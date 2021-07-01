Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210701/putin-1739378131.html
Путин и Лукашенко обсудили вопросы безопасности
Путин и Лукашенко обсудили вопросы безопасности - РИА Новости, 01.07.2021
Путин и Лукашенко обсудили вопросы безопасности
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор, обсудили военно-техническое сотрудничество между странами,... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T12:00
2021-07-01T12:12
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
безопасность
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735081107_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_7bfbcaaccb4f0ca83bac20e0e7f9dafa.jpg
МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор, обсудили военно-техническое сотрудничество между странами, вопросы безопасности и цены на энергоносители, сообщила в четверг пресс-служба белорусского президента."Подробно Александр Лукашенко и Владимир Путин остановились на развитии военно-технического сотрудничества и вопросах безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы.Также, по ее данным, "президенты обсудили традиционный блок вопросов: цены на энергоносители и доступ белорусских товаров на российские рынки".
https://ria.ru/20210622/sanktsii-1738013867.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735076504_118:0:2767:1987_1920x0_80_0_0_95093f8648a9d9bc2688aa507720d82a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, безопасность, в мире, россия
Путин и Лукашенко обсудили вопросы безопасности
12:00 01.07.2021 (обновлено: 12:12 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк

Путин и Лукашенко обсудили вопросы безопасности и военно-техническое сотрудничество

Читать ria.ru в
МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор, обсудили военно-техническое сотрудничество между странами, вопросы безопасности и цены на энергоносители, сообщила в четверг пресс-служба белорусского президента.
"Подробно Александр Лукашенко и Владимир Путин остановились на развитии военно-технического сотрудничества и вопросах безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы.
Также, по ее данным, "президенты обсудили традиционный блок вопросов: цены на энергоносители и доступ белорусских товаров на российские рынки".
Город Минск - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
22 июня, 06:08
Москва будет поддерживать Минск вплоть до "критических обстоятельств"
 
Александр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияБезопасностьВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:52Рябков и Салливан обсудили выстраивание отношений России и США
16:52РАН поддержала идею создания российско-белорусской вакцины в виде йогурта
16:50В церковной больнице будут внедрять технологии искусственного интеллекта
16:50Умерла актриса Наталья Смирнова
16:48Ректор ПМГМУ рассказал, как увеличить число пунктов вакцинации от COVID
16:47На юге Испании загорелись склады с хамоном
16:45Синоптик призвала не верить слухам о новом наводнении в Крыму
16:45Посольство в Литве ответило на обвинение в отправке конверта с порошком
16:45На директора турагентства, помогавшей со сдачей ПЦР-теста, возбудили дело
16:44Совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию русскоязычного радио
16:42В Анапе проверят видео, где сотрудница отеля говорит, что "всем платит"
16:39Эксперты рассказали, как жара повлияет на урожай зерна и картофеля
16:39Полиция Москвы объяснила жесткое задержание дебошира в центре города
16:36Захарова рассказала о прогрессе на переговорах по СВПД
16:34В Москве рассказали, сколько прокатных самокатов попадает в ДТП
16:23На Чукотке выпал снег
16:20Чернышенко отметил важность субсидий на российское ПО для малого бизнеса
16:20"Лжец": в Сети раскритиковали заявление Кулебы об украинцах и русских
16:18Эксперт рассказала о детях с гиперплазией коры надпочечников из России
16:17Врач опровергла сообщения о росте числа людей с генетическими болезнями
Лента новостейМолния