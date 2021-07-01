Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210701/putin-1739395132.html
Путин смягчил ряд ограничений для иностранных акционеров российских СМИ
Путин смягчил ряд ограничений для иностранных акционеров российских СМИ - РИА Новости, 01.07.2021
Путин смягчил ряд ограничений для иностранных акционеров российских СМИ
Президент России Владимир Путин подписал закон о смягчении ограничений для иностранных акционеров российских СМИ, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T13:17
2021-07-01T13:17
россия
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603049289_0:113:3154:1888_1920x0_80_0_0_5acdfe96646505fe6a29f2295e565a86.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о смягчении ограничений для иностранных акционеров российских СМИ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Закон направлен на исполнение постановления Конституционного суда РФ от 17 января 2019 года по делу о проверке конституционности статьи 19.1 закона о СМИ в связи с жалобой гражданина Евгения Финкельштейна.Документом снимаются ограничения, исключающие возможность реализовывать корпоративные права в пределах, не превышающих 20% иностранного участия в уставном капитале российских СМИ, а также права на судебную защиту. Данный закон распространяется на иностранные государства, юридическое или физическое лицо, международные организации, российское юридическое лицо, доля иностранного участия в уставном капитале которого составляет более 20%, лицо без гражданства и гражданина РФ, имеющего гражданство другого государства.Также в случае нарушения требований указанные лица обязаны произвести отчуждение долей (акций), превышающих максимальный размер в порядке, предусмотренном статьей 238 Гражданского кодекса РФ. Отмечается, что принадлежащие голоса учитываются при определении кворума общего собрания участников (членов, акционеров) и при подсчете голосов в пределах, не превышающих 20% такого участия.
https://ria.ru/20210618/zakon-1737527373.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603049289_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_da7d2025a92c0d8291bf2878213bde92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир путин, общество
Путин смягчил ряд ограничений для иностранных акционеров российских СМИ
13:17 01.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с Олегом Мельниченко, в ходе которой подписал Указ о его назначении временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с Олегом Мельниченко, в ходе которой подписал Указ о его назначении временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк

Путин подписал закон о смягчении ограничений для иностранных акционеров российских СМИ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о смягчении ограничений для иностранных акционеров российских СМИ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон направлен на исполнение постановления Конституционного суда РФ от 17 января 2019 года по делу о проверке конституционности статьи 19.1 закона о СМИ в связи с жалобой гражданина Евгения Финкельштейна.
Документом снимаются ограничения, исключающие возможность реализовывать корпоративные права в пределах, не превышающих 20% иностранного участия в уставном капитале российских СМИ, а также права на судебную защиту. Данный закон распространяется на иностранные государства, юридическое или физическое лицо, международные организации, российское юридическое лицо, доля иностранного участия в уставном капитале которого составляет более 20%, лицо без гражданства и гражданина РФ, имеющего гражданство другого государства.
Также в случае нарушения требований указанные лица обязаны произвести отчуждение долей (акций), превышающих максимальный размер в порядке, предусмотренном статьей 238 Гражданского кодекса РФ. Отмечается, что принадлежащие голоса учитываются при определении кворума общего собрания участников (членов, акционеров) и при подсчете голосов в пределах, не превышающих 20% такого участия.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
18 июня, 10:57
Путин отклонил закон об ужесточении правил цитирования в СМИ
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:52Рябков и Салливан обсудили выстраивание отношений России и США
16:52РАН поддержала идею создания российско-белорусской вакцины в виде йогурта
16:50В церковной больнице будут внедрять технологии искусственного интеллекта
16:50Умерла актриса Наталья Смирнова
16:48Ректор ПМГМУ рассказал, как увеличить число пунктов вакцинации от COVID
16:47На юге Испании загорелись склады с хамоном
16:45Синоптик призвала не верить слухам о новом наводнении в Крыму
16:45Посольство в Литве ответило на обвинение в отправке конверта с порошком
16:45На директора турагентства, помогавшей со сдачей ПЦР-теста, возбудили дело
16:44Совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию русскоязычного радио
16:42В Анапе проверят видео, где сотрудница отеля говорит, что "всем платит"
16:39Эксперты рассказали, как жара повлияет на урожай зерна и картофеля
16:39Полиция Москвы объяснила жесткое задержание дебошира в центре города
16:36Захарова рассказала о прогрессе на переговорах по СВПД
16:34В Москве рассказали, сколько прокатных самокатов попадает в ДТП
16:23На Чукотке выпал снег
16:20Чернышенко отметил важность субсидий на российское ПО для малого бизнеса
16:20"Лжец": в Сети раскритиковали заявление Кулебы об украинцах и русских
16:18Эксперт рассказала о детях с гиперплазией коры надпочечников из России
16:17Врач опровергла сообщения о росте числа людей с генетическими болезнями
Лента новостейМолния