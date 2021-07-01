https://ria.ru/20210701/proverki-1739353480.html
В России открылся единый сайт с данными о проверках организаций и бизнеса
В России открылся единый сайт с данными о проверках организаций и бизнеса - РИА Новости, 01.07.2021
В России открылся единый сайт с данными о проверках организаций и бизнеса
Генеральная прокуратура РФ ввела в эксплуатацию главную информационную систему в сфере контрольно-надзорной деятельности, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T09:48
2021-07-01T09:48
2021-07-01T09:48
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ ввела в эксплуатацию главную информационную систему в сфере контрольно-надзорной деятельности, сообщает пресс-служба ведомства.В соответствии с законодательством, Генпрокуратура является оператором федеральной государственной информационной системы "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий" (ЕРКНМ). Система создана для обеспечения гласности контрольной (надзорной) деятельности и цифровизации межведомственного обмена информацией. Теперь любой визит проверяющего к бизнесмену возможен лишь после внесения сведений об этом в ЕРКНМ."Надзорное ведомство завершило разработку реестра и ввело его в промышленную эксплуатацию. Данный информресурс размещен на сайте proverki.gov.ru, а также доступен по ссылке на Едином портале прокуратуры РФ", - говорится в сообщении.Для оперативного разрешения возникающих у пользователей ЕРКНМ вопросов начала свою работу служба технической поддержки (по телефону 8 (800) 200-31-25 и по электронной почте.
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россия, генеральная прокуратура рф, общество
В России открылся единый сайт с данными о проверках организаций и бизнеса
Генпрокуратура открыла единый сайт с данными о проверках организаций и бизнеса