Путин подписал закон о праве Генпрокуратуры представлять Россию в ЕСПЧ
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с Олегом Мельниченко, в ходе которой подписал Указ о его назначении временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области
Путин подписал закон о передаче Генпрокуратуре функций по защите интересов России за рубежом
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве Генпрокуратуры представлять РФ в международных инстанциях, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения внесены в федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации".
Как отмечалось в пояснительной записке к закону, за Генеральной прокуратурой РФ закрепляются функции по обеспечению представительства и защиты интересов России в межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах), а также определяется порядок реализации этих функций.
Согласно закону, в целях обеспечения представительства и защиты интересов России в международных органах и судах Генпрокуратура РФ может создавать рабочие группы из представителей федеральных госорганов, органов госвласти регионов, местного самоуправления, привлекать (в том числе на договорной основе) российские и иностранные организации, адвокатов, экспертов и других специалистов.
По закону, надзорное ведомство обеспечивает представительство и защиту интересов России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). В случае получения уведомления о подаче в ЕСПЧ жалобы против России Генпрокуратура должна незамедлительно информировать об этом заинтересованный федеральный государственный орган, орган власти субъекта РФ или местного самоуправления. Помимо этого, ведомство должно вести с ними переговоры об урегулировании в досудебном порядке спора и при посредничестве ЕСПЧ заключать с заявителем мировое соглашение.
Уточняется, что Генпрокуратура РФ может подать в ЕСПЧ от имени России жалобы о нарушении другими государствами - членами Совета Европы положений конвенции о защите прав человека и основных свобод и выступать в качестве третьей стороны при рассмотрении ЕСПЧ жалоб, поданных против других европейских стран. Обеспечение представительства и защиты интересов России осуществляется уполномоченным РФ при ЕСПЧ.