https://ria.ru/20210701/predstavitelstva-1739361342.html

Иностранных IT-гигантов обязали открывать представительства в России

Иностранных IT-гигантов обязали открывать представительства в России - РИА Новости, 01.07.2021

Иностранных IT-гигантов обязали открывать представительства в России

Президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий иностранных IT-гигантов создавать свои представительства в России. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T10:35

2021-07-01T10:35

2021-07-01T12:22

россия

telegram (приложение)

wikipedia

ikea international group

госдума рф

александр хинштейн

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общество

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий иностранных IT-гигантов создавать свои представительства в России.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Мера затрагивает компании с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей. Постановление обязывает владельцев таких информационных ресурсов создать для работы в России филиалы, представительства или учредить юрлица, которые в полном объеме будут представлять интересы головных компаний и взаимодействовать с регуляторами.Положение вступает в силу с 1 января 2022 года.Эти обязанности также будут распространяться на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.Согласно документу, крупные игроки должны будут зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и использовать его для взаимодействия с госорганами, а также разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями.В случае нарушения требований доступ к сайту могут частично или полностью ограничить.Кроме того, против организаций могут применить следующие меры:По словам главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, под действие закона потенциально попадают 20 ресурсов, в том числе Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, Telegram, Aliexpress, Gmail, Ikea, Wikipedia.org.Перечень иностранных интернет-компаний разместят на официальном сайте Роскомнадзора.

https://ria.ru/20210428/internet-1730322415.html

https://ria.ru/20210617/zakon-1737403071.html

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2021

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россия, telegram (приложение), wikipedia, ikea international group, госдума рф, александр хинштейн, владимир путин, общество