https://ria.ru/20210701/putin-1739354911.html

Путин поздравил "Россию 24" с пятнадцатилетием

Путин поздравил "Россию 24" с пятнадцатилетием - РИА Новости, 01.07.2021

Путин поздравил "Россию 24" с пятнадцатилетием

Президент Владимир Путин поздравил коллектив "России 24" с 15-летием телеканала и отметил его успешное развитие и высокую конкурентоспособность. Телеграмма... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T09:59

2021-07-01T09:59

2021-07-01T11:48

россия

вгтрк

владимир путин

общество

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил коллектив "России 24" с 15-летием телеканала и отметил его успешное развитие и высокую конкурентоспособность. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.Глава государства подчеркнул, что с первых вещаний "Россия 24" заявила о себе как об одном из наиболее востребованных новостных проектов ВГТРК и отечественного телевидения в целом. За прошедшее время, добавил президент, вещатель значительно укрепил свой информационный, творческий, кадровый потенциал, завоевал доверие огромной аудитории — и в России, и за ее пределами."Используя современные технологии, (телеканал. — Прим. ред.) знакомит людей с самыми важными событиями в общественной, научной, культурной, спортивной жизни России и других государств", — подчеркнул Путин.Он выразил уверенность, что столь неизменная популярность "России 24" — результат слаженной, эффективной работы талантливой команды, профессиональной компетентности и уважения к зрителям.Вещание новостного круглосуточного канала "Россия 24" началось 15 лет назад — 1 июля 2006 года.

https://ria.ru/20210701/rossiya24-1739256363.html

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россия, вгтрк, владимир путин, общество