https://ria.ru/20210701/putin-1739384833.html

Путин призвал не допускать фальсификации истории

Путин призвал не допускать фальсификации истории - РИА Новости, 01.07.2021

Путин призвал не допускать фальсификации истории

Недопущение попыток фальсификации истории, патриотическое воспитание молодежи должны быть в фокусе внимания России и Белоруссии, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T12:34

2021-07-01T12:34

2021-07-01T13:09

владимир путин

белоруссия

в мире

россия

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Недопущение попыток фальсификации истории, патриотическое воспитание молодежи должны быть в фокусе внимания России и Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин."Убежден, вопросы сохранения памяти о важнейших событиях нашего общего прошлого, недопущения попыток фальсификации истории, патриотического воспитания молодых людей всегда должны быть в фокусе нашего внимания", - сказал Путин в четверг на форуме регионов РФ и Белоруссии.По его словам, "быть наследниками поколения победителей - не только большая честь, но и огромная ответственность за сохранение традиций боевого братства, взаимовыручки, закаленных в суровые военные годы".Путин отметил, что тесные дружеские узы между народами России и Белоруссии подкреплены общей историей и духовными ценностями, а зачастую и семейным родством."Совсем недавно в связи с 80-й годовщиной начала Великой Отечественной войны, мы отдали дань памяти защитникам Родины, их бессмертному подвигу. Знаю, что в этом году в Брестской крепости, которая одной из первых приняла удар агрессора, прошли масштабные мемориальные мероприятия", - добавил президент РФ.

https://ria.ru/20210622/sanktsii-1738013867.html

https://ria.ru/20210617/zapad-1737300610.html

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владимир путин, белоруссия, в мире, россия