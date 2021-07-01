Иностранных IT-гигантов обязали открывать представительства в России
10:35 01.07.2021 (обновлено: 12:22 01.07.2021)
Путин подписал закон, обязывающий иностранных IT-гигантов открывать представительства в России
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий иностранных IT-гигантов создавать свои представительства в России.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Мера затрагивает компании с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей. Постановление обязывает владельцев таких информационных ресурсов создать для работы в России филиалы, представительства или учредить юрлица, которые в полном объеме будут представлять интересы головных компаний и взаимодействовать с регуляторами.
Положение вступает в силу с 1 января 2022 года.
Эти обязанности также будут распространяться на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.
Согласно документу, крупные игроки должны будут зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и использовать его для взаимодействия с госорганами, а также разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями.
В случае нарушения требований доступ к сайту могут частично или полностью ограничить.
Кроме того, против организаций могут применить следующие меры:
- —информирование пользователей о нарушении;
- —запрет на распространение рекламы иностранного лица или его интернет-ресурса;
- —запрет на распространение рекламы на самом ресурсе, ограничение переводов денежных средств и приема платежей российских физических и юридических лиц;
- —запрет на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных.
По словам главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, под действие закона потенциально попадают 20 ресурсов, в том числе Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, Telegram, Aliexpress, Gmail, Ikea, Wikipedia.org.
Перечень иностранных интернет-компаний разместят на официальном сайте Роскомнадзора.