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Иностранных IT-гигантов обязали открывать представительства в России
Иностранных IT-гигантов обязали открывать представительства в России - РИА Новости, 01.07.2021
Иностранных IT-гигантов обязали открывать представительства в России
Президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий иностранных IT-гигантов создавать свои представительства в России. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T10:35
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий иностранных IT-гигантов создавать свои представительства в России.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Мера затрагивает компании с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей. Постановление обязывает владельцев таких информационных ресурсов создать для работы в России филиалы, представительства или учредить юрлица, которые в полном объеме будут представлять интересы головных компаний и взаимодействовать с регуляторами.Положение вступает в силу с 1 января 2022 года.Эти обязанности также будут распространяться на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.Согласно документу, крупные игроки должны будут зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и использовать его для взаимодействия с госорганами, а также разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями.В случае нарушения требований доступ к сайту могут частично или полностью ограничить.Кроме того, против организаций могут применить следующие меры:По словам главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, под действие закона потенциально попадают 20 ресурсов, в том числе Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, Telegram, Aliexpress, Gmail, Ikea, Wikipedia.org.Перечень иностранных интернет-компаний разместят на официальном сайте Роскомнадзора.
https://ria.ru/20210428/internet-1730322415.html
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россия, telegram (приложение), wikipedia, ikea international group, госдума рф, александр хинштейн, владимир путин, общество
Иностранных IT-гигантов обязали открывать представительства в России
10:35 01.07.2021 (обновлено: 12:22 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин подписал закон, обязывающий иностранных IT-гигантов открывать представительства в России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий иностранных IT-гигантов создавать свои представительства в России.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Мера затрагивает компании с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей. Постановление обязывает владельцев таких информационных ресурсов создать для работы в России филиалы, представительства или учредить юрлица, которые в полном объеме будут представлять интересы головных компаний и взаимодействовать с регуляторами.
Положение вступает в силу с 1 января 2022 года.
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Эти обязанности также будут распространяться на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.
Согласно документу, крупные игроки должны будут зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и использовать его для взаимодействия с госорганами, а также разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями.
В случае нарушения требований доступ к сайту могут частично или полностью ограничить.
Кроме того, против организаций могут применить следующие меры:
  • информирование пользователей о нарушении;
  • запрет на распространение рекламы иностранного лица или его интернет-ресурса;
  • запрет на распространение рекламы на самом ресурсе, ограничение переводов денежных средств и приема платежей российских физических и юридических лиц;
  • запрет на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных.
По словам главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, под действие закона потенциально попадают 20 ресурсов, в том числе Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, Telegram, Aliexpress, Gmail, Ikea, Wikipedia.org.
Перечень иностранных интернет-компаний разместят на официальном сайте Роскомнадзора.
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РоссияTelegram (приложение)WikipediaIKEA International GroupГосдума РФАлександр ХинштейнВладимир ПутинОбщество
 
 
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