https://ria.ru/20210701/putin-1739361975.html
Путин подписал закон о наказании за преднамеренное банкротство
Путин подписал закон о наказании за преднамеренное банкротство - РИА Новости, 01.07.2021
Путин подписал закон о наказании за преднамеренное банкротство
Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности арбитражного управляющего и председателя ликвидационной комиссии за неправомерные... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T10:38
2021-07-01T10:38
2021-07-01T10:38
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности арбитражного управляющего и председателя ликвидационной комиссии за неправомерные действия при банкротстве, а также об установлении повышенных мер - до семи лет лишения свободы - за преднамеренное банкротство с использованием служебного положения.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Изменения внесены в статьи 195 и 196 Уголовного кодекса РФ.В соответствии с законом, усиливается ответственность арбитражного управляющего, а также председателя ликвидационной комиссии (ликвидатора) за неправомерные действия при банкротстве. Так, им может грозить штраф в размере от 500 тысяч до 2 миллионов рублей, либо принудительные работы на срок до 4 лет, либо лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.Также повышаются санкции за неправомерные действия при банкротстве и преднамеренное банкротство, совершенные с использованием служебного положения или группой лиц по предварительному сговору, или же организованной группой: санкции составят от 3 до 5 миллионов рублей либо лишение свободы на срок до 7 лет вместе со штрафом в размере до 5 миллионов.В пояснительной записке отмечалось, что "дифференциация мер уголовной ответственности позволит индивидуализировать наказание с учетом степени общественной опасности содеянного".Вместе с тем, статья 195 УК РФ дополняется примечанием, в соответствии с которым "лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное указанной статьей, а также статьей 196 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления, выявлению лиц, извлекавших выгоду из незаконного или недобросовестного поведения должника, раскрыло информацию об имуществе (доходах) таких лиц, объем которого обеспечил реальное возмещение причиненного этим преступлением ущерба, и если в его действиях не содержится иного состава".
https://ria.ru/20210609/bankrotstvo-1736316425.html
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россия, владимир путин, общество
Путин подписал закон о наказании за преднамеренное банкротство
Путин подписал закон, предусматривающий семь лет колонии за преднамеренное банкротство
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал закон об усилении ответственности арбитражного управляющего и председателя ликвидационной комиссии за неправомерные действия при банкротстве, а также об установлении повышенных мер - до семи лет лишения свободы - за преднамеренное банкротство с использованием служебного положения.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения внесены в статьи 195 и 196 Уголовного кодекса РФ
.
В соответствии с законом, усиливается ответственность арбитражного управляющего, а также председателя ликвидационной комиссии (ликвидатора) за неправомерные действия при банкротстве. Так, им может грозить штраф в размере от 500 тысяч до 2 миллионов рублей, либо принудительные работы на срок до 4 лет, либо лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.
Также повышаются санкции за неправомерные действия при банкротстве и преднамеренное банкротство, совершенные с использованием служебного положения или группой лиц по предварительному сговору, или же организованной группой: санкции составят от 3 до 5 миллионов рублей либо лишение свободы на срок до 7 лет вместе со штрафом в размере до 5 миллионов.
В пояснительной записке отмечалось, что "дифференциация мер уголовной ответственности позволит индивидуализировать наказание с учетом степени общественной опасности содеянного".
Вместе с тем, статья 195 УК РФ дополняется примечанием, в соответствии с которым "лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное указанной статьей, а также статьей 196 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления, выявлению лиц, извлекавших выгоду из незаконного или недобросовестного поведения должника, раскрыло информацию об имуществе (доходах) таких лиц, объем которого обеспечил реальное возмещение причиненного этим преступлением ущерба, и если в его действиях не содержится иного состава".