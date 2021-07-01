https://ria.ru/20210701/puteshestviya-1739356856.html
Названы самые популярные российские авиамаршруты для путешествий в июле
Названы самые популярные российские авиамаршруты для путешествий в июле - РИА Новости, 01.07.2021
Названы самые популярные российские авиамаршруты для путешествий в июле
Определены самые популярные у самостоятельных туристов российские авианаправления для отдыха в июле, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T11:30
2021-07-01T11:30
2021-07-01T11:30
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новости - туризм
москва
краснодар
геленджик
симферополь
сочи
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Определены самые популярные у самостоятельных туристов российские авианаправления для отдыха в июле, сообщает Туту.ру.Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что больше всего билетов на самолеты из Москвы куплено в Симферополь. Каждый третий пассажир намерен полететь в Крым. Билет в оба конца стоит в среднем 11,8 тысячи рублей.Сочи — на втором месте. Это направление привлекает 17 процентов туристов, которые платили за перелет в среднем на 100 рублей меньше, чем любители полуострова.Каждый десятый билет на июль из Москвы оформляется в Анапу. Средний чек по этому маршруту — 12,7 тысячи рублей.В десятку востребованных авианаправлений — с большим отрывом от первой тройки — вошли Калининград, Геленджик, Краснодар, Минеральные Воды, Махачкала, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.
https://ria.ru/20210612/sebezh-1736478128.html
москва
краснодар
геленджик
симферополь
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республика крым
анапа
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отдых в россии 2021 летом, туризм, новости - туризм, москва, краснодар, геленджик, симферополь, сочи, минеральные воды, республика крым, анапа, ростов-на-дону, махачкала, санкт-петербург
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Определены самые популярные у самостоятельных туристов российские авианаправления для отдыха в июле, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что больше всего билетов на самолеты из Москвы куплено в Симферополь. Каждый третий пассажир намерен полететь в Крым. Билет в оба конца стоит в среднем 11,8 тысячи рублей.
Сочи — на втором месте. Это направление привлекает 17 процентов туристов, которые платили за перелет в среднем на 100 рублей меньше, чем любители полуострова.
Каждый десятый билет на июль из Москвы оформляется в Анапу. Средний чек по этому маршруту — 12,7 тысячи рублей.
В десятку востребованных авианаправлений — с большим отрывом от первой тройки — вошли Калининград, Геленджик, Краснодар, Минеральные Воды, Махачкала, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.