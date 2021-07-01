https://ria.ru/20210701/putin-1739372846.html

Путин подписал закон "о церковном имуществе"

Путин подписал закон "о церковном имуществе" - РИА Новости, 01.07.2021

Путин подписал закон "о церковном имуществе"

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок использования имущества религиозного назначения, которое находится в пользовании религиозных... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T11:37

2021-07-01T11:37

2021-07-01T11:37

религия и мировоззрение

религия

россия

сергей гаврилов

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738631822_0:0:3281:1846_1920x0_80_0_0_caffac1ac74b6d071346bea93fda537c.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок использования имущества религиозного назначения, которое находится в пользовании религиозных организаций.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ предполагает, что религиозные организации смогут пользоваться имуществом религиозного назначения, даже если согласно закону оно не может быть передано им в собственность и остается в государственной или муниципальной собственности. При этом в случае изъятия этого имущества обратно в пользование государства, религиозные организации смогут рассчитывать на компенсацию затрат.Под имуществом религиозного назначения понимается, во-первых, недвижимое имущество: помещения, здания и строения (включая объекты культурного наследия народов РФ), построенные для богослужений и других религиозных обрядов и церемоний, проведения молитвенных и религиозных собраний, обучения религии, получения религиозного образования, монастырской и благотворительной деятельности, социального обслуживания, религиозного почитания, в том числе и здания для временного проживания паломников.Кроме того, речь идет и о движимом имуществе религиозного назначения – предметах внутреннего убранства культовых зданий и сооружений, предметах, предназначенных для богослужений и других религиозных целей.Как отмечал ранее глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, принятый закон защищает права религиозных организаций, которые много лет добросовестно пользовались находящимися в государственной собственности храмами, другими культовыми зданиями и вложили собственные средства в их ремонт и реконструкцию.В комитете также поясняли, что принятие данного закона "устраняет неопределенность законодательного регулирования передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения, на которую указал Конституционный суд России".

https://ria.ru/20210623/imuschestvo-1738237963.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, россия, сергей гаврилов, владимир путин, общество