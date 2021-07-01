https://ria.ru/20210701/puteshestviya-1739356856.html

Названы самые популярные российские авиамаршруты для путешествий в июле

Названы самые популярные российские авиамаршруты для путешествий в июле - РИА Новости, 01.07.2021

Названы самые популярные российские авиамаршруты для путешествий в июле

Определены самые популярные у самостоятельных туристов российские авианаправления для отдыха в июле, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T11:30

2021-07-01T11:30

2021-07-01T11:30

туризм

отдых в россии 2021 летом

туризм

новости - туризм

москва

краснодар

геленджик

симферополь

сочи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/150036/99/1500369932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9375d62b1f53776c323b9ca3c7654b62.jpg

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Определены самые популярные у самостоятельных туристов российские авианаправления для отдыха в июле, сообщает Туту.ру.Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что больше всего билетов на самолеты из Москвы куплено в Симферополь. Каждый третий пассажир намерен полететь в Крым. Билет в оба конца стоит в среднем 11,8 тысячи рублей.Сочи — на втором месте. Это направление привлекает 17 процентов туристов, которые платили за перелет в среднем на 100 рублей меньше, чем любители полуострова.Каждый десятый билет на июль из Москвы оформляется в Анапу. Средний чек по этому маршруту — 12,7 тысячи рублей.В десятку востребованных авианаправлений — с большим отрывом от первой тройки — вошли Калининград, Геленджик, Краснодар, Минеральные Воды, Махачкала, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.

https://ria.ru/20210612/sebezh-1736478128.html

москва

краснодар

геленджик

симферополь

сочи

минеральные воды

республика крым

анапа

ростов-на-дону

махачкала

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдых в россии 2021 летом, туризм, новости - туризм, москва, краснодар, геленджик, симферополь, сочи, минеральные воды, республика крым, анапа, ростов-на-дону, махачкала, санкт-петербург