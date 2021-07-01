https://ria.ru/20210701/pozhilye-1739377539.html

Врач объяснила, почему пожилые люди тяжелее переносят COVID-19

Врач объяснила, почему пожилые люди тяжелее переносят COVID-19 - РИА Новости, 01.07.2021

Врач объяснила, почему пожилые люди тяжелее переносят COVID-19

Риск инфицирования коронавирусом одинаковый во всех возрастных группах, но в более старших группах усиливает тяжесть течения заболевания, заявила главный... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T11:58

2021-07-01T11:58

2021-07-01T11:58

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ольга ткачева

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Риск инфицирования коронавирусом одинаковый во всех возрастных группах, но в более старших группах усиливает тяжесть течения заболевания, заявила главный гериатр Минздрава РФ, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Национального медицинского исследовательского университета им. Н.И. Пирогова Ольга Ткачева."При этом риск инфицирования, он одинаков во всех возрастных группах. Я сейчас говорю только лишь о риске тяжелого заболевания, и конечно не секрет, что пожилой возраст сопряжен с множеством заболеваний... Факторами тяжелого риска коронавирусной инфекции является сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь легких, онкологические заболевания, и очевидно, что это все - возраст-ассоциированные заболевания, и нам становится в общем-то понятно, почему так тяжело течет коронавирусная инфекция у пожилых людей", - рассказала Ткачева в ходе собрания научного совета РАН "Науки о жизни" на тему "Геронтологические аспекты клинико-патогенетических особенностей COVID-19", проходящего в МИА "Россия сегодня".Она добавила, что после вакцинации у пожилых людей в случае заболевания наблюдается в основном легкая форма течения. Ткачева уточнила, что у пожилых людей нет каких-либо особых побочных эффектов от вакцинации от коронавируса, лишь общие - кратковременное повышение температуры, головная боль, боль в месте укола.Однако, по словам Ткачевой, в случае заболевания у пожилых пациентов могут быть атипические симптомы заболевания."Совсем не во всех случаях мы наблюдаем лихорадку, сухой кашель. В ряде случаев, и у нас таких пациентов уже много, когда это просто потрясающая слабость и больше ничего, когда это, например, потеря сознания и больше ничего. И только чуть позже возникает уже, и мы видим, развивается постепенно картина цитокинового шторма и расширяется поражение легочной ткани", - добавила эксперт.

https://radiosputnik.ria.ru/20210701/myasnikov-1739372987.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ольга ткачева, здоровье - общество, общество