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Путин разрешил мировым судьям в соседних районах подменять друг друга
Путин разрешил мировым судьям в соседних районах подменять друг друга - РИА Новости, 01.07.2021
Путин разрешил мировым судьям в соседних районах подменять друг друга
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий мировым судьям подменять друг друга в соседних судебных районах, соответствующий документ... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T10:52
2021-07-01T10:52
владимир путин
политика
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий мировым судьям подменять друг друга в соседних судебных районах, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Соответствующие изменения внесены в закон "О мировых судьях".Согласно документу, если в одном судебном районе при прекращении или приостановлении полномочий мирового судьи, а также в случае временного отсутствия мирового судьи (из-за болезни, отпуска или других уважительных причин) заменить его мировым судьей этого же судебного района невозможно, исполнение его обязанностей постановлением председателя вышестоящего суда или его заместителя может быть возложено на мирового судью, осуществляющего свою деятельность в ближайшем судебном районе.Закон позволит обеспечить непрерывную работу судебных участков, оперативную и качественную судебную защиту прав граждан и организаций, отмечают авторы законопроекта.
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владимир путин, политика
Путин разрешил мировым судьям в соседних районах подменять друг друга
10:52 01.07.2021
 
© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Яков Андреев

Путин разрешил мировым судьям в соседних судебных районах подменять друг друга

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий мировым судьям подменять друг друга в соседних судебных районах, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Соответствующие изменения внесены в закон "О мировых судьях".
Согласно документу, если в одном судебном районе при прекращении или приостановлении полномочий мирового судьи, а также в случае временного отсутствия мирового судьи (из-за болезни, отпуска или других уважительных причин) заменить его мировым судьей этого же судебного района невозможно, исполнение его обязанностей постановлением председателя вышестоящего суда или его заместителя может быть возложено на мирового судью, осуществляющего свою деятельность в ближайшем судебном районе.
Закон позволит обеспечить непрерывную работу судебных участков, оперативную и качественную судебную защиту прав граждан и организаций, отмечают авторы законопроекта.
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