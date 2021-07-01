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Путин подписал закон о внесудебной блокировке сайтов финансовых пирамид
Путин подписал закон о внесудебной блокировке сайтов финансовых пирамид - РИА Новости, 01.07.2021
Путин подписал закон о внесудебной блокировке сайтов финансовых пирамид
Президент России Владимир Путин подписал закон о внесудебной блокировке сайтов, содержащих рекламу финансовых пирамид. Соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T12:09
2021-07-01T12:10
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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владимир путин
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о внесудебной блокировке сайтов, содержащих рекламу финансовых пирамид. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон предусматривает досудебную блокировку сайтов, которые рекламируют финансовые пирамиды, вводят клиентов кредитных или некредитных финансовых организаций в заблуждение сходством доменных имен, оформлением или содержанием, предлагают финансовые услуги, которые оказывать не вправе. Для этого Банк России наделяется правом принять решение о включении таких сайтов в единый реестр доменных имен и сетевых адресов, содержащих запрещенную информацию, для их последующей возможной блокировки.Наряду с этим, документ предоставляет Центробанку право, выявив соответствующие сайты, обратиться в суд, а после вступления судебного акта в силу - в Роскомнадзор с заявлением о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, в отношении которых принят этот акт.Кроме того, председатель ЦБ и его заместители вправе направить в Генпрокуратуру уведомление о распространении в интернете противозаконной информации о возможности получения банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, а также услуг, связанных с привлечением средств клиентов. Также это касается информации, побуждающей к участию в деятельности финансовых пирамид.Рассмотрение данной категории дел будет осуществляется в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ. Закон вступит в силу с 1 декабря 2021 года.
https://ria.ru/20210425/piramida-1729823545.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, центральный банк рф (цб рф), владимир путин, технологии, общество
Путин подписал закон о внесудебной блокировке сайтов финансовых пирамид
12:09 01.07.2021 (обновлено: 12:10 01.07.2021)
 
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© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин подписал закон о внесудебной блокировке сайтов, содержащих рекламу финансовых пирамид

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о внесудебной блокировке сайтов, содержащих рекламу финансовых пирамид. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон предусматривает досудебную блокировку сайтов, которые рекламируют финансовые пирамиды, вводят клиентов кредитных или некредитных финансовых организаций в заблуждение сходством доменных имен, оформлением или содержанием, предлагают финансовые услуги, которые оказывать не вправе. Для этого Банк России наделяется правом принять решение о включении таких сайтов в единый реестр доменных имен и сетевых адресов, содержащих запрещенную информацию, для их последующей возможной блокировки.
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Наряду с этим, документ предоставляет Центробанку право, выявив соответствующие сайты, обратиться в суд, а после вступления судебного акта в силу - в Роскомнадзор с заявлением о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, в отношении которых принят этот акт.
Кроме того, председатель ЦБ и его заместители вправе направить в Генпрокуратуру уведомление о распространении в интернете противозаконной информации о возможности получения банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, а также услуг, связанных с привлечением средств клиентов. Также это касается информации, побуждающей к участию в деятельности финансовых пирамид.
Рассмотрение данной категории дел будет осуществляется в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ. Закон вступит в силу с 1 декабря 2021 года.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Генеральная прокуратура РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Владимир ПутинТехнологииОбщество
 
 
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