Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210701/putin-1739372846.html
Путин подписал закон "о церковном имуществе"
Путин подписал закон "о церковном имуществе" - РИА Новости, 01.07.2021
Путин подписал закон "о церковном имуществе"
Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок использования имущества религиозного назначения, которое находится в пользовании религиозных... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T11:37
2021-07-01T11:37
религия и мировоззрение
религия
россия
сергей гаврилов
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738631822_0:0:3281:1846_1920x0_80_0_0_caffac1ac74b6d071346bea93fda537c.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок использования имущества религиозного назначения, которое находится в пользовании религиозных организаций.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ предполагает, что религиозные организации смогут пользоваться имуществом религиозного назначения, даже если согласно закону оно не может быть передано им в собственность и остается в государственной или муниципальной собственности. При этом в случае изъятия этого имущества обратно в пользование государства, религиозные организации смогут рассчитывать на компенсацию затрат.Под имуществом религиозного назначения понимается, во-первых, недвижимое имущество: помещения, здания и строения (включая объекты культурного наследия народов РФ), построенные для богослужений и других религиозных обрядов и церемоний, проведения молитвенных и религиозных собраний, обучения религии, получения религиозного образования, монастырской и благотворительной деятельности, социального обслуживания, религиозного почитания, в том числе и здания для временного проживания паломников.Кроме того, речь идет и о движимом имуществе религиозного назначения – предметах внутреннего убранства культовых зданий и сооружений, предметах, предназначенных для богослужений и других религиозных целей.Как отмечал ранее глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, принятый закон защищает права религиозных организаций, которые много лет добросовестно пользовались находящимися в государственной собственности храмами, другими культовыми зданиями и вложили собственные средства в их ремонт и реконструкцию.В комитете также поясняли, что принятие данного закона "устраняет неопределенность законодательного регулирования передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения, на которую указал Конституционный суд России".
https://ria.ru/20210623/imuschestvo-1738237963.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738631822_245:0:2974:2047_1920x0_80_0_0_24d37c3f8ebaca00456f21a664b42059.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, россия, сергей гаврилов, владимир путин, общество
Путин подписал закон "о церковном имуществе"
11:37 01.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

Путин подписал закон, уточняющий порядок использования имущества религиозного назначения

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок использования имущества религиозного назначения, которое находится в пользовании религиозных организаций.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ предполагает, что религиозные организации смогут пользоваться имуществом религиозного назначения, даже если согласно закону оно не может быть передано им в собственность и остается в государственной или муниципальной собственности. При этом в случае изъятия этого имущества обратно в пользование государства, религиозные организации смогут рассчитывать на компенсацию затрат.
Под имуществом религиозного назначения понимается, во-первых, недвижимое имущество: помещения, здания и строения (включая объекты культурного наследия народов РФ), построенные для богослужений и других религиозных обрядов и церемоний, проведения молитвенных и религиозных собраний, обучения религии, получения религиозного образования, монастырской и благотворительной деятельности, социального обслуживания, религиозного почитания, в том числе и здания для временного проживания паломников.
Кроме того, речь идет и о движимом имуществе религиозного назначения – предметах внутреннего убранства культовых зданий и сооружений, предметах, предназначенных для богослужений и других религиозных целей.
Как отмечал ранее глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, принятый закон защищает права религиозных организаций, которые много лет добросовестно пользовались находящимися в государственной собственности храмами, другими культовыми зданиями и вложили собственные средства в их ремонт и реконструкцию.
В комитете также поясняли, что принятие данного закона "устраняет неопределенность законодательного регулирования передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения, на которую указал Конституционный суд России".
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 14:13Религия и мировоззрение
Совфед одобрил закон о бесплатном пользовании церковным имуществом
 
Религия и мировоззрениеРелигияРоссияСергей ГавриловВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:52Рябков и Салливан обсудили выстраивание отношений России и США
16:52РАН поддержала идею создания российско-белорусской вакцины в виде йогурта
16:50В церковной больнице будут внедрять технологии искусственного интеллекта
16:50Умерла актриса Наталья Смирнова
16:48Ректор ПМГМУ рассказал, как увеличить число пунктов вакцинации от COVID
16:47На юге Испании загорелись склады с хамоном
16:45Синоптик призвала не верить слухам о новом наводнении в Крыму
16:45Посольство в Литве ответило на обвинение в отправке конверта с порошком
16:45На директора турагентства, помогавшей со сдачей ПЦР-теста, возбудили дело
16:44Совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию русскоязычного радио
16:42В Анапе проверят видео, где сотрудница отеля говорит, что "всем платит"
16:39Эксперты рассказали, как жара повлияет на урожай зерна и картофеля
16:39Полиция Москвы объяснила жесткое задержание дебошира в центре города
16:36Захарова рассказала о прогрессе на переговорах по СВПД
16:34В Москве рассказали, сколько прокатных самокатов попадает в ДТП
16:23На Чукотке выпал снег
16:20Чернышенко отметил важность субсидий на российское ПО для малого бизнеса
16:20"Лжец": в Сети раскритиковали заявление Кулебы об украинцах и русских
16:18Эксперт рассказала о детях с гиперплазией коры надпочечников из России
16:17Врач опровергла сообщения о росте числа людей с генетическими болезнями
Лента новостейМолния