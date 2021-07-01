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Руководители Sputnik стали лауреатами премии "Медиа-менеджер России"
Руководители Sputnik стали лауреатами премии "Медиа-менеджер России" - РИА Новости, 01.07.2021
Руководители Sputnik стали лауреатами премии "Медиа-менеджер России"
Руководитель русскоязычного вещания радио Sputnik Алексей Орлов, шеф-редактор дирекции мультимедийных центров Sputnik Маргарита Некрасова и руководитель... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T22:25
2021-07-01T23:44
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Руководитель русскоязычного вещания радио Sputnik Алексей Орлов, шеф-редактор дирекции мультимедийных центров Sputnik Маргарита Некрасова и руководитель агентства и радио Sputnik Армения Дмитрий Писаренко стали обладателями премии "Медиа-менеджер России-2021". Алексей Орлов стал лауреатом в номинации "Радио – Федеральные радиостанции", Маргарита Некрасова – в номинации "Интернет-СМИ" категории "Соцмедиа" за развитие социальных сетей Sputnik в странах ближнего зарубежья, а Дмитрий Писаренко – в номинации "За выдающийся вклад в продвижении русскоязычного СМИ за пределами России".Церемония награждения победителей состоялась в Москве в четверг."Для хорошего человека лучшим спутником дома или в дороге, кроме близких людей, всегда было радио. Без радио – никуда, даже в ХХI веке. А радио Sputnik – это лучшее, что есть на рынке. Сегодняшняя награда это подтверждает", - отметил Алексей Орлов.Маргарита Некрасова, в свою очередь, подчеркнула: "Развитие аккаунтов проекта в социальных сетях, безусловно, - один из приоритетов работы агентства. Редакции Sputnik работают в ближнем зарубежье уже более 5 лет, став одним из лидеров медиарынка в этих странах. Мы ориентируемся на объективные показатели – рост аудитории и ее вовлеченность. Эта премия показывает, что наши успехи отмечены и профессиональным сообществом. Горжусь теми впечатляющими результатами, которых добивается наша команда"."Хочется особо подчеркнуть, что в нашем случае выдающийся вклад в продвижение русскоязычного медиа за рубежом имеет национальный коллектив. Именно наши сотрудники, владеющие русским языком на уровне родного и считающие русский своим рабочим языком, добились того, что премия в виде этой крылатой статуэтки в этот раз летит в Ереван, в редакцию Sputnik Армения", - рассказал Дмитрий Писаренко.Национальная премия "Медиа-менеджер России" учреждена в целях популяризации наиболее значимых достижений в медиабизнесе, рекламе и сфере коммуникаций. Отраслевая награда ежегодно вручается лучшим топ-менеджерам средств массовой информации, рекламной и PR-индустрии, продемонстрировавшим профессионализм и мастерство в своей области. Учредителем и главным организатором премии выступают ИД "МедиаБизнес" и журнал "Новости СМИ".Радио Sputnik — самая цитируемая радиостанция России в 2020 году. Сохранила своё лидерство в январе-мае 2021 года. Об этом свидетельствуют данные компании "Медиалогия". Сайт радио Sputnik был запущен в начале лета 2019 года. На нем можно слушать прямой эфир радиостанции, а также все ранее вышедшие программы (подкасты). На сайте публикуются новости, аналитические и авторские статьи по самым ключевым новостям в России и мире. Ежедневно на радио Sputnik ссылаются ключевые российские СМИ.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.
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россия, sputnik армения, sputnik, нтв (телеканал), новости агентства, общество
Руководители Sputnik стали лауреатами премии "Медиа-менеджер России"
22:25 01.07.2021 (обновлено: 23:44 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРуководитель радио Sputnik, МИА "Россия сегодня" Алексей Орлов (в центре) получает награду "За лидерство по цитируемости среди интернет-станцией" в номинации "Электронные Медиа" в категории "Федеральные радиостанции" на церемонии награждения премии "Медиа-Менеджер России" в Москве
Руководитель радио Sputnik, МИА Россия сегодня Алексей Орлов (в центре) получает награду За лидерство по цитируемости среди интернет-станцией в номинации Электронные Медиа в категории Федеральные радиостанции на церемонии награждения премии Медиа-Менеджер России в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Руководители Sputnik стали лауреатами премии "Медиа-менеджер России"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Руководитель русскоязычного вещания радио Sputnik Алексей Орлов, шеф-редактор дирекции мультимедийных центров Sputnik Маргарита Некрасова и руководитель агентства и радио Sputnik Армения Дмитрий Писаренко стали обладателями премии "Медиа-менеджер России-2021". Алексей Орлов стал лауреатом в номинации "Радио – Федеральные радиостанции", Маргарита Некрасова – в номинации "Интернет-СМИ" категории "Соцмедиа" за развитие социальных сетей Sputnik в странах ближнего зарубежья, а Дмитрий Писаренко – в номинации "За выдающийся вклад в продвижении русскоязычного СМИ за пределами России".
Церемония награждения победителей состоялась в Москве в четверг.
"Для хорошего человека лучшим спутником дома или в дороге, кроме близких людей, всегда было радио. Без радио – никуда, даже в ХХI веке. А радио Sputnik – это лучшее, что есть на рынке. Сегодняшняя награда это подтверждает", - отметил Алексей Орлов.
Маргарита Некрасова, в свою очередь, подчеркнула: "Развитие аккаунтов проекта в социальных сетях, безусловно, - один из приоритетов работы агентства. Редакции Sputnik работают в ближнем зарубежье уже более 5 лет, став одним из лидеров медиарынка в этих странах. Мы ориентируемся на объективные показатели – рост аудитории и ее вовлеченность. Эта премия показывает, что наши успехи отмечены и профессиональным сообществом. Горжусь теми впечатляющими результатами, которых добивается наша команда".
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНачальник управления по производству контента Новостное агентство и радио Sputnik Некрасова Маргарита
Начальник управления по производству контента Новостное агентство и радио Sputnik Некрасова Маргарита - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Начальник управления по производству контента Новостное агентство и радио Sputnik Некрасова Маргарита
"Хочется особо подчеркнуть, что в нашем случае выдающийся вклад в продвижение русскоязычного медиа за рубежом имеет национальный коллектив. Именно наши сотрудники, владеющие русским языком на уровне родного и считающие русский своим рабочим языком, добились того, что премия в виде этой крылатой статуэтки в этот раз летит в Ереван, в редакцию Sputnik Армения", - рассказал Дмитрий Писаренко.
Национальная премия "Медиа-менеджер России" учреждена в целях популяризации наиболее значимых достижений в медиабизнесе, рекламе и сфере коммуникаций. Отраслевая награда ежегодно вручается лучшим топ-менеджерам средств массовой информации, рекламной и PR-индустрии, продемонстрировавшим профессионализм и мастерство в своей области. Учредителем и главным организатором премии выступают ИД "МедиаБизнес" и журнал "Новости СМИ".
Радио Sputnik — самая цитируемая радиостанция России в 2020 году. Сохранила своё лидерство в январе-мае 2021 года. Об этом свидетельствуют данные компании "Медиалогия". Сайт радио Sputnik был запущен в начале лета 2019 года. На нем можно слушать прямой эфир радиостанции, а также все ранее вышедшие программы (подкасты). На сайте публикуются новости, аналитические и авторские статьи по самым ключевым новостям в России и мире. Ежедневно на радио Sputnik ссылаются ключевые российские СМИ.
Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРуководитель Информационного агентства и радио Sputnik Армения Дмитрий Писаренко
Руководитель Информационного агентства и радио Sputnik Армения Дмитрий Писаренко - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Руководитель Информационного агентства и радио Sputnik Армения Дмитрий Писаренко
 
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