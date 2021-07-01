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Главред "России 24" поддержал применение знаков прессы на массовых акциях
Главред "России 24" поддержал применение знаков прессы на массовых акциях - РИА Новости, 01.07.2021
Главред "России 24" поддержал применение знаков прессы на массовых акциях
Главный редактор телеканала "Россия 24" Евгений Бекасов в интервью РИА Новости высказался в поддержку новых правил работы журналистов на массовых акциях,... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T13:21
2021-07-01T13:21
евгений бекасов
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Главный редактор телеканала "Россия 24" Евгений Бекасов в интервью РИА Новости высказался в поддержку новых правил работы журналистов на массовых акциях, отметив, что они помогут обеспечить их безопасность.Ранее Роскомнадзор утвердил отличительный знак для журналистов, работающих на массовых мероприятиях, им стала надпись "Пресса", размещенная на бейдже и специальном зеленом светоотражающем жилете, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Такие акции – это зона особого риска в последнее время. В связи с этим безопасность журналистов должна быть обеспечена на гораздо более высоком уровне. Соответственно, выдача пресс-карт, возможно, редакционных заданий и специальных жилетов необходима. Если мы едем в горячую точку, мы обязаны специальным образом застраховать журналиста и выдать ему бронежилет с каской. Чем, условно говоря, митинг сейчас может отличаться от такого специального выезда, особенно если этот митинг несогласованный? А освещать и следить за этим нужно. Поэтому я нахожу разумным обеспечивать безопасность своих сотрудников с помощью этих мер", - рассказал Бекасов.
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евгений бекасов, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
Главред "России 24" поддержал применение знаков прессы на массовых акциях
13:21 01.07.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТелекамеры
Телекамеры - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Главред "России 24" поддержал применение отличительных знаков прессы на массовых акциях

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Главный редактор телеканала "Россия 24" Евгений Бекасов в интервью РИА Новости высказался в поддержку новых правил работы журналистов на массовых акциях, отметив, что они помогут обеспечить их безопасность.
Ранее Роскомнадзор утвердил отличительный знак для журналистов, работающих на массовых мероприятиях, им стала надпись "Пресса", размещенная на бейдже и специальном зеленом светоотражающем жилете, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Такие акции – это зона особого риска в последнее время. В связи с этим безопасность журналистов должна быть обеспечена на гораздо более высоком уровне. Соответственно, выдача пресс-карт, возможно, редакционных заданий и специальных жилетов необходима. Если мы едем в горячую точку, мы обязаны специальным образом застраховать журналиста и выдать ему бронежилет с каской. Чем, условно говоря, митинг сейчас может отличаться от такого специального выезда, особенно если этот митинг несогласованный? А освещать и следить за этим нужно. Поэтому я нахожу разумным обеспечивать безопасность своих сотрудников с помощью этих мер", - рассказал Бекасов.
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Евгений БекасовФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
 
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