Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210701/proekty-1739396390.html
Главред "России 24" рассказал, как повлияла пандемия на проекты канала
Главред "России 24" рассказал, как повлияла пандемия на проекты канала - РИА Новости, 01.07.2021
Главред "России 24" рассказал, как повлияла пандемия на проекты канала
Проекты телеканала "Россия 24", связанные с тридцатилетием развала СССР, застопорились из-за пандемии коронавируса, также сложно работать с Европой и Америкой,... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T13:20
2021-07-01T13:20
коронавирус covid-19
евгений бекасов
медиа - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155255/78/1552557873_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_afc0a6f2668cd2dd67ae548dfdc5dcab.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Проекты телеканала "Россия 24", связанные с тридцатилетием развала СССР, застопорились из-за пандемии коронавируса, также сложно работать с Европой и Америкой, сообщил в интервью РИА Новости главный редактор вещателя Евгений Бекасов."У нас пока застопорилось два направления. Прежде всего, это работа с СНГ. Сейчас тридцатилетие развала Советского Союза, мы хотели запускать какие-то специальные проекты к этому. Но в условиях пандемии реализовать часть документального кино, дискуссионных форматов не представляется возможным. Из-за пандемии и из-за политических разногласий", - рассказал Бекасов.Кроме того, по словам главреда телеканала, сложно сейчас работать с Европой и Америкой."Опять же, тут политические разногласия нам не сильно мешают, больше пандемия. Доступ политических и экономических спикеров к нам снизился. Если наши министры, главы компаний беседуют с западными телеканалами, газетами, сайтами, то обратного мы не получаем", - добавил Бекасов.
https://ria.ru/20210701/rossiya24-1739256363.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155255/78/1552557873_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_a52a9517007a3b8cab881073702097a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, евгений бекасов, медиа - общество, общество
Главред "России 24" рассказал, как повлияла пандемия на проекты канала
13:20 01.07.2021
 
© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала "Россия 24"
Логотип телеканала Россия 24 - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в фотобанк

Главред "России 24" объяснил, почему застопорились проекты к годовщине распада СССР

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Проекты телеканала "Россия 24", связанные с тридцатилетием развала СССР, застопорились из-за пандемии коронавируса, также сложно работать с Европой и Америкой, сообщил в интервью РИА Новости главный редактор вещателя Евгений Бекасов.
"У нас пока застопорилось два направления. Прежде всего, это работа с СНГ. Сейчас тридцатилетие развала Советского Союза, мы хотели запускать какие-то специальные проекты к этому. Но в условиях пандемии реализовать часть документального кино, дискуссионных форматов не представляется возможным. Из-за пандемии и из-за политических разногласий", - рассказал Бекасов.
Кроме того, по словам главреда телеканала, сложно сейчас работать с Европой и Америкой.
"Опять же, тут политические разногласия нам не сильно мешают, больше пандемия. Доступ политических и экономических спикеров к нам снизился. Если наши министры, главы компаний беседуют с западными телеканалами, газетами, сайтами, то обратного мы не получаем", - добавил Бекасов.
Студия телеканала Россия 24 - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
09:42Культура
Всегда в эфире. Юбилей первого новостного телеканала "Россия-24"
 
Коронавирус COVID-19Евгений БекасовМедиа - ОбществоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:50В церковной больнице будут внедрять технологии искусственного интеллекта
16:50Умерла актриса Наталья Смирнова
16:48Ректор ПМГМУ рассказал, как увеличить число пунктов вакцинации от COVID
16:47На юге Испании загорелись склады с хамоном
16:45Синоптик призвала не верить слухам о новом наводнении в Крыму
16:45Посольство в Литве ответило на обвинение в отправке конверта с порошком
16:45На директора турагентства, помогавшей со сдачей ПЦР-теста, возбудили дело
16:44Совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию русскоязычного радио
16:42В Анапе проверят видео, где сотрудница отеля говорит, что "всем платит"
16:39Эксперты рассказали, как жара повлияет на урожай зерна и картофеля
16:39Полиция Москвы объяснила жесткое задержание дебошира в центре города
16:36Захарова рассказала о прогрессе на переговорах по СВПД
16:34В Москве рассказали, сколько прокатных самокатов попадает в ДТП
16:23На Чукотке выпал снег
16:20Чернышенко отметил важность субсидий на российское ПО для малого бизнеса
16:20"Лжец": в Сети раскритиковали заявление Кулебы об украинцах и русских
16:18Эксперт рассказала о детях с гиперплазией коры надпочечников из России
16:17Врач опровергла сообщения о росте числа людей с генетическими болезнями
16:17Нацагентство потребовало уволить главу "Нафтогаза Украины"
16:11В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле
Лента новостейМолния