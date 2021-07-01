https://ria.ru/20210701/putin-1739384833.html
Путин призвал не допускать фальсификации истории
Путин призвал не допускать фальсификации истории - РИА Новости, 01.07.2021
Путин призвал не допускать фальсификации истории
Недопущение попыток фальсификации истории, патриотическое воспитание молодежи должны быть в фокусе внимания России и Белоруссии, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T12:34
2021-07-01T12:34
2021-07-01T13:09
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Недопущение попыток фальсификации истории, патриотическое воспитание молодежи должны быть в фокусе внимания России и Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин."Убежден, вопросы сохранения памяти о важнейших событиях нашего общего прошлого, недопущения попыток фальсификации истории, патриотического воспитания молодых людей всегда должны быть в фокусе нашего внимания", - сказал Путин в четверг на форуме регионов РФ и Белоруссии.По его словам, "быть наследниками поколения победителей - не только большая честь, но и огромная ответственность за сохранение традиций боевого братства, взаимовыручки, закаленных в суровые военные годы".Путин отметил, что тесные дружеские узы между народами России и Белоруссии подкреплены общей историей и духовными ценностями, а зачастую и семейным родством."Совсем недавно в связи с 80-й годовщиной начала Великой Отечественной войны, мы отдали дань памяти защитникам Родины, их бессмертному подвигу. Знаю, что в этом году в Брестской крепости, которая одной из первых приняла удар агрессора, прошли масштабные мемориальные мероприятия", - добавил президент РФ.
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владимир путин, белоруссия, в мире, россия
Путин призвал не допускать фальсификации истории
12:34 01.07.2021 (обновлено: 13:09 01.07.2021)
Путин призвал не допускать попыток фальсификации истории
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости.
Недопущение попыток фальсификации истории, патриотическое воспитание молодежи должны быть в фокусе внимания России
и Белоруссии
, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Убежден, вопросы сохранения памяти о важнейших событиях нашего общего прошлого, недопущения попыток фальсификации истории, патриотического воспитания молодых людей всегда должны быть в фокусе нашего внимания", - сказал Путин в четверг на форуме регионов РФ и Белоруссии.
По его словам, "быть наследниками поколения победителей - не только большая честь, но и огромная ответственность за сохранение традиций боевого братства, взаимовыручки, закаленных в суровые военные годы".
Путин отметил, что тесные дружеские узы между народами России и Белоруссии подкреплены общей историей и духовными ценностями, а зачастую и семейным родством.
"Совсем недавно в связи с 80-й годовщиной начала Великой Отечественной войны, мы отдали дань памяти защитникам Родины, их бессмертному подвигу. Знаю, что в этом году в Брестской крепости, которая одной из первых приняла удар агрессора, прошли масштабные мемориальные мероприятия", - добавил президент РФ.