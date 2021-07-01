https://ria.ru/20210701/ptsr-1739445100.html
На директора турагентства, помогавшей со сдачей ПЦР-теста, возбудили дело
На директора турагентства, помогавшей со сдачей ПЦР-теста, возбудили дело - РИА Новости, 01.07.2021
На директора турагентства, помогавшей со сдачей ПЦР-теста, возбудили дело
На директора красноярского турагентства, рассказавшую о том, как она помогает клиентам получить отрицательный тест на коронавирус после положительного, завели... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T16:45
2021-07-01T16:45
2021-07-01T17:07
туризм
коронавирус covid-19
красноярск
коронавирус в россии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. На директора красноярского турагентства, рассказавшую о том, как она помогает клиентам получить отрицательный тест на коронавирус после положительного, завели административное дело о злоупотреблении свободой массовой информации, сообщили в пресс-центре МВД РФ.Ранее, уточняется в релизе, полицейскими была начата проверка видеозаписи, на которой женщина рассказывает, как помогла своим клиентам с положительным результатом теста на COVID-19 получить отрицательный результат повторного теста."В отношении директора турагентства сотрудниками отдела по исполнению административного законодательства МУ МВД России "Красноярское" возбуждено дело об административном правонарушении. В ее действиях усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.15 КоАП РФ", - говорится в сообщении.По ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ ("Злоупотребление свободой массовой информации") предусмотрено наказание только в виде штрафа: от 30 тысяч рублей для граждан до 500 тысяч для юрлиц.Ранее в СМИ появилась информация, что владелица франчайзингового туристического агентства Екатерина Семенова опубликовала в соцсетях видео, в котором дала совет клиентам, направлявшимся в Египет, как "обмануть" ПЦР-тест. В Anex Tour РИА Новости сообщили, что Семенова не является директором представительства туроператора Anex Tour в Красноярске, а владеет франчайзинговым туристическим агентством (офисом продаж) и работала с ними по партнерскому договору о реализации туров, договор сотрудничества был прекращен. Сама Семенова заявила, что ее неправильно поняли и она всего лишь "ретранслировала ту байку, которую приходится слушать от туристов".
https://ria.ru/20210629/ptsr-1739025727.html
красноярск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, красноярск, коронавирус в россии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
На директора турагентства, помогавшей со сдачей ПЦР-теста, возбудили дело
16:45 01.07.2021 (обновлено: 17:07 01.07.2021)
На директора турагентства, помогавшей получить отрицательный ПЦР-тест, возбудили дело
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. На директора красноярского турагентства, рассказавшую о том, как она помогает клиентам получить отрицательный тест на коронавирус после положительного, завели административное дело о злоупотреблении свободой массовой информации, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
Ранее, уточняется в релизе, полицейскими была начата проверка видеозаписи, на которой женщина рассказывает, как помогла своим клиентам с положительным результатом теста на COVID-19 получить отрицательный результат повторного теста.
"В отношении директора турагентства сотрудниками отдела по исполнению административного законодательства МУ МВД России "Красноярское" возбуждено дело об административном правонарушении. В ее действиях усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.15 КоАП РФ", - говорится в сообщении.
По ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ ("Злоупотребление свободой массовой информации") предусмотрено наказание только в виде штрафа: от 30 тысяч рублей для граждан до 500 тысяч для юрлиц.
Ранее в СМИ появилась информация, что владелица франчайзингового туристического агентства Екатерина Семенова
опубликовала в соцсетях видео, в котором дала совет клиентам, направлявшимся в Египет
, как "обмануть" ПЦР-тест. В Anex Tour
РИА Новости сообщили, что Семенова не является директором представительства туроператора Anex Tour в Красноярске
, а владеет франчайзинговым туристическим агентством (офисом продаж) и работала с ними по партнерскому договору о реализации туров, договор сотрудничества был прекращен. Сама Семенова заявила, что ее неправильно поняли и она всего лишь "ретранслировала ту байку, которую приходится слушать от туристов".