https://ria.ru/20210701/ptsr-1739445100.html

На директора турагентства, помогавшей со сдачей ПЦР-теста, возбудили дело

На директора турагентства, помогавшей со сдачей ПЦР-теста, возбудили дело - РИА Новости, 01.07.2021

На директора турагентства, помогавшей со сдачей ПЦР-теста, возбудили дело

На директора красноярского турагентства, рассказавшую о том, как она помогает клиентам получить отрицательный тест на коронавирус после положительного, завели... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T16:45

2021-07-01T16:45

2021-07-01T17:07

туризм

коронавирус covid-19

красноярск

коронавирус в россии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. На директора красноярского турагентства, рассказавшую о том, как она помогает клиентам получить отрицательный тест на коронавирус после положительного, завели административное дело о злоупотреблении свободой массовой информации, сообщили в пресс-центре МВД РФ.Ранее, уточняется в релизе, полицейскими была начата проверка видеозаписи, на которой женщина рассказывает, как помогла своим клиентам с положительным результатом теста на COVID-19 получить отрицательный результат повторного теста."В отношении директора турагентства сотрудниками отдела по исполнению административного законодательства МУ МВД России "Красноярское" возбуждено дело об административном правонарушении. В ее действиях усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.15 КоАП РФ", - говорится в сообщении.По ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ ("Злоупотребление свободой массовой информации") предусмотрено наказание только в виде штрафа: от 30 тысяч рублей для граждан до 500 тысяч для юрлиц.Ранее в СМИ появилась информация, что владелица франчайзингового туристического агентства Екатерина Семенова опубликовала в соцсетях видео, в котором дала совет клиентам, направлявшимся в Египет, как "обмануть" ПЦР-тест. В Anex Tour РИА Новости сообщили, что Семенова не является директором представительства туроператора Anex Tour в Красноярске, а владеет франчайзинговым туристическим агентством (офисом продаж) и работала с ними по партнерскому договору о реализации туров, договор сотрудничества был прекращен. Сама Семенова заявила, что ее неправильно поняли и она всего лишь "ретранслировала ту байку, которую приходится слушать от туристов".

https://ria.ru/20210629/ptsr-1739025727.html

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, красноярск, коронавирус в россии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия