https://ria.ru/20210701/putin-1739378131.html
Путин и Лукашенко обсудили вопросы безопасности
Путин и Лукашенко обсудили вопросы безопасности - РИА Новости, 01.07.2021
Путин и Лукашенко обсудили вопросы безопасности
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор, обсудили военно-техническое сотрудничество между странами,... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T12:00
2021-07-01T12:00
2021-07-01T12:12
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
безопасность
в мире
россия
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МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор, обсудили военно-техническое сотрудничество между странами, вопросы безопасности и цены на энергоносители, сообщила в четверг пресс-служба белорусского президента."Подробно Александр Лукашенко и Владимир Путин остановились на развитии военно-технического сотрудничества и вопросах безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы.Также, по ее данным, "президенты обсудили традиционный блок вопросов: цены на энергоносители и доступ белорусских товаров на российские рынки".
https://ria.ru/20210622/sanktsii-1738013867.html
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александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, безопасность, в мире, россия
Путин и Лукашенко обсудили вопросы безопасности
12:00 01.07.2021 (обновлено: 12:12 01.07.2021)
Путин и Лукашенко обсудили вопросы безопасности и военно-техническое сотрудничество