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Туризм
https://ria.ru/20210701/ptsr-1739445100.html
На директора турагентства, помогавшей со сдачей ПЦР-теста, возбудили дело
На директора турагентства, помогавшей со сдачей ПЦР-теста, возбудили дело - РИА Новости, 01.07.2021
На директора турагентства, помогавшей со сдачей ПЦР-теста, возбудили дело
На директора красноярского турагентства, рассказавшую о том, как она помогает клиентам получить отрицательный тест на коронавирус после положительного, завели... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T16:45
2021-07-01T17:07
туризм
коронавирус covid-19
красноярск
коронавирус в россии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. На директора красноярского турагентства, рассказавшую о том, как она помогает клиентам получить отрицательный тест на коронавирус после положительного, завели административное дело о злоупотреблении свободой массовой информации, сообщили в пресс-центре МВД РФ.Ранее, уточняется в релизе, полицейскими была начата проверка видеозаписи, на которой женщина рассказывает, как помогла своим клиентам с положительным результатом теста на COVID-19 получить отрицательный результат повторного теста."В отношении директора турагентства сотрудниками отдела по исполнению административного законодательства МУ МВД России "Красноярское" возбуждено дело об административном правонарушении. В ее действиях усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.15 КоАП РФ", - говорится в сообщении.По ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ ("Злоупотребление свободой массовой информации") предусмотрено наказание только в виде штрафа: от 30 тысяч рублей для граждан до 500 тысяч для юрлиц.Ранее в СМИ появилась информация, что владелица франчайзингового туристического агентства Екатерина Семенова опубликовала в соцсетях видео, в котором дала совет клиентам, направлявшимся в Египет, как "обмануть" ПЦР-тест. В Anex Tour РИА Новости сообщили, что Семенова не является директором представительства туроператора Anex Tour в Красноярске, а владеет франчайзинговым туристическим агентством (офисом продаж) и работала с ними по партнерскому договору о реализации туров, договор сотрудничества был прекращен. Сама Семенова заявила, что ее неправильно поняли и она всего лишь "ретранслировала ту байку, которую приходится слушать от туристов".
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коронавирус covid-19, красноярск, коронавирус в россии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
На директора турагентства, помогавшей со сдачей ПЦР-теста, возбудили дело
16:45 01.07.2021 (обновлено: 17:07 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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На директора турагентства, помогавшей получить отрицательный ПЦР-тест, возбудили дело

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. На директора красноярского турагентства, рассказавшую о том, как она помогает клиентам получить отрицательный тест на коронавирус после положительного, завели административное дело о злоупотреблении свободой массовой информации, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
Ранее, уточняется в релизе, полицейскими была начата проверка видеозаписи, на которой женщина рассказывает, как помогла своим клиентам с положительным результатом теста на COVID-19 получить отрицательный результат повторного теста.
"В отношении директора турагентства сотрудниками отдела по исполнению административного законодательства МУ МВД России "Красноярское" возбуждено дело об административном правонарушении. В ее действиях усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.15 КоАП РФ", - говорится в сообщении.
По ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ ("Злоупотребление свободой массовой информации") предусмотрено наказание только в виде штрафа: от 30 тысяч рублей для граждан до 500 тысяч для юрлиц.
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Ранее в СМИ появилась информация, что владелица франчайзингового туристического агентства Екатерина Семенова опубликовала в соцсетях видео, в котором дала совет клиентам, направлявшимся в Египет, как "обмануть" ПЦР-тест. В Anex Tour РИА Новости сообщили, что Семенова не является директором представительства туроператора Anex Tour в Красноярске, а владеет франчайзинговым туристическим агентством (офисом продаж) и работала с ними по партнерскому договору о реализации туров, договор сотрудничества был прекращен. Сама Семенова заявила, что ее неправильно поняли и она всего лишь "ретранслировала ту байку, которую приходится слушать от туристов".
 
ТуризмКоронавирус COVID-19КрасноярскКоронавирус в РоссииМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
 
 
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