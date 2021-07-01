https://ria.ru/20210701/prognoz-1739338662.html

Ученые спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в Москве

Ученые спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в Москве - РИА Новости, 01.07.2021

Ученые спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в Москве

Пик заболеваемости COVID-19 в Москве может наступить в середине сентября, такой прогноз дали ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета,... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T04:51

2021-07-01T04:51

2021-07-01T04:51

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

алексей боровков

анна попова

виктор захаров

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Пик заболеваемости COVID-19 в Москве может наступить в середине сентября, такой прогноз дали ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета, сообщают "Известия".Разработанная ими математическая модель состоит из системы дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами. Она дает возможность построить девять кривых распространения COVID-19, при этом первая кривая является самой пессимистичной, девятая — наиболее оптимистичной.Как рассказал изданию руководитель разработки модели Алексей Боровков, в случае реализации сценария, который отвечает средней, пятой кривой, число активных пациентов с коронавирусом составит примерно 225 тысяч человек, при этом примерная дата третьего пика - 19 сентября.Ранее руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и соавтор новой математической модели распространения коронавирусной инфекции Виктор Захаров рассказал РИА Новости, что стабилизация ситуации с COVID-19 в России на уровне не более 22,5 тысячи заболевших в сутки возможна в ближайшие дни, пандемия может пойти на спад примерно к середине июля.По оценке эксперта, в начале июля количество ежедневных новых случаев заболевания начнет убывать. "Если это произойдет, то примерно к 15 июля количество болеющих людей может выйти на уровень около 500 тысяч и затем начнет уменьшаться. То есть эпидемия пойдет на спад", - спрогнозировал Захаров.Во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что по итогам прошедшей недели отмечается рост заболеваемости COVID-19 во всех регионах, ситуация остается крайне напряженной. "При этом превышение среднероссийских показателей зарегистрированы в 18 регионах, а если посчитать без Москвы и области, Санкт-Петербурга, то превышение такого показателя мы регистрируем в 45 регионах", - добавила она.

https://ria.ru/20210629/koronavirus-1739041114.html

https://ria.ru/20210630/koronavirus-1739092096.html

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