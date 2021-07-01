https://ria.ru/20210701/putin-1739395132.html

Путин смягчил ряд ограничений для иностранных акционеров российских СМИ

Путин смягчил ряд ограничений для иностранных акционеров российских СМИ - РИА Новости, 01.07.2021

Путин смягчил ряд ограничений для иностранных акционеров российских СМИ

Президент России Владимир Путин подписал закон о смягчении ограничений для иностранных акционеров российских СМИ, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T13:17

2021-07-01T13:17

2021-07-01T13:17

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о смягчении ограничений для иностранных акционеров российских СМИ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Закон направлен на исполнение постановления Конституционного суда РФ от 17 января 2019 года по делу о проверке конституционности статьи 19.1 закона о СМИ в связи с жалобой гражданина Евгения Финкельштейна.Документом снимаются ограничения, исключающие возможность реализовывать корпоративные права в пределах, не превышающих 20% иностранного участия в уставном капитале российских СМИ, а также права на судебную защиту. Данный закон распространяется на иностранные государства, юридическое или физическое лицо, международные организации, российское юридическое лицо, доля иностранного участия в уставном капитале которого составляет более 20%, лицо без гражданства и гражданина РФ, имеющего гражданство другого государства.Также в случае нарушения требований указанные лица обязаны произвести отчуждение долей (акций), превышающих максимальный размер в порядке, предусмотренном статьей 238 Гражданского кодекса РФ. Отмечается, что принадлежащие голоса учитываются при определении кворума общего собрания участников (членов, акционеров) и при подсчете голосов в пределах, не превышающих 20% такого участия.

https://ria.ru/20210618/zakon-1737527373.html

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россия, владимир путин, общество