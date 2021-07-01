https://ria.ru/20210701/putin-1739367901.html

Путин отменил федеральный штраф за безбилетный проезд

Путин отменил федеральный штраф за безбилетный проезд - РИА Новости, 01.07.2021

Путин отменил федеральный штраф за безбилетный проезд

Президент России Владимир Путин подписал закон об исключении из Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ статьи, вводящей ответственность за... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T11:18

2021-07-01T11:18

2021-07-01T11:18

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об исключении из Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ статьи, вводящей ответственность за безбилетный проезд, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Как отмечалось в пояснительной записке, с марта этого года вступили в силу изменения в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, которые передали регионам право самостоятельно вводить штрафы за такие правонарушения. Ответственность за безбилетный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте установлена уже в 63 субъектах федерации.

https://ria.ru/20210531/lgoty-1734963995.html

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россия, владимир путин, общество