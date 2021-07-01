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Путин оставил право мигрантам из Белоруссии не проходить дактилоскопию
Путин оставил право мигрантам из Белоруссии не проходить дактилоскопию - РИА Новости, 01.07.2021
Путин оставил право мигрантам из Белоруссии не проходить дактилоскопию
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранцы, приезжающие в Россию в безвизовом режиме на длительный период на заработки и в других... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T12:15
2021-07-01T12:15
россия
евразийский экономический союз
госдума рф
владимир путин
белоруссия
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранцы, приезжающие в Россию в безвизовом режиме на длительный период на заработки и в других целях, будут обязательно сдавать биометрию и проходить медосвидетельствование, исключение составляют только граждане Белоруссии.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.По действующим до этого нормам, приезжающие в Россию трудовые мигранты должны проходить дактилоскопию и медкомиссию при оформлении патента на работу. Иностранцы, которые приезжают с другими целями, или приезжие из стран-партнеров по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) делать этого были не обязаны.Законопроект об обязательной дактилоскопической регистрации, фотографировании и медицинском освидетельствовании всех иностранцев, в том числе тех, кто приезжает в страну без визы, в ГД внесло правительство России. Изменения внесены в законы "О правовом положении иностранных граждан в РФ" и "О государственной дактилоскопической регистрации в РФ".В поправках, одобренных нижней палатой парламента во втором чтении, содержалось также уточнение о том, что указанные положения законопроекта "не распространяются на иностранных граждан, являющихся гражданами Республики Беларусь".Для всех остальных иностранцев, прибывших в РФ, устанавливается обязанность прохождения медосвидетельствования и биометрических процедур: для въехавших в страну с целью осуществления трудовой деятельности - в течение 30 календарных дней с даты въезда в РФ, а для прибывших на длительный срок (свыше 90 дней) по иным причинам – в течение 90 дней.Данные требования не коснутся детей, не достигших возраста шести лет.
https://radiosputnik.ria.ru/20210601/biometriya-1735115464.html
https://ria.ru/20210310/biometriya-1600554660.html
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россия, евразийский экономический союз, госдума рф, владимир путин, белоруссия, общество
Путин оставил право мигрантам из Белоруссии не проходить дактилоскопию
12:15 01.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с выпускниками военных вузов
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с выпускниками военных вузов - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин оставил право мигрантам из Белоруссии не проходить дактилоскопию и медосмотр

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранцы, приезжающие в Россию в безвизовом режиме на длительный период на заработки и в других целях, будут обязательно сдавать биометрию и проходить медосвидетельствование, исключение составляют только граждане Белоруссии.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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По действующим до этого нормам, приезжающие в Россию трудовые мигранты должны проходить дактилоскопию и медкомиссию при оформлении патента на работу. Иностранцы, которые приезжают с другими целями, или приезжие из стран-партнеров по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) делать этого были не обязаны.
Законопроект об обязательной дактилоскопической регистрации, фотографировании и медицинском освидетельствовании всех иностранцев, в том числе тех, кто приезжает в страну без визы, в ГД внесло правительство России. Изменения внесены в законы "О правовом положении иностранных граждан в РФ" и "О государственной дактилоскопической регистрации в РФ".
В поправках, одобренных нижней палатой парламента во втором чтении, содержалось также уточнение о том, что указанные положения законопроекта "не распространяются на иностранных граждан, являющихся гражданами Республики Беларусь".
Для всех остальных иностранцев, прибывших в РФ, устанавливается обязанность прохождения медосвидетельствования и биометрических процедур: для въехавших в страну с целью осуществления трудовой деятельности - в течение 30 календарных дней с даты въезда в РФ, а для прибывших на длительный срок (свыше 90 дней) по иным причинам – в течение 90 дней.
Данные требования не коснутся детей, не достигших возраста шести лет.
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