https://ria.ru/20210701/proekty-1739396390.html

Главред "России 24" рассказал, как повлияла пандемия на проекты канала

Главред "России 24" рассказал, как повлияла пандемия на проекты канала - РИА Новости, 01.07.2021

Главред "России 24" рассказал, как повлияла пандемия на проекты канала

Проекты телеканала "Россия 24", связанные с тридцатилетием развала СССР, застопорились из-за пандемии коронавируса, также сложно работать с Европой и Америкой,... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T13:20

2021-07-01T13:20

2021-07-01T13:20

коронавирус covid-19

евгений бекасов

медиа - общество

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Проекты телеканала "Россия 24", связанные с тридцатилетием развала СССР, застопорились из-за пандемии коронавируса, также сложно работать с Европой и Америкой, сообщил в интервью РИА Новости главный редактор вещателя Евгений Бекасов."У нас пока застопорилось два направления. Прежде всего, это работа с СНГ. Сейчас тридцатилетие развала Советского Союза, мы хотели запускать какие-то специальные проекты к этому. Но в условиях пандемии реализовать часть документального кино, дискуссионных форматов не представляется возможным. Из-за пандемии и из-за политических разногласий", - рассказал Бекасов.Кроме того, по словам главреда телеканала, сложно сейчас работать с Европой и Америкой."Опять же, тут политические разногласия нам не сильно мешают, больше пандемия. Доступ политических и экономических спикеров к нам снизился. Если наши министры, главы компаний беседуют с западными телеканалами, газетами, сайтами, то обратного мы не получаем", - добавил Бекасов.

https://ria.ru/20210701/rossiya24-1739256363.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, евгений бекасов, медиа - общество, общество