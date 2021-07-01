Путин поздравил "Россию 24" с пятнадцатилетием
09:59 01.07.2021 (обновлено: 11:48 01.07.2021)
© РИА Новости / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на традиционной встрече с членами олимпийской сборной России перед в преддверии ее проводов для участия в XXXII летних Олимпийских играх в Токио
Путин поздравил коллектив "России 24" с пятнадцатилетием телеканала
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил коллектив "России 24" с 15-летием телеканала и отметил его успешное развитие и высокую конкурентоспособность. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава государства подчеркнул, что с первых вещаний "Россия 24" заявила о себе как об одном из наиболее востребованных новостных проектов ВГТРК и отечественного телевидения в целом. За прошедшее время, добавил президент, вещатель значительно укрепил свой информационный, творческий, кадровый потенциал, завоевал доверие огромной аудитории — и в России, и за ее пределами.
"Используя современные технологии, (телеканал. — Прим. ред.) знакомит людей с самыми важными событиями в общественной, научной, культурной, спортивной жизни России и других государств", — подчеркнул Путин.
Он выразил уверенность, что столь неизменная популярность "России 24" — результат слаженной, эффективной работы талантливой команды, профессиональной компетентности и уважения к зрителям.
Вещание новостного круглосуточного канала "Россия 24" началось 15 лет назад — 1 июля 2006 года.