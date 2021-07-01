https://ria.ru/20210701/putin-1739378131.html

Путин и Лукашенко обсудили вопросы безопасности

Путин и Лукашенко обсудили вопросы безопасности - РИА Новости, 01.07.2021

Путин и Лукашенко обсудили вопросы безопасности

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор, обсудили военно-техническое сотрудничество между странами,... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T12:00

2021-07-01T12:00

2021-07-01T12:12

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

безопасность

в мире

россия

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МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор, обсудили военно-техническое сотрудничество между странами, вопросы безопасности и цены на энергоносители, сообщила в четверг пресс-служба белорусского президента."Подробно Александр Лукашенко и Владимир Путин остановились на развитии военно-технического сотрудничества и вопросах безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы.Также, по ее данным, "президенты обсудили традиционный блок вопросов: цены на энергоносители и доступ белорусских товаров на российские рынки".

https://ria.ru/20210622/sanktsii-1738013867.html

белоруссия

россия

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александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, безопасность, в мире, россия