https://ria.ru/20210701/putin-1739395132.html
Путин смягчил ряд ограничений для иностранных акционеров российских СМИ
Путин смягчил ряд ограничений для иностранных акционеров российских СМИ - РИА Новости, 01.07.2021
Путин смягчил ряд ограничений для иностранных акционеров российских СМИ
Президент России Владимир Путин подписал закон о смягчении ограничений для иностранных акционеров российских СМИ, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T13:17
2021-07-01T13:17
2021-07-01T13:17
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о смягчении ограничений для иностранных акционеров российских СМИ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Закон направлен на исполнение постановления Конституционного суда РФ от 17 января 2019 года по делу о проверке конституционности статьи 19.1 закона о СМИ в связи с жалобой гражданина Евгения Финкельштейна.Документом снимаются ограничения, исключающие возможность реализовывать корпоративные права в пределах, не превышающих 20% иностранного участия в уставном капитале российских СМИ, а также права на судебную защиту. Данный закон распространяется на иностранные государства, юридическое или физическое лицо, международные организации, российское юридическое лицо, доля иностранного участия в уставном капитале которого составляет более 20%, лицо без гражданства и гражданина РФ, имеющего гражданство другого государства.Также в случае нарушения требований указанные лица обязаны произвести отчуждение долей (акций), превышающих максимальный размер в порядке, предусмотренном статьей 238 Гражданского кодекса РФ. Отмечается, что принадлежащие голоса учитываются при определении кворума общего собрания участников (членов, акционеров) и при подсчете голосов в пределах, не превышающих 20% такого участия.
https://ria.ru/20210618/zakon-1737527373.html
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россия, владимир путин, общество
Путин смягчил ряд ограничений для иностранных акционеров российских СМИ
Путин подписал закон о смягчении ограничений для иностранных акционеров российских СМИ
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал закон о смягчении ограничений для иностранных акционеров российских СМИ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон направлен на исполнение постановления Конституционного суда РФ
от 17 января 2019 года по делу о проверке конституционности статьи 19.1 закона о СМИ в связи с жалобой гражданина Евгения Финкельштейна.
Документом снимаются ограничения, исключающие возможность реализовывать корпоративные права в пределах, не превышающих 20% иностранного участия в уставном капитале российских СМИ, а также права на судебную защиту. Данный закон распространяется на иностранные государства, юридическое или физическое лицо, международные организации, российское юридическое лицо, доля иностранного участия в уставном капитале которого составляет более 20%, лицо без гражданства и гражданина РФ, имеющего гражданство другого государства.
Также в случае нарушения требований указанные лица обязаны произвести отчуждение долей (акций), превышающих максимальный размер в порядке, предусмотренном статьей 238 Гражданского кодекса РФ. Отмечается, что принадлежащие голоса учитываются при определении кворума общего собрания участников (членов, акционеров) и при подсчете голосов в пределах, не превышающих 20% такого участия.