Путин подписал закон "о церковном имуществе"
Путин подписал закон, уточняющий порядок использования имущества религиозного назначения
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок использования имущества религиозного назначения, которое находится в пользовании религиозных организаций.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ предполагает, что религиозные организации смогут пользоваться имуществом религиозного назначения, даже если согласно закону оно не может быть передано им в собственность и остается в государственной или муниципальной собственности. При этом в случае изъятия этого имущества обратно в пользование государства, религиозные организации смогут рассчитывать на компенсацию затрат.
Под имуществом религиозного назначения понимается, во-первых, недвижимое имущество: помещения, здания и строения (включая объекты культурного наследия народов РФ), построенные для богослужений и других религиозных обрядов и церемоний, проведения молитвенных и религиозных собраний, обучения религии, получения религиозного образования, монастырской и благотворительной деятельности, социального обслуживания, религиозного почитания, в том числе и здания для временного проживания паломников.
Кроме того, речь идет и о движимом имуществе религиозного назначения – предметах внутреннего убранства культовых зданий и сооружений, предметах, предназначенных для богослужений и других религиозных целей.
Как отмечал ранее глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, принятый закон защищает права религиозных организаций, которые много лет добросовестно пользовались находящимися в государственной собственности храмами, другими культовыми зданиями и вложили собственные средства в их ремонт и реконструкцию.
В комитете также поясняли, что принятие данного закона "устраняет неопределенность законодательного регулирования передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения, на которую указал Конституционный суд России".