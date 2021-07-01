https://ria.ru/20210701/putin-1739380253.html

Путин подписал закон о праве Генпрокуратуры представлять Россию в ЕСПЧ

Путин подписал закон о праве Генпрокуратуры представлять Россию в ЕСПЧ - РИА Новости, 01.07.2021

Путин подписал закон о праве Генпрокуратуры представлять Россию в ЕСПЧ

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве Генпрокуратуры представлять РФ в международных инстанциях, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T12:10

2021-07-01T12:10

2021-07-01T12:10

россия

генеральная прокуратура рф

владимир путин

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве Генпрокуратуры представлять РФ в международных инстанциях, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Изменения внесены в федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации".Как отмечалось в пояснительной записке к закону, за Генеральной прокуратурой РФ закрепляются функции по обеспечению представительства и защиты интересов России в межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах), а также определяется порядок реализации этих функций.Согласно закону, в целях обеспечения представительства и защиты интересов России в международных органах и судах Генпрокуратура РФ может создавать рабочие группы из представителей федеральных госорганов, органов госвласти регионов, местного самоуправления, привлекать (в том числе на договорной основе) российские и иностранные организации, адвокатов, экспертов и других специалистов.По закону, надзорное ведомство обеспечивает представительство и защиту интересов России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). В случае получения уведомления о подаче в ЕСПЧ жалобы против России Генпрокуратура должна незамедлительно информировать об этом заинтересованный федеральный государственный орган, орган власти субъекта РФ или местного самоуправления. Помимо этого, ведомство должно вести с ними переговоры об урегулировании в досудебном порядке спора и при посредничестве ЕСПЧ заключать с заявителем мировое соглашение.Уточняется, что Генпрокуратура РФ может подать в ЕСПЧ от имени России жалобы о нарушении другими государствами - членами Совета Европы положений конвенции о защите прав человека и основных свобод и выступать в качестве третьей стороны при рассмотрении ЕСПЧ жалоб, поданных против других европейских стран. Обеспечение представительства и защиты интересов России осуществляется уполномоченным РФ при ЕСПЧ.

https://ria.ru/20210701/zakon-1739360166.html

https://ria.ru/20210630/genprokuratura-1739287886.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, генеральная прокуратура рф, владимир путин, общество