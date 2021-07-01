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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210701/prognoz-1739338662.html
Ученые спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в Москве
Ученые спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в Москве - РИА Новости, 01.07.2021
Ученые спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в Москве
Пик заболеваемости COVID-19 в Москве может наступить в середине сентября, такой прогноз дали ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета,... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T04:51
2021-07-01T04:51
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
алексей боровков
анна попова
виктор захаров
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Пик заболеваемости COVID-19 в Москве может наступить в середине сентября, такой прогноз дали ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета, сообщают "Известия".Разработанная ими математическая модель состоит из системы дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами. Она дает возможность построить девять кривых распространения COVID-19, при этом первая кривая является самой пессимистичной, девятая — наиболее оптимистичной.Как рассказал изданию руководитель разработки модели Алексей Боровков, в случае реализации сценария, который отвечает средней, пятой кривой, число активных пациентов с коронавирусом составит примерно 225 тысяч человек, при этом примерная дата третьего пика - 19 сентября.Ранее руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и соавтор новой математической модели распространения коронавирусной инфекции Виктор Захаров рассказал РИА Новости, что стабилизация ситуации с COVID-19 в России на уровне не более 22,5 тысячи заболевших в сутки возможна в ближайшие дни, пандемия может пойти на спад примерно к середине июля.По оценке эксперта, в начале июля количество ежедневных новых случаев заболевания начнет убывать. "Если это произойдет, то примерно к 15 июля количество болеющих людей может выйти на уровень около 500 тысяч и затем начнет уменьшаться. То есть эпидемия пойдет на спад", - спрогнозировал Захаров.Во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что по итогам прошедшей недели отмечается рост заболеваемости COVID-19 во всех регионах, ситуация остается крайне напряженной. "При этом превышение среднероссийских показателей зарегистрированы в 18 регионах, а если посчитать без Москвы и области, Санкт-Петербурга, то превышение такого показателя мы регистрируем в 45 регионах", - добавила она.
https://ria.ru/20210629/koronavirus-1739041114.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, алексей боровков, анна попова, виктор захаров, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество
Ученые спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в Москве
04:51 01.07.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинские работники в палате реанимации и и пациент в палате интенсивной терапии во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве
Медицинские работники в палате реанимации и и пациент в палате интенсивной терапии во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Российские математики спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в Москве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Пик заболеваемости COVID-19 в Москве может наступить в середине сентября, такой прогноз дали ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета, сообщают "Известия".
Разработанная ими математическая модель состоит из системы дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами. Она дает возможность построить девять кривых распространения COVID-19, при этом первая кривая является самой пессимистичной, девятая — наиболее оптимистичной.
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Как рассказал изданию руководитель разработки модели Алексей Боровков, в случае реализации сценария, который отвечает средней, пятой кривой, число активных пациентов с коронавирусом составит примерно 225 тысяч человек, при этом примерная дата третьего пика - 19 сентября.
Ранее руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и соавтор новой математической модели распространения коронавирусной инфекции Виктор Захаров рассказал РИА Новости, что стабилизация ситуации с COVID-19 в России на уровне не более 22,5 тысячи заболевших в сутки возможна в ближайшие дни, пандемия может пойти на спад примерно к середине июля.
По оценке эксперта, в начале июля количество ежедневных новых случаев заболевания начнет убывать. "Если это произойдет, то примерно к 15 июля количество болеющих людей может выйти на уровень около 500 тысяч и затем начнет уменьшаться. То есть эпидемия пойдет на спад", - спрогнозировал Захаров.
Во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что по итогам прошедшей недели отмечается рост заболеваемости COVID-19 во всех регионах, ситуация остается крайне напряженной. "При этом превышение среднероссийских показателей зарегистрированы в 18 регионах, а если посчитать без Москвы и области, Санкт-Петербурга, то превышение такого показателя мы регистрируем в 45 регионах", - добавила она.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлексей БоровковАнна ПоповаВиктор ЗахаровЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
 
 
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