https://ria.ru/20210701/putin-1739380111.html

Путин подписал закон о внесудебной блокировке сайтов финансовых пирамид

Путин подписал закон о внесудебной блокировке сайтов финансовых пирамид - РИА Новости, 01.07.2021

Путин подписал закон о внесудебной блокировке сайтов финансовых пирамид

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесудебной блокировке сайтов, содержащих рекламу финансовых пирамид. Соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T12:09

2021-07-01T12:09

2021-07-01T12:10

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

генеральная прокуратура рф

центральный банк рф (цб рф)

владимир путин

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общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о внесудебной блокировке сайтов, содержащих рекламу финансовых пирамид. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон предусматривает досудебную блокировку сайтов, которые рекламируют финансовые пирамиды, вводят клиентов кредитных или некредитных финансовых организаций в заблуждение сходством доменных имен, оформлением или содержанием, предлагают финансовые услуги, которые оказывать не вправе. Для этого Банк России наделяется правом принять решение о включении таких сайтов в единый реестр доменных имен и сетевых адресов, содержащих запрещенную информацию, для их последующей возможной блокировки.Наряду с этим, документ предоставляет Центробанку право, выявив соответствующие сайты, обратиться в суд, а после вступления судебного акта в силу - в Роскомнадзор с заявлением о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, в отношении которых принят этот акт.Кроме того, председатель ЦБ и его заместители вправе направить в Генпрокуратуру уведомление о распространении в интернете противозаконной информации о возможности получения банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, а также услуг, связанных с привлечением средств клиентов. Также это касается информации, побуждающей к участию в деятельности финансовых пирамид.Рассмотрение данной категории дел будет осуществляется в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ. Закон вступит в силу с 1 декабря 2021 года.

https://ria.ru/20210425/piramida-1729823545.html

https://ria.ru/20210226/piramida-1599026754.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, центральный банк рф (цб рф), владимир путин, технологии, общество