итогам его встречи с представителями общественности в Светлогорске Калининградской области
31 октября 2019 года.
Как ранее сообщал глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников
, предлагаемые изменения направлены на гуманизацию уголовного законодательства в отношении врачей, других медицинских работников, лаборантов, допустивших по неосторожности нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, что повлекло их утрату. Например, случайно разбивших ампулы с наркотическими, психотропными веществами, непреднамеренно нарушивших правила перевозки или хранения веществ, совершивших ошибку при их учете и так далее. При этом норма будет иметь обратную силу, что, как отметили в комитете, "очень важно в сложившейся ситуации".
В пояснительной записке приводились данные, согласно которым за период с 2016 года по июнь 2019 года возбуждено 79 уголовных дел по статье 228.2 УК, из них 29 - в отношении медицинских работников, из которых пять были прекращены на стадии расследования, а 15 направлены в суд.
Ранее также отмечалось, что внесение изменения "соответствует рекомендациям Международного комитета по контролю над наркотиками, который признает одной из причин ограничения доступности наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях наличие правовых санкций за непреднамеренные ошибки при обращении с опиоидными анальгетиками".
При этом внесение поправок "не исключает дисциплинарную и (или) материальную ответственность за утрату вверенных наркотических средств и психотропных веществ", также говорилось в пояснительной записке.